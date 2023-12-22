«К югу от Северного полюса нет ничего вкусней». Расскажем про барабулю, которую обязательно едят туристы в Сочи, а Путин ею угощает Эрдогана

Например, певец Олег Газманов даже записал небольшое видео и выложил на своей странице в соцсети, как он поедает копченную в печи барабулю в одном из ресторанов Сочи. Музыкант обильно поливает ее лимоном, а потом показывает, как нужно есть рыбку.

— Совершенно невероятный вкус. Как ее правильное есть: убираешь голову и хвост, вынимаешь вот эту косточку, и... это просто невероятно вкусно. К югу от Северного полюса нет ничего вкусней, — заключил музыкант и проглотил маленькую рыбку.