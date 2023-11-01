Яйца — за сотню, куры — за 220: НГС проверил, насколько в новосибирских магазинах подорожали базовые продукты

Цена на курицу фабрики «Новосибирская» в «Пятерочке» выросла со 147,99 рублей до 229.99 рублей. Данные о цене на курятину «Марии Ра» в январе не сохранились. Но сейчас тушку можно купить по 239,9 рублей.

Таким образом, яйца подорожали с начала года более чем на 60%, а курятина — более чем на 50%. И то и другое относится к традиционно самым дешевым источникам животного белка.