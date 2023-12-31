Очереди еще есть? Смотрим, что творилось в крупном продуктовом магазине Новосибирска в последнюю субботу года

Обычно праздничные хлопоты делят людей на два типа: позитивно поздравляющих с наступающим и тех, к кому лучше не подходить, а то убьет. Что-то похожее в последние дни декабря творилось в супермаркетах города, где новосибирцы активно закупали еду и напитки к Новому году. Что творилось в «Ашане» в «Сибирском Молле» в пятницу, 29 декабря , читайте в репортаже НГС. В целом еще несколько дней назад во многих крупных ТЦ Новосибирска наблюдались предпраздничные набеги покупателей. НГС узнавал, что спешили купить горожане.