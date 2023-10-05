Новосибирские точки сети «Шоколадница» исчезли с карты: что будет на месте сети, которая проработала 15 лет

С карты 2ГИС исчезли все работавшие кофейни сети «Шоколадница». Заведения при этом работают, но с них начали убирать вывески.

Все три кофейни «Шоколадница» в 2ГИС сегодня помечены как «временно не работающие». Заведение в ТРЦ «Аура» лишилось вывески хотя в самой кофейне еще можно купить капсулы кофе под этим брендом. В заведении сообщили, что больше не имеют отношения к московской сети.