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Еда обзор Ведра будет мало: 3 роскошных рецепта салата из огурцов на зиму без стерилизации

Ведра будет мало: 3 роскошных рецепта салата из огурцов на зиму без стерилизации

В одну руку возьмите огурцы, в другую — наши инструкции

568
5 комментариев
Из выращенных в своем огороде огурчиков можно приготовить вкуснейшие закуски

Практичные садоводы-огородники уже снимают урожай огурцов. Теперь новая задачка — как сохранить овощи на зиму, если уже и сами наелись ими до отвала, и всех друзей-коллег-знакомых одарили. Законсервировать, скажете вы. Но если представить опять банки, кипяток и стерилизацию, да в такую жару... Тот еще вариант, скажем вам.

Если ваши огурцы поперли как после дождя и вы подумываете, как с ними разделаться, держите 3 легких рецепта. Записывайте и вдохновляйтесь!

Заготовки без стерилизации помогают сохранить натурального вкуса огурцов. Такой способ не требует длительной термической обработки, а в качестве консервантов используют уксус, сахар и соль.

Салат из свежих огурцов

Это легкая в приготовлении закуска на зиму с минимумом ингредиентов, которые можно взять также со своего огорода. За 3 часа можно сделать бомбезные хрустящие огурчики с минимумом возни.

Нам потребуются:

  • свежие огурцы — 1 килограмм;

  • репчатый лук — 80 граммов (примерно 1 средняя луковица);

  • укроп — 15 граммов (примерно 1 пучок);

  • чеснок — 15 граммов (примерно 3 зубчика);

  • сахар — 50 граммов;

  • соль — 25 граммов.

Помытые огурцы замочите в холодной воде на 3 часа. Так они получатся аппетитно-хрустящими. После этого порежьте огурцы тонкими кружочками, лук — прозрачными полукольцами, порубите укроп, измельчите чеснок. Выложите ингредиенты в широкую миску, добавьте соль, сахар и уксус, тщательно перемешайте и оставьте еще на 3–4 часа в прохладном месте (в холодильник ставить не надо!). А потом закатайте по банкам огурцы в собственном соку. Полученные консервы лучше хранить вверх дном.

Важно тщательно обработать банки и крышки, чтобы огурцы до зимы не взорвались и не стали источником ботулизма. Для этого тщательно натрите вымытые банки и крышки содой, особое внимание — месту резьбы, и оставьте на 5–10 минут. Затем тщательно сполосните теплой водой, переверните и дайте высохнуть. Можно также поставить стеклянные банки на несколько минут в микроволновую печь.

Салат из огурцов по-корейски

На смену привычному блюду — огуречная вариация, вкусная и необычная. Специи добавят остроты, а морковь — привлекательности закруткам, а достать зимой такое комбо — идеальный вариант, чтобы удивить гостей.

Нам потребуются:

  • огурцы — 400 граммов;

  • морковь — 90 граммов;

  • острый красный перец — 1,5 грамма;

  • чеснок — 10 граммов;

  • кориандр — 1,5 грамма;

  • растительное масло — 30 мл;

  • столовый уксус — 30 мл;

  • соль — 7,5 грамма;

  • сахар — 19 граммов.

Помойте овощи, срежьте кожицу с моркови, а с огурцов — хвостики. Морковь крупно натрите, идеально — на специальной терке, а огурцы порежьте на тонкие кружочки, порубите чеснок. Сложите овощи в глубокую миску, добавьте кориандр, перец, соль, сахар, уксус и растительное масло, всё как следует перемешайте. Дайте постоять 8–10 часов в прохладном помещении, а затем закатайте по банкам.

Салат из переросших огурцов

Бывает и такое — приехали на дачу, а огурцы вымахали просто до гигантских размеров. Не беда, и из таких мегаовощей можно сотворить мегавкуснятину на зиму. Не верите — проверьте!

Нам потребуются:

  • огурцы — 1 килограмм;

  • лук репчатый — 1 штука;

  • сельдерей — 1 черешок;

  • укроп — 20 граммов;

  • чеснок — 2–3 зубчика;

  • перец горошком — 5–6 штук;

  • соль — 1 столовая ложка;

  • сахар — 2 столовые ложки;

  • масло растительное — 3 столовые ложки;

  • уксус 9%-ный — 30 граммов.

Помойте овощи, нарежьте лук тонкими полукольцами, а огурцы — ломтиками толщиной 2 мм, разрезав их вдоль на 4 части. Измельчите укроп, сельдерей и чеснок, сложите все овощи в глубокую миску. Добавьте растительное масло, уксус, сахар, соль. Дайте салату постоять 1,5–2 часа, чтобы выделился сок. Этот процесс можно ускорить периодическим помешиванием.

После этого переложите салат в алюминиевую кастрюлю и поставьте на средний огонь на 7–8 минут. Как только огурцы приобретут цвет молодых оливок, снимайте с плиты и раскладывайте по банкам. Укутайте в одеяло и дайте остыть, а потом убирайте на хранение в темное прохладное место.

Впрочем, такой салат можно употреблять сразу же, не дожидаясь зимы. Ломтики огурцов подходят для сэндвичей или закусок, которые можно взять с собой на природу.

А какие способы законсервировать огурцы на зиму знаете вы? Делитесь опытом!

ПО ТЕМЕ
Огурцы Заготовки Рецепты Советы Инструкция Стерилизация Урожай Готовим дома Заготовки на зиму
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Комментарии
5
Татьяна 53
6 июля 2024, 16:21
В первом рецепте не написали сколько надо уксуса и какого
Гость
6 июля 2024, 16:13
...репчатый лук — 80 граммов... У солдатов нету сапогов, колхозники?
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