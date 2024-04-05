Килограммы уйдут сами: пять продуктов, которые помогут похудеть

Сегодня имбирь чаще всего оказывается на столе вместе с сетом суши, или в кружке чая при первых признаках простуды. А ведь он не только вкусный, но и полезный — если добавлять его как приправу в блюда, то он может простимулировать пищеварительные железы к выработке ферментов, участвующих в расщеплении пищи.

