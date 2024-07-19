Шотландский эль из Шаньдуна, шоу-лапша и ни слова по-русски: в Сибирь везут необычные азиатские продукты — изучаем магазины

Покупателям приходится учиться китайскому и корейскому Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В супермаркетах сети SPAR в Новосибирске появились полки с товарами из Китая и Кореи. Подобного рода продукты сегодня пытаются предлагать и специализированные магазины, открытые индивидуальными предпринимателями. С тем, что предлагают эти торговые точки, разбирался обозреватель НГС.



Чипсы из ямса и мягкий козинак





Полки с товарами из Юго-Восточной Азии (ЮВА) появились в «Спаре» недавно. В зависимости от конкретного магазина эти продукты могут занимать всю линию или делить ее с обычной бакалеей. Если присмотреться, конечно, то можно заметить, что частично полки заполнены тем, что продается в наших магазинах уже давно: паста том ям, кокосовое молоко, лапша быстрого приготовления с надписями кириллицей. Но хватает и новинок.



Товары из ЮВА в одном из магазинов сети SPAR заняли место натуральной косметики Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Вот, например, чипсы из ямса (растение со съедобными клубнями) и батата (сладкий картофель) со вкусовыми добавками. Часть вкусов обозначена более или менее конкретно (медовые куриные крылышки), часть весьма расплывчато (оригинальный вкус). Внутри мелкие хрустящие квадратики, сделанные, если присмотреться, примерно по одной технологии. Батат и ямс здесь — только один из элементов, вычленить которые в обильных вкусовых добавках непросто.



Среди товаров есть также батончик из вспененных зерен, который назван на дополнительной русскоязычной этикетке «мягким козинаком». От обычного козинака он отличается ещё и тем, что почти несладкий. Правда, и почти безвкусный тоже. Может быть, его нужно макать в варенье или горячий шоколад.

Японские лимонады Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В разделе напитков есть целая серия лимонадов из Японии «Рамунэ» с разным вкусами. Цена за бутылочку 200 мл кусается (почти 170 рублей), а состав, честно говоря, не вызывает оптимизма: вода, диоксид углерода, сахар, лимонная кислота. Интересно, что название — это просто японское прочтение английского слова lemonade. Сам напиток известен в Стране восходящего солнца с конца XIX века, а от привычных нам лимонадов отличается тем, что в нем нет газации и особого устройства крышки.

Упаковки лапши Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Помимо товаров из разряда «спонтанных покупок», есть здесь и кое-что более основательное для дома — большие тяжелые пачки с китайской лапшой, которой семье из трех человек должно хватить на пару-тройку месяцев. Никаких пояснений на русском по поводу приготовления на пачках нет. При мне такую пачку взяла небольшая компания молодых китайцев — студентов НГТУ. Сказали, что такой бренд не знают, но продукт знакомый.

Продукты из «Хохэю»

Довольно крупная лавка китайских товаров под названием «Хохэю» работает с начала года в ТЦ GRANI на втором этаже (такой же магазин есть в ТРЦ «Континент» на Троллейной). На части продуктов здесь нет даже наклейки с переводом. Если вы не читаете по-китайски, придется уточнять у продавца. В большинстве случаев, впрочем, можно разобраться с помощью картинок или воспользоваться уже имеющимся опытом. Например, заварить лапшу быстрого приготовления. А то, что она с томатами, можно понять из изображения на крышке. Без него разобраться было бы непросто, хотя бульон получается действительно красным.

Английское пиво под названием «Эдинбург» из провинции Шаньдун Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В магазине есть вещи одновременно привычные и диковинные. Например, пиво, сваренное в провинции Шаньдун под названием «Эдинбург», которое на ценнике названо «английским» (Эдинбург — столица Шотландии, которая является частью Соединенного королевства Великобритания). Необычная и тара у этого пива: литровые жестяные бутылки. Цена в 500 рублей за литр китайского пива (пусть и с шотландским названием) кажется немного высоковатой. С другой стороны, экзотика.

Соевые шашлычки Источник: Стас Соколов / NGS.RU











К пиву можно здесь же купить шашлычков из соевого «мяса» с разными вкусами. Как готовить это блюдо, можно узнать из подписей на упаковке. Ну, конечно, если вы знаете хотя бы несколько сотен базовых иероглифов. По виду шашлычки нужно жарить хотя бы на сковородке.



Древесные грибы Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Для тех, кто успел познакомиться с китайской гастрономической культурой поближе, есть целая полка соусов. Действительно ценная вещь, потому что именно соусы и приправы прежде всего отвечают за «тот самый вкус» — курица, карп и свинина примерно одинаковы везде.

Здесь же можно купить большую упаковку с сушеными грибами «древесное ухо» (муэр). Грибы спрессованы в маленькие прямоугольные пластины, которые за двадцать минут в горячей воде превращаются в целую миску грибов, похожих больше на водоросли. Можно просто обжарить их с соевым соусом, можно добавлять в супы или лапшу. Практично и необычно.

На вопрос, откуда в магазине товары, продавец ответила, что их заводит сам «владелец из Читы», у которого есть торговые точки и на Дальнем Востоке. И, судя по тому, что часть товара в магазине не имеет даже наклеек с описанием на русском языке, поставки эти действительно прямые.

Модная «Китаечка»

Самый известный магазинчик такого рода работает напротив ТРЦ «Галерея Новосибирск». Большая часть товаров там из Кореи, так что его давно облюбовали поклонники кейпопа, дорамы и т. д. Здесь довольно большой выбор ёпокки и топокки — корейских рисовых клецок в соусе. Цена, правда, такова (350 рублей), что затея имеет смысл, только если вы просто не хотите идти за ними в заведение или его просто нет в округе. Но любители есть. Две девушки купили при мне несколько пачек, сказав, что хотят устроить корейскую вечеринку. Компанию топокки составили несколько банок с корейскими лимонадами.

Ёпокки для домашнего приготовления Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В павильоне едва ли не самый большой выбор готовых сладостей моти. Вообще-то исторически это довольно специфического вкуса десерт из взбитого в совершенно однородную массу сладкого клейкого риса, но сами японцы и жители других стран ЮВА делают с использованием такой пасты широчайший набор десертов, где эта рисовая основа выступает только оболочкой.

Лапша, для приготовления которой не нужно ничего, кроме воды — холодной Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Те, кто хочет приготовить «дошик» на пикнике, не заморачиваясь с костром и кипячением воды, могут заинтересоваться наборами с автоподогревом (специальными таблетками, в которых реакция тепловыделения провоцируется добавлением воды). Порция на двоих обойдётся в 500–700 рублей, но это еще и аттракцион, и одновременно повод поговорить о химии с физикой.

Кто везет россиянам экзотику

«Чокопай» с моти из Южной Кореи Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Пути, по которым необычные продукты попадают на полки магазинов, могут быть разными. Основной поток идет, конечно же, через импортеров, которые уже возят из ЮВА более привычное и востребованное, но решили расширить спектр товаров.



Например, значительную долю кондитерских изделий и снеков из Кореи, которые можно найти на полках новосибирских магазинов, привезла столичная компания Lanix M. Она занимается импортом широкого круга товаров: от текстиля и часов до продуктов питания и косметики. Бизнес это небольшой (выручка в 2023 году лишь немного превысила 450 миллионов рублей, а чистая прибыль — 10 миллионов), но стабильно растущий. Единственным учредителем ООО «Ланикс М» указан Чон Чун Су, а на групповой фотографии на сайте компании большая часть сотрудников имеют очевидные восточные черты лица.

Вывеска магазина в ТЦ GRANI Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Но в основном, конечно, компании, которые везут сейчас товары из Китая, Кореи и Японии, зарегистрированы на Дальнем Востоке. Некоторые не ограничиваются просто оптовыми поставками, а развивают собственную розницу — часть товаров в магазинах «Хохэю» ввезены одноименным ООО, зарегистрированным в Чите. Предприятие было зарегистрировано в 2022 году и пока не велико: в первый полный год работы выручка составила лишь 65,3 миллиона рублей, но зато и рост был в 148%. Новосибирскими магазинами управляет ИП Мухин А. В. со среднемесячной выручкой в 630,7 и 352,4 тысячи рублей (данные «Контур.Фокуса»). Масштабы скромные, но инвестиции в открытие тоже. Весь интерьер состоит из нескольких простых стеллажей, часть товара лежит в коробках на полу.



В Новосибирске работает «Ист Трейд» — именно эта компания, например, привезла японские лимонады без газа. Предприятие это молодое (зарегистрировано в мае 2023 года), но за неполные восемь месяцев успело наторговать на 308 миллионов рублей и даже показать какую-никакую чистую прибыль — около одного миллиона.

Общаться с НГС в компании не захотели: ответивший на звонок сотрудник сказал, что передаст просьбу коллегам, но сам не видит в таком общении смысла. В целом предприниматели, занимающиеся подобной деятельностью, относятся к вниманию прессы настороженно. Работа у них только-только выстраивается, привлекать к себе лишнее внимание эти небольшие пока компании просто не хотят.

Тем не менее, заниматься продажами продуктов из ЮВА сегодня готовы уже и компании, для которых это не является основным бизнесом. Так в новосибирском офисе дистрибьютора «СибСнабПродукт» (растительное масло и консервация), говорят, что сейчас в их портфеле есть и соевые соусы, и китайская лапша.

Товары из «китайских» магазинов дают потребителю возможность попробовать что-то новое Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Пока торговля китайскими и корейскими товарами носит характер прощупывания рынка бизнес-энтузиастами. Страны ЮВА, разумеется, производят массу интересных продуктов, но что именно будут готовы купить российские потребители, можно будет с уверенностью сказать только после того, как товары будут закуплены и привезены в магазины.

Но заработать на этом рынке наверняка можно. В конце концов мы так давно пользуемся сделанной в Китае и Южной Корее электроникой (а с некоторых пор россияне полюбили еще и китайские автомобили), почему бы не начать привыкать к необычной китайской и корейской еде.



Интерес к блюдам и напиткам из Юго-Восточной Азии можно наблюдать в разных сегментах. В Новосибирске уже больше десяти лет торгуют так называемым bubble tea (напитки с кусочками тапиоки или фруктов). Однако настоящий взрыв популярности этой группы напитков случился в последние полтора года.