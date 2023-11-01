Яйца — за сотню, куры — за 220: НГС проверил, насколько в новосибирских магазинах подорожали базовые продукты

В новосибирских магазинах произошел рост цен на продукты птицеводства: курицу и яйца. Увеличившуюся стоимость заметили читатели НГС. Редакция также проверила цены в магазинах, оказалось, что и то, и другое действительно стоит сейчас на 50–60% дороже, чем в начале этого года.
Мы посмотрели на цены в магазинах двух самых массовых сетей Новосибирска — «Мария Ра» (291 магазин) и «Пятерочка» (289 магазин): там же, где мы замеряли цены в январе этого года. Яйца размера С1 подорожали в «Марии Ра» с 59,9 рублей до 96,9 рублей, в «Пятёрочке» — с 57,99 до 94, 99 рублей.
Цена на курицу фабрики «Новосибирская» в «Пятерочке» выросла со 147,99 рублей до 229.99 рублей. Данные о цене на курятину «Марии Ра» в январе не сохранились. Но сейчас тушку можно купить по 239,9 рублей.
Таким образом, яйца подорожали с начала года более чем на 60%, а курятина — более чем на 50%. И то и другое относится к традиционно самым дешевым источникам животного белка.
Похожую (хотя более пологую) динамику демонстрируют и данные Росстата. Средняя цена курятины (тушка) в Новосибирске в январе была 170,8 рублей за килограмм, в сентябре — 223,1 рублей, яйца выросли — с 83,4 до 87,1 рублей. И октябрьские цены явно будут выше, поскольку крупные сети всегда предлагают продукты дешевле, чем они стоят в среднем по рынку.
Курятина и яйца стабильно дорожают весь год, хотя в прошлом году ещё цены осени были даже немного (на 4%) ниже цен января. В августе эксперты объясняли это целым набором факторов (инфляция, рост издержек птицефабрик и даже локальные эпидемии птичьего гриппа). Однако, если взглянуть на другие продукты питания, то мы обнаружим рост цен практически везде. Говядина (данные сентября к январю) подорожала на 5,5%, свинина — на 9,3%, рыба — на 9,2%.
Вполне возможно, что какая-то часть покупателей стала чаще приобретать более доступные продукты, увеличив спрос, а следом за ним подтянулись цены. На рост потребительских цен влияет и курс рубля к мировым валютам. Напомним, что в январе этого года доллар стоил чуть более 70 рублей. Совсем недавно он достигал отметки в 100 рублей, но даже откатившись назад, стоит более 90 рублей.
Рост цен заставляет покупателей чаще обращаться к дискаунтерам. Одна из крупнейших сетей этого формата как раз недавно вышла на рынок Новосибирска. О том, сколько стоят там продукты и широк ли ассортимент, читайте в материале обозревателя НГС.