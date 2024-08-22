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Закрывается последний в Новосибирске People's

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Еда На Вокзальной магистрали закрывается последний в Новосибирске People's — кто его заменит

На Вокзальной магистрали закрывается последний в Новосибирске People's — кто его заменит

Заведение проработало на этом месте 18 лет

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21 комментарий

Фрагмент интерьера бара (фото 2008 года)

Последний бар сети People's в Новосибирске прекратит работу уже на следующей неделе. Заведение было открыто 18 лет назад, но проект постепенно себя изжил. Теперь у владельцев появились другие планы и на помещение на Вокзальной магистрали.

Информация о закрытии бара появилась с социальных сетях заведения, ее так же подтвердили в компании «Ясно Рестораны», которая занимается маркетинговым сопровождением People's.

— Последняя возможность погрузиться в атмосферу бара и предаться воспоминаниям — в ближайшие выходные. А в понедельник бар закроется, — сообщили в компании.

На освободившейся площадке откроется кафе итальянской кухни «Перчини», сообщили «Ясно Рестораны». Таким образом, эта сеть сможет вернуться в центр города после того, как ее большое заведение было закрыто в снесенном по требованию прокуратуры здании в Первомайском сквере (там также располагалось Park Cafe).

People's — старейшая в Новосибирске сеть баров. Первое заведение было открыто компанией «Ресторатор» в подвале на Красном проспекте, 17 в начале 2000-х. На пике развития в сети было больше десяти баров (шесть в Новосибирске) и по одному в Красноярске, Кемерове, Самаре и Сургуте.

Однако ко второй половине 2010-х владельцы бренда утратили к нему интерес, сосредоточившись на новых проектах. Бары начали закрываться, уступая место либо собственным заведениями, либо проектам других рестораторов. Так, в подвале на площади Маркса открылся бар-пивоварня «Три Лося», площадка в Академгородке была отдана под грузинский ресторан «Хлеб и Нино», помещение на втором этаже комплекса на Красном проспекте, 22 занял бар Twenty two.

Последний бар на Вокзальной магистрали продержался дольше других отчасти из-за его уникального положения (в самом центре города) и привычного статуса круглосуточного заведения, привлекавшего сюда посетителей в любое время суток.

Сегодня от всей сети осталось единственное заведение в Сургуте, открытое по франчайзингу, уточнили в «Ясно рестораны».

В июле в Новосибирске закрылось также последнее заведение сети кофеен-кондитерских Organic Coffee.

ПО ТЕМЕ
Вокзальная магистраль Бар People s Закрытие
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Комментарии
24
Гость
22 августа 2024, 16:50
Бизнесу пришел конец. Обычная история. Ведь у всякого бизнеса есть начало и конец. Вечного ничего не бывает.
Гость
22 августа 2024, 16:58
Ёмкость 24 на Затулинке рулит...🤣🤣🤣🤣
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