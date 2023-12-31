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Новый год — 2024 в Новосибирске

Очереди еще есть? Смотрим, что творилось в крупном продуктовом магазине Новосибирска в последнюю субботу года

Ажиотаж на новогодние покупки уже стал спадать

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Вопреки ожиданиям, ближе к вечеру 30 декабря в крупном продуктовом магазине было немного людей

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18 декабря в новосибирском ТРЦ «Мега» собралась толпа людей, которые закупались к Новому году. Корреспондент НГС решила проверить, сохранился ли ажиотаж на праздничные покупки и накануне праздника, 30 декабря, и сходила в один из крупных продуктовых магазинов в Заельцовском районе — Spar в ТЦ «Ройял Парк».

Вопреки ожиданиям в предпоследний день декабря в Spar не наблюдалось длинных очередей. Покупателей было примерно столько же, сколько в обычные дни. Больше всего людей собралось около прилавков с мандаринами и на кассах самообслуживания.

Покупателей было фактически столько же, сколько в обычные дни

Покупателей было фактически столько же, сколько в обычные дни

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В основном, люди, закупавшиеся к Новому году, стояли уже у касс

В основном, люди, закупавшиеся к Новому году, стояли уже у касс

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Но небольшие очереди быстро рассасывались. Люди подтягивались к кассам самообслуживания

Но небольшие очереди быстро рассасывались. Люди подтягивались к кассам самообслуживания

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Внутри магазина вообще было почти пусто

Внутри магазина вообще было почти пусто

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Хотя около прилавков с мандаринами люди всё же скопились. Но тоже несильно много

Хотя около прилавков с мандаринами люди всё же скопились. Но тоже несильно много

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Рядом с фруктами было не больше 10 человек

Рядом с фруктами было не больше 10 человек

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В отделе заморозок — почти никого

В отделе заморозок — почти никого

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В общем, никакой предновогодней истерии

В общем, никакой предновогодней истерии

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Один из покупателей, Иван, сказал корреспонденту следующее:

— Я редко бываю в магазинах, но вот пришел, чтобы докупить мандаринов. А вообще в последние несколько лет перед Новым годом не наблюдал больших очередей в магазинах — мне казалось, это редкость. Наверняка многие закупаются через доставки.

Обычно праздничные хлопоты делят людей на два типа: позитивно поздравляющих с наступающим и тех, к кому лучше не подходить, а то убьет. Что-то похожее в последние дни декабря творилось в супермаркетах города, где новосибирцы активно закупали еду и напитки к Новому году. Что творилось в «Ашане» в «Сибирском Молле» в пятницу, 29 декабря, читайте в репортаже НГС. В целом еще несколько дней назад во многих крупных ТЦ Новосибирска наблюдались предпраздничные набеги покупателей. НГС узнавал, что спешили купить горожане.

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