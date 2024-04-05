Килограммы уйдут сами: пять продуктов, которые помогут похудеть

До лета остались считаные недели — самое время для того, чтобы начать готовиться к пляжному сезону. А помогут в этом самые обычные продукты. Главное — правильно их есть и не перекусывать чипсами и пельменями. Мы посоветовались с диетологом и выбрали пять лучших кулинарных советов, которые помогут похудеть.
Корица
Корица — это не только вкусная добавка в капучино или глинтвейн. Благодаря этой специи можно быстро скинуть несколько килограммов, если добавлять ее в самые разные блюда.
— Корица снижает уровень глюкозы в крови, помогает синтезу гликогена из глюкозы. Тем самым снижая выработку инсулина, одна из функций которого — перевод избыточных углеводов в жировую ткань, — объясняет врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Кроме того, корица снижает уровень плохого холестерина, тем самым предотвращая развитие атеросклероза и артериальной гипертонии.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.
Благодаря своим свойствам корица стабилизирует уровень сахара в крови, из-за скачков которого мы и испытываем сильный голод. Только вот приправа не поможет, если добавлять ее в глинтвейн или выпечку — лучше приготовить с ней блюдо пополезнее, например салат. Но важно помнить, что корица противопоказана беременным женщинам и людям с болезнями печени.
Грейпфрут
Один из самых полезных продуктов для похудения — это грейпфрут. Благодаря пектинам, содержащимся в цитрусе, он помогает нормализовать уровень инсулина, а калий, витамин С и фолиевая кислота еще и улучшают иммунитет.
Но главный секрет грейпфрута содержится в тех самых горьких пленках вокруг мякоти, которые мы обычно счищаем. Оказывается, в них содержится биофлавоноид нарингин, нормализующий жировой обмен. Также, нарингин улучшает метаболизм, снимает негативные последствия от приема алкоголя, снижает уровень холестерина и укрепляет иммунную систему.
Кроме того, за счет желчегонного эффекта нарингин улучшает расщепление жиров, помогая похудеть. Также доказано, что этот элемент помогает накапливать в плазме кофеин, и это также способствует расщеплению молекул жиров. Эффект усиливается, если кофеин и нарингин поступают в организм одновременно, так что можете попробовать съесть немного грейпфрута после кружки кофе — результат не заставит себя долго ждать.
Имбирь
Сегодня имбирь чаще всего оказывается на столе вместе с сетом суши, или в кружке чая при первых признаках простуды. А ведь он не только вкусный, но и полезный — если добавлять его как приправу в блюда, то он может простимулировать пищеварительные железы к выработке ферментов, участвующих в расщеплении пищи.
Исследования показали, что имбирь помогает похудеть благодаря химическим веществам гингеролу и шогаолу — они придают корню имбиря пряный жгучий вкус и подстегивают метаболизм, снижая аппетит.
А еще немного имбиря поможет с тяжестью в животе — после плотного обеда выпейте чай с имбирем или съешьте его с солью, и желудку сразу же станет легче. Только помните, что имбирь не рекомендуют есть людям с гастритом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и желчекаменной болезнью.
Нежирная кисломолочка
Простокваша, творог и йогурты также помогут скинуть лишние килограммы. Всё благодаря бактериям, которые живут в кисломолочке. Попадая в организм, они способствуют дальнейшему пищеварению. А еще в кисломолочных продуктах содержится молочный протеин: он ускоряет жировой метаболизм, из-за чего быстрее происходит расходование жировой прослойки.
Но помните, что компании, производящие йогурты и творог в промышленных масштабах, не всегда гарантируют, что в их продукции столько жиров и бактерий, сколько указано на упаковке. Так что выбирать нужно в первую очередь фермерскую кисломолочку, если вы решили похудеть.
Ананас
Ананас — один из лучших фруктов для похудения. Помимо витаминов, калия, марганца и магния, в нем содержится фермент под названием бромелайн, за который его так любят диетологи.
— Бромелайн улучшает пищеварение, помогает в расщеплении жиров и белков, — рассказала Ирина Торопыгина. — Не сказать, что от одного ананаса все жиры расщепятся, но он действительно снижает образование жировой ткани и уменьшает количество жиров. Вместе с тем в ананасе много органических кислот, которые могут оказывать раздражающее действие на полость рта, на слизистую и ЖКТ.
Но не нужно есть ананасы на завтрак, обед и ужин — этот фрукт почти на десять процентов состоит из сахара, так что диетологи советуют ограничиться 200 граммами в день. Также не стоит переходить на тропическую диету обладателям язвы желудка и двенадцатиперстной кишки и людям с повышенной кислотностью желудочного сока. Осторожны должны быть и те, кто страдают от плохой свертываемости крови, так как у ананаса есть разжижающие свойства.