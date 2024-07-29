Хотели не меньше 10 заведений: в Новосибирске закрылась последняя кофейня сети Organic Coffee

Объявление на дверях кофейни Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Последнее заведение сети Organic Coffee в Новосибирске прекратило работу в прошедшее воскресенье. Кондитерская располагалась на Красном проспекте.

28 июля посетителей Organic coffee встретили закрытые двери и объявление о том, что «кафе не работает по техническим причинам». В тот же день в соцсетях заведения появилось сообщение, о том, что кондитерская закрыта навсегда:

— Organic coffee был с вами рядом 8 лет, но сейчас пришло время идти дальше. Мы закрываемся. 27 июля был наш последний рабочий день. Мы от всей души благодарим каждого гостя.

Интерьер заведения на Красном проспекте сразу после открытия в 2016 году Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Первая кофейня сети заработала в Новосибирске 2016 году, это был проект ресторатора из Ярославля Анатолия Чёрного, который планировал открыть в городе не меньше десяти заведений. Новый проект пытался предложить современные десерты более высокого уровня, чем можно было найти на тот момент в сетевых новосибирских заведениях.

По соседству с Organic Coffee не работает еще одна кондитерская (сети Kuzina) Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Всего было открыто пять заведений, после чего развитие сначала затормозилось, а после кондитерские и вовсе начали закрываться. В 2020 году оставшиеся к тому времени три кофейни выкупил тогдашний владелец сети PRIMETIME COFFEE Антон Горестов. Но и он не смог продержаться с этим брендом долго.

В 2022 году у оставшихся к тому времени трех заведений появился новый владелец предприниматель Лариса Клеева, бизнес которой до этого был связан с производством и торговлей сырами (по данным «Контур.Фокуса», она является соучредителем ООО «Сибирские сыры» и ООО «ТД БАРС»). Тогда же на месте кофейни на Ленина заработал ее собственный новый проект «Гастробар 8\35». А в начале этого года перестала работать кофейня на проспекте Маркса, которую весной заменила закусочная «Азипанази» другого владельца.

Organic Coffee далеко не первый кофейный проект, который, начав активно расти, потом сошел на нет. Так осенью прошлого года в Новосибирске закрылись последние точки самой крупной сети кофеен в России «Шоколадница».