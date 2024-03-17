Идеальные хачапури для ленивых и худеющих! Показываем, как за 15 минут приготовить легкий завтрак для всей семьи

А пока не закончилась Масленая неделя, успейте побаловать себя и родных вкуснейшим десертом из блинов. Это непростое лакомство легко готовится и при этом станет необычным украшением любого стола. Специально для тех, кто любит экспериментировать, мы приготовили клубничный рулет.