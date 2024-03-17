Идеальные хачапури для ленивых и худеющих! Показываем, как за 15 минут приготовить легкий завтрак для всей семьи

Кто же из нас не любит хачапури, но возиться с тестом и запеканием в духовке так не хочется. А как насчет ленивых хачапури в лаваше? Этот простой вариант для завтрака, ужина и перекуса покорит ваше сердце и обязательно станет одним из любимых блюд на повседневку. Для рецепта вам понадобится (на три порции):
- творог — 150 граммов;
- сыр твердый — 80 граммов;
- лук зеленый — 10 граммов;
- петрушка — 10 граммов;
- соль, перец по вкусу:
- растительное масло — 2 столовые ложки;
- лаваш — 1 штука;
- яйцо — 1 штука.
Начинку заворачиваем в треугольник и обжариваем на слабом огне под крышкой до хрустящей корочки. Обязательно с двух сторон. Подробнее — смотрите в видеоинструкции выше.
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