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Идеальные хачапури для ленивых и худеющих! Показываем, как за 15 минут приготовить легкий завтрак для всей семьи

Этот рецепт станет палочкой-выручалочкой для вас

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Видео: Семен Громов

Кто же из нас не любит хачапури, но возиться с тестом и запеканием в духовке так не хочется. А как насчет ленивых хачапури в лаваше? Этот простой вариант для завтрака, ужина и перекуса покорит ваше сердце и обязательно станет одним из любимых блюд на повседневку. Для рецепта вам понадобится (на три порции):

  • творог — 150 граммов;
  • сыр твердый — 80 граммов;
  • лук зеленый — 10 граммов;
  • петрушка — 10 граммов;
  • соль, перец по вкусу:
  • растительное масло — 2 столовые ложки;
  • лаваш — 1 штука;
  • яйцо — 1 штука.

Начинку заворачиваем в треугольник и обжариваем на слабом огне под крышкой до хрустящей корочки. Обязательно с двух сторон. Подробнее — смотрите в видеоинструкции выше.

А пока не закончилась Масленая неделя, успейте побаловать себя и родных вкуснейшим десертом из блинов. Это непростое лакомство легко готовится и при этом станет необычным украшением любого стола. Специально для тех, кто любит экспериментировать, мы приготовили клубничный рулет.

БлюдоРецептТворогЛавашСыр
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
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