Шато Мигрень: в Россию решили везти белорусские вина — что на полках сегодня притворяется Италией, Испанией и Францией

Содержимое бутылок с красивыми названиями может принести сюрпризы Источник: Стас Соколов / NGS.RU











На полках российских магазинов в обозримом будущем могут появиться вина из непривычной страны: несколько российских импортеров получили право на ввоз вин из Белоруссии. Более того, они уже задекларировали названия, которые подозрительно похожи на продукцию традиционных стран производителей вина. Российские виноделы бьют тревогу, но бутылок с красивыми названиями на этикетках и сомнительным содержимым хватает в российских магазинах и без минских виноделов. Обозреватель НГС Стас Соколов проинспектировал полки магазинов и рассказывает, что удивительного можно найти в винных отделах уже сегодня.



Виноделы из Минска входят и выходят

О будущем новом игроке российского винного рынка первым написал «Коммерсантъ», обнаружив эту информацию в реестре Росаккредитации. 1 июля дистрибьютор «Винтренд Ритейл Групп» (ВРГ) получил декларацию, позволяющую импортировать в Россию тихие вина «Грюнер Вельтлинер» и «Рислинг» и одно игристое — «Глера Спуманте Экстра Драй» «Минского завода виноградных вин» (МЗВВ). Всего же в базе Росаккредитации сейчас 30 наименований продукции МЗВВ и еще 12 — «Минского завода игристых вин» (МЗИВ).

Ритейлерам придется делать для полок с вином новый указатель страны Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Эти новые, пока не дошедшие до российских полок напитки интересны сразу по нескольким причинам. Во-первых, Белоруссия до сей поры не была известна собственным винным производством. Разливать готовое вино там, конечно, могут (и давно этим занимаются), но подобного рода производств хватает и в России. Просто перелить вино из цистерн в бутылки можно и без помощи белорусских предприятий. Смущают названия вин, которые точно повторяют либо сорта винограда, либо названия типов вина, либо вообще существующий бренд.



Естественно было бы предположить, что хитрые импортеры хотят ввозить вино из Европы, разливать по бутылкам на минском заводе и уже из Белоруссии везти в Россию под красивыми этикетками с итальянскими, испанскими или французскими словами и названием предприятия производителя мелким шрифтом на контрэтикетке. Часто ли покупатели недорогого вина эти контрэтикетки читают?

Интересно, что после того, как про будущие поставки написало несколько российских деловых и профильных алкогольных изданий, МЗВВ неожиданно распространил заявление о том, что вообще прекращает поставки в Россию. Но это вряд ли что-то изменит для российского рынка вина. Даже если минское «спуманте» и не просочится на полки российских магазинов, импортеры найдут способ ввезти в страну недостающие объемы дешевого вина, которое будет разлито в бутылки с любыми полюбившимися публике названиями.



Заградительные меры

До заявления МЗВВ российские виноделы успели забить тревогу. Исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников, например, призвал отмечать вино, импортированное из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), через Белоруссию, знаком «не является вином». По его мнению, такие поставки «подрывают государственную политику России в области виноградарства и виноделия».

Виноградники на полуострове Тамань Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Главная причина, по которой импортеры ищут каких-то нетрадиционных поставщиков вина, — это ограничительные меры государства. С 1 августа 2023 года ввозные пошлины на вина из «недружественных» стран уже выросли с 12,5% до 20%. Это увеличение ударило прежде всего по дешевому импорту, поскольку у пошлины есть минимальная планка в размере 1,5 доллара за литр, то есть примерно 100 рублей на каждую бутылку. И есть все основания полагать, что нынешние ограничения не последние. АВВР в прошлом году вообще предлагала установить, по сути, заградительные пошлины от 50%.



Разумеется, совсем без вина российский потребитель не останется. Кроме собственного производства (в прошлом году оно достигло 520 миллионов литров), есть целый ряд стран, на которые ограничений не наложено. Но покупатели уже привыкли к определенным названиям, и, для того чтобы что-то продать им, виноторговцам проще нарисовать на бутылке что-то знакомое. Тем более что ничего нового в такой практике нет.

Что можно встретить в магазинах

В пьесе Николая Островского «Бесприданница» один из главных персонажей — небогатый, но амбициозный чиновник, — желая пустить пыль в глаза местному «высшему обществу», покупает для приема дешевое вино, на которое в винной лавке ему клеят этикетки чего-то престижного. С тех пор, конечно, система контроля за производителями и торговцами вина достигла некоторых успехов, но расслабляться не стоит. В бутылках с красивыми названиями может оказаться что угодно. Сюрпризы может принести даже простое чтение надписей мелким шрифтом на контрэтикетке.

«Испанское» вино кубанского производства из Твери Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Берем бутылку, на этикетке которой написано что-то испанское. А на контэтикетке читаем, что напиток под названием Villa Grande разлит по бутылкам в поселке Новозавидовском Тверской области. Происхождение винограда указано как «РФ, Ставропольский, Краснодарский край».

«Зори Тамани» из Кабардино-Балкарии Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Или вот бутылка вина, которое называется «Зори Тамани». Таманский полуостров давно осваивается виноделами, а компания «Кубань Вино» даже сделала его частью одного из своих брендов — «Шато Тамань». Однако на другой стороне бутылки уже мелким шрифтом написано, что сделано вино в городе Нарткала Кабардино-Балкарской республики. При этом, где именно выращен виноград, не уточняется — сказано только, что в России. В «Пятерочке» это вино стоит, прямо скажем, недорого (200 рублей бутылка), так что покупатели такого продукта вряд ли полезут уточнять детали.

Вино с абхазским названием из Крымского хутора Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Или вот, например, вино с кажущимся на слух абхазским названием «Апшка». Сам феномен популярности абхазских вин заслуживает отдельного разговора (в республике просто нет столько своего винограда), но люди готовы это покупать. Вот только «Апшку» делают в Краснодарском крае, где виноградников действительно много, в населенном пункте Крымском хуторе. То есть в принципе при желании это вино может быть еще и «крымским», если конъюнктура будет соответствовать.

Вино, место производства которого можно было бы обозначить как «где-то в Европе» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Подобного рода вина не вполне понятного происхождения есть во всём мире. Вот, например, бутылка белого с французским названием La Chauvier. На контрэтикетке много красивых слов про ассомбляж с лучших терруаров и уважение к традициям, но на практике перед нами смесь вин из Испании и Франции без указания даже конкретных регионов. То есть это вино самой низкой категории.



От вина в тетрапаках, конечно, много не ждешь, но вот перед нами упаковка с итальянским названием Gustare («нравится») и описанием: vino de tavola rosso seco. Изготовлена эта Италия, впрочем, в Ленинградской области, в городке Волхове.

Итальянский шарм из Томска Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Есть и осторожные попытки выдать себя за что-то иное. Как, например, вы прочтете слово Proceso? Тем более если на основной этикетке всё по-итальянски. Но если приглядеться, то можно обнаружить, что это «Процесо» изготовлено в городе Томске компанией, которая называется «Кахети». То есть она еще и по умолчанию производитель кахетинского вина, если владельцы сочтут нужным. При этом в том и другом случае никаких нарушений закона не будет.



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