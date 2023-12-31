Очереди еще есть? Смотрим, что творилось в крупном продуктовом магазине Новосибирска в последнюю субботу года

18 декабря в новосибирском ТРЦ «Мега» собралась толпа людей, которые закупались к Новому году. Корреспондент НГС решила проверить, сохранился ли ажиотаж на праздничные покупки и накануне праздника,
Вопреки ожиданиям в предпоследний день декабря в Spar не наблюдалось длинных очередей. Покупателей было примерно столько же, сколько в обычные дни. Больше всего людей собралось около прилавков с мандаринами и на кассах самообслуживания.
Один из покупателей, Иван, сказал корреспонденту следующее:
— Я редко бываю в магазинах, но вот пришел, чтобы докупить мандаринов. А вообще в последние несколько лет перед Новым годом не наблюдал больших очередей в магазинах — мне казалось, это редкость. Наверняка многие закупаются через доставки.
Обычно праздничные хлопоты делят людей на два типа: позитивно поздравляющих с наступающим и тех, к кому лучше не подходить, а то убьет. Что-то похожее в последние дни декабря творилось в супермаркетах города, где новосибирцы активно закупали еду и напитки к Новому году. Что творилось в «Ашане» в «Сибирском Молле» в пятницу,