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Еда Интересно про еду карточки Килограммы уйдут сами: пять продуктов, которые помогут похудеть

Килограммы уйдут сами: пять продуктов, которые помогут похудеть

Не обязательно сидеть на гречке, чтобы привести себя в форму

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Правильная еда поможет избавиться от ненавистных килограммов

До лета остались считаные недели — самое время для того, чтобы начать готовиться к пляжному сезону. А помогут в этом самые обычные продукты. Главное — правильно их есть и не перекусывать чипсами и пельменями. Мы посоветовались с диетологом и выбрали пять лучших кулинарных советов, которые помогут похудеть.

  1. Корица
  2. Грейпфрут
  3. Имбирь
  4. Нежирная кисломолочка
  5. Ананас
  6. Опрос
1

Корица

Корица — это не только вкусная добавка в капучино или глинтвейн. Благодаря этой специи можно быстро скинуть несколько килограммов, если добавлять ее в самые разные блюда.

— Корица снижает уровень глюкозы в крови, помогает синтезу гликогена из глюкозы. Тем самым снижая выработку инсулина, одна из функций которого — перевод избыточных углеводов в жировую ткань, — объясняет врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Кроме того, корица снижает уровень плохого холестерина, тем самым предотвращая развитие атеросклероза и артериальной гипертонии.

Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.

Благодаря своим свойствам корица стабилизирует уровень сахара в крови, из-за скачков которого мы и испытываем сильный голод. Только вот приправа не поможет, если добавлять ее в глинтвейн или выпечку — лучше приготовить с ней блюдо пополезнее, например салат. Но важно помнить, что корица противопоказана беременным женщинам и людям с болезнями печени.

2

Грейпфрут

Один из самых полезных продуктов для похудения — это грейпфрут. Благодаря пектинам, содержащимся в цитрусе, он помогает нормализовать уровень инсулина, а калий, витамин С и фолиевая кислота еще и улучшают иммунитет.

Но главный секрет грейпфрута содержится в тех самых горьких пленках вокруг мякоти, которые мы обычно счищаем. Оказывается, в них содержится биофлавоноид нарингин, нормализующий жировой обмен. Также, нарингин улучшает метаболизм, снимает негативные последствия от приема алкоголя, снижает уровень холестерина и укрепляет иммунную систему.

Кроме того, за счет желчегонного эффекта нарингин улучшает расщепление жиров, помогая похудеть. Также доказано, что этот элемент помогает накапливать в плазме кофеин, и это также способствует расщеплению молекул жиров. Эффект усиливается, если кофеин и нарингин поступают в организм одновременно, так что можете попробовать съесть немного грейпфрута после кружки кофе — результат не заставит себя долго ждать.

3

Имбирь

Сегодня имбирь чаще всего оказывается на столе вместе с сетом суши, или в кружке чая при первых признаках простуды. А ведь он не только вкусный, но и полезный — если добавлять его как приправу в блюда, то он может простимулировать пищеварительные железы к выработке ферментов, участвующих в расщеплении пищи.

Исследования показали, что имбирь помогает похудеть благодаря химическим веществам гингеролу и шогаолу — они придают корню имбиря пряный жгучий вкус и подстегивают метаболизм, снижая аппетит.

А еще немного имбиря поможет с тяжестью в животе — после плотного обеда выпейте чай с имбирем или съешьте его с солью, и желудку сразу же станет легче. Только помните, что имбирь не рекомендуют есть людям с гастритом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и желчекаменной болезнью.

4

Нежирная кисломолочка

Простокваша, творог и йогурты также помогут скинуть лишние килограммы. Всё благодаря бактериям, которые живут в кисломолочке. Попадая в организм, они способствуют дальнейшему пищеварению. А еще в кисломолочных продуктах содержится молочный протеин: он ускоряет жировой метаболизм, из-за чего быстрее происходит расходование жировой прослойки.

Но помните, что компании, производящие йогурты и творог в промышленных масштабах, не всегда гарантируют, что в их продукции столько жиров и бактерий, сколько указано на упаковке. Так что выбирать нужно в первую очередь фермерскую кисломолочку, если вы решили похудеть.

5

Ананас

Ананас — один из лучших фруктов для похудения. Помимо витаминов, калия, марганца и магния, в нем содержится фермент под названием бромелайн, за который его так любят диетологи.

— Бромелайн улучшает пищеварение, помогает в расщеплении жиров и белков, — рассказала Ирина Торопыгина. — Не сказать, что от одного ананаса все жиры расщепятся, но он действительно снижает образование жировой ткани и уменьшает количество жиров. Вместе с тем в ананасе много органических кислот, которые могут оказывать раздражающее действие на полость рта, на слизистую и ЖКТ.

Но не нужно есть ананасы на завтрак, обед и ужин — этот фрукт почти на десять процентов состоит из сахара, так что диетологи советуют ограничиться 200 граммами в день. Также не стоит переходить на тропическую диету обладателям язвы желудка и двенадцатиперстной кишки и людям с повышенной кислотностью желудочного сока. Осторожны должны быть и те, кто страдают от плохой свертываемости крови, так как у ананаса есть разжижающие свойства.

6

Опрос

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