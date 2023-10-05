Новосибирские точки сети «Шоколадница» исчезли с карты: что будет на месте сети, которая проработала 15 лет

С карты 2ГИС исчезли все работавшие кофейни сети «Шоколадница». Заведения при этом работают, но с них начали убирать вывески.
Все три кофейни «Шоколадница» в 2ГИС сегодня помечены как «временно не работающие». Заведение в ТРЦ «Аура» лишилось вывески хотя в самой кофейне еще можно купить капсулы кофе под этим брендом. В заведении сообщили, что больше не имеют отношения к московской сети.
В ТРЦ «Галерея Новосибирск» кофейня работает под прежней вывеской, хотя ограждения дополнительной зоны в галерее развернуты так, чтобы логотип «Шоколадницы» был виден только изнутри. В самой кофейне напитки на вынос наливают в стаканы без логотипов или с логотипами Traveler`s Coffee. На вопрос о причине такой замены бариста задумчиво ответил «просто мы с коллегами помогаем друг другу».
В компании 2ГИС пояснили, что информацию о том, что с кофеен «Шоколадница» убрали вывески с этим брендом, сервис получил от пользователей.
— Операторы нашего контакт-центра связались с компанией, она подтвердила факт снятия вывесок, будет другое название. На этих местах появятся новые кофейни, мы следим за ситуацией, чтобы оперативно добавить новые точки с актуальной информацией, сообщили в 2ГИС.
Кофейнями в «Ауре» и «Галерее» управляет ООО «Кофе Трейд», название которого, по данным «Контур.Фокуса», упоминается в описании торговых знаков «Шоколадница» и Travelers coffee, то есть у компании были или есть права работать под этими брендами по франчайзингу. Предприятие в прошлом году получило чистый убыток в размере 2,6 миллиона рублей при выручке 75 миллионов рублей. Единственный учредитель компании — предприниматель Светлана Ильина, которой принадлежит еще целый ряд предприятий в разных сферах деятельности.
Телефон компании «Кофе Трейд» на момент подготовки материала не отвечал.
«Шоколадница» — крупнейшая российская сеть кофеен. По данным сайта компании, у нее сейчас работают 255 собственных заведений и еще 137 точек открыто по франчайзингу. На сайте есть адреса четырех кофеен в Новосибирске. В том числе той, что была расположена в терминале А аэропорта Толмачево (закрыт на реконструкцию после открытия нового терминала С).
В Новосибирске «Шоколадница» появилась в 2007 году, открыв в общей сложности 5 кофеен в торговых центрах и в аэропорту Толмачево. Последние годы никаких новых точек у сети не появлялось. На письменный запрос НГС в компании на момент публикации не ответили.
В Новосибирске сегодня, по данным 2ГИС, работают 344 заведения, которые указали в качестве своего основного формата кофейню. В этот список входят и сети, основной бизнес которых связан с продажей кондитерских изделий (как Kuzina, Dudnik и «Куликовский»), и точки, торгующие кофе навынос. Из местных проектов, формат которых был ближе всего к «Шоколаднице», можно отметить «Чашку кофе».
Кофейни закрывают не только московские сети, но и местные начинающие проекты. Так, создатель сети Yellow Door предприниматель Андрей Долгов на прошлой неделе объявил о продаже последнего заведения сети в Новосибирске.