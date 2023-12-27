«Моют антисептиком и фасуют»: владелица сети рыбных магазинов рассказала, в чем опасность дешевой икры

— Внутри очень часто находятся дешевые синтетические красители неизвестного происхождения, часто просроченные. Даже единоразовое употребление заканчивается высыпаниями, особенно у малышей и аллергиков. Есть кишечная палочка и другие микроорганизмы. Подпольная продукция изготавливается и фасуется почти всегда в полной антисанитарии. Делают это часто иммигранты без доступа к поликлинике ввиду отсутствия гражданства. Ни о каком медицинском осмотре речи нет: в государственной больнице без полиса не принимают, а на частную клинику денег нет. В помещениях, где фасуют фальсификат, бегают крысы и тараканы, часто присутствует плесень, могут отсутствовать удобства и вода. Например, одно из таких производств в Подмосковье находилось на складе. Работники справляли нужду в ведро прямо рядом с продуктом и сразу продолжали работать. Также в таких баночках находятся запрещенные и опасные для здоровья добавки, консерванты, провоцирующие рак, загустители, нарушающие работу почек, сосудов. Такая продукция не проходит никакой сертификации, туда кладут всё подряд, что подешевле, в том числе и запрещенные на территории России пищевые добавки, — говорит Юлия Ковалева.