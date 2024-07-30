Борщ и шоколад без сахара: в Новосибирске появилась сеть странных кофеен — ее основал производитель протеиновых печенек

Сразу на входе распложена зона коворкинга Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











В Новосибирске заработало заведение Niceone — сетевой проект создателя бренда протеиновых батончиков FitKit. Кофейня выглядит как офис и магазин одновременно.

Заведение на Красном проспекте в БЦ «Айсберг» — второе под таким названием, первое (меньшего размера и без кухни) заработало в конце прошлого года на Вокзальной магистрали. Перед открытием создатели заведения На Красном проспекте прибегли к необычному способу раскрутки. Примерно месяц на ступенях сидела девушка с плакатом «жду открытия кофейни».

Необычным промоутером даже заинтересовались полицейские, приняв ее за участника пикета. Посты об этом появились сразу в нескольких популярных пабликах, правда, большинство их потом удалили, поняв, видимо, что речь идет о вирусной рекламе. Единственная сохранившаяся публикация осталась в группе «Новосибирск онлайн» в «Одноклассниках».

Внутри кофейня напоминает одновременно коворкинг и магазин. Сразу у входа в просторной нише за большим столом сидят несколько человек с ноутбуками, но почти без еды и напитков. В центре перед стойкой с кофемашиной большой развал с упакованной продукцией бренда FitKit (пирожные, батончики, печенье и т. д.) без сахара и муки.

Сам бренд зарегистрирован в 2020 году, компания ООО «Фит Кит», которая занимается производством, зарегистрирована в 2021 году. Продукты продаются на маркетплейсах и в фитнес-центрах.

Развал с продукцией FitKit делает заведение похожим на магазин Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











В прошлом году, по данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Фит Кит» составила 81 млн рублей (рост 116%), чистая прибыль составила 577 тыс. рублей. Единственным учредителем компании указан Никита Невейко, заведение также управляется его ИП.



В кофейне предлагают достаточно объемное меню. Здесь есть большой раздел завтраков, набор боулов (миска с продуктами разного происхождения, которые подают одновременно), супы, горячее. Обед по основному меню из двух блюд и напитка будет стоить в районе 900 рублей. Цены на кофейные напитки с молоком начинаются от 240 рублей. Все позиции в меню указаны с КБЖУ (калорийность, белки, жиры, углеводы).

Венская вафля с кремом из рикотты, ягодным мармеладом и бананом за 480 рублей Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











В меню есть позиции и vegan 24/7, и борщ с мясом, и уха с форелью, и салат с индейкой. Среди описаний блюд встречаются определения вроде «healthy хлеб», «chicken боул». На холодной витрине рядом со стойкой, где обычно находятся десерты, выложены большие ломаные пластины шоколада без сахара.

На вопрос НГС, что подвигло производителя протеиновых батончиков заняться ресторанным бизнесом, в компании прислали пространный, но не очень содержательный ответ. Приводим его частично:

— Мы хотим показать людям индустрию кофе под другим углом. В нашей кофейне вы сможете попробовать не просто вкусные, но и полезные блюда. Мы стремимся показать, что забота о своем теле и здоровом образе жизни не означает отказ от удовольствий и вкуса.



Приводим также состав продукции FitKit, указанный на упаковке: измальтоолигосахарид, концентрат сывороточного белка, концентрат молочного белка, изомальт, вода, обезжиренная кокосовая стружка, кокосовое масло, фундук обжаренный, глицерин, сорбитоловый сироп, какао-масло, сыворотка сухая молочная, разрыхлитель, лимонная кислота, ароматизатор, подсластитель сукралоза, краситель натуральный, глазурь кондитерская без добавления сахара.

Помещение, которое заняла Niceone, непростое. Несмотря на то что здание находится в самом центре, на основной городской магистрали, конкурентов вокруг тоже хватает. В том же здании работают кофейни Organic Coffee, Green House, в соседних — «Утренний кекс» и Mechtai. Единственным ресторанным арендатором в этом помещении были заведения ресторатора Дениса Иванова «Чашка кофе» и «Пельмениssimo», открытые в 2017 году, но прекратившие работу уже через год.

В нынешнем своём виде Niceone не вписывается ни в один из существующих на рынке форматов, что может быть как недостатком, так и достоинством. Другой интересный пример работы на стыке форматов — уральская сеть «ЖизньМарт», которая вышла на рынок Новосибирска в прошлом году. Ее магазины торгуют преимущественно готовой едой, которую можно съесть на месте или взять с собой. Самая первая точка сети в Новосибирске открылась как раз под помещением, которое заняла кофейня Niceone.