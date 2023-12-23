«Не каждое игристое — шампанское»: вместе с сомелье выбираем напиток для новогодней ночи

Не всё то шампанское, что с пузырьками

Начнем с того, что коробит всех российских сомелье. Не все вина с газом — шампанские. Есть две основные категории вин. Всё, что не имеет газации, — тихое вино. Вина с газацией в несколько атмосфер — игристые вина. А вот среди них есть своя классификация, в зависимости от давления и технологии производства. Жемчужными называют вина с газацией от 100 до 250 кПа. Это примерно 1–2,5 атмосферы. Это сравнимо с давлением в шине автомобиля. Объемная доля спирта при этом от 9 до 12,5 процента. Игристые вина имеют давление от 300 кПа, это примерно три атмосферы, объемная доля спирта там от 10 до 13,5 процента. В общем, если для вас игристое сильно газировано, ищите жемчужное.