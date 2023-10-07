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СрочноНа Маркса открылась ярмарка — изучаем цены
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Алтайские фрукты и «европейский» сыр: корреспондент НГС прошелся по ярмарке на Маркса — что и за сколько там продают

На площадку съехались больше 150 фермеров и продавцов продуктов питания

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Ярмарка на Маркса работает до 16:00

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На площади Маркса 7 октября развернулась традиционная сезонная продовольственная ярмарка. В этом году на неё съехались больше 150 продавцов овощей, фруктов, дикоросов и прочих продуктов. Есть что посмотреть и тем, кто хочет приобрести что-то для дачи или обновить зимний гардероб. Корреспондент НГС прошелся по рядам, чтобы читатели смогли сориентироваться, стоит ли им отправляться в центр Левобережья, пока ярмарка не закончилась.

Продавцы выстроились по середине дороги, потому что по краям места всем не хватило

Продавцы выстроились по середине дороги, потому что по краям места всем не хватило

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Под торговлю выделен проезд между торговыми центрами «Сан-Сити» и «Калейдоскоп». На этот раз продавцы заполнили не только всё пространство по обочине, но и выстроились в ряд по середине дороги. Всего свои товары на ярмарку привезли больше 150 фермеров и просто предпринимателей. Так что выбрать будет из чего.

Картошка и морковка из Ордынки

Картошка и морковка из Ордынки

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Традиционно активным спросом пользуются здесь обычные овощи нового урожая. Главная причина, по словам покупателей — соотношение цены и качества. Эти картошку, морковь, капусту не везли издалека, так что они кажутся публике как минимум более свежими. На территорию ярмарки периодически заезжают легковые автомобили, чтоб загрузить купленные мешки с картофелем или перцами.

Тыквы по 25 рублей за килограмм из Доволенского

Тыквы по 25 рублей за килограмм из Доволенского

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Продавец из Доволенского расхваливает свои тыквы и кабачки. И то и другое продается на вес по 25 рублей за килограмм. Пока не дойдут руки приготовить, тыкву можно использовать просто для оригинального украшения интерьера. А так она хороша и в тушеном, и в жареном виде, и в качестве начинки для пирогов. Ещё можно сделать из неё сладкое пюре и носить с собой, чтобы добавлять в латте. Говорят, это самый модный напиток года.

Проверка санитарных документов

Проверка санитарных документов

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Участие в ярмарке для торговцев бесплатное, достаточно подать вовремя заявку. Но вот санитарные документы придётся предоставить, даже если речь идёт о простой картошке.

Болгарский перец по 50 рублей

Болгарский перец по 50 рублей

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Болгарский перец стоит здесь от 50 рублей за килограмм. Это немногим дороже, в принципе, чем в уличных палатках, но здесь его можно купить сразу целый мешок. Не нужно будет ехать на Хилокский рынок. Ну и состояние перцев, в целом, получше.

Корень сельдерея стоит 250 рублей за штуку

Корень сельдерея стоит 250 рублей за штуку

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Есть на ярмарке и продукты, которые в обычных магазинах придётся поискать. Например, корень сельдерея — его используют и в качестве приправы для бульонов и соусов, и как самостоятельное блюдо. Достаточно сварить или запечь его и можно сделать пюре, похожее на картофельное, но с более ярким, неожиданным (если вы не пробовали) вкусом. Стебли сельдерея тоже есть, но почему-то их продает уже другой торговец. Они стоят 150 и 250 рублей в зависимости от размера. Их тоже можно использовать и в салаты, и в супы.

Фрукты из Горного Алтая

Фрукты из Горного Алтая

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На ярмарке можно купить сибирских фруктов. В основном это яблоки, но есть и груши со сливами по 250 рублей за маленькое ведерко. Учитывая нынешние цены в супермаркетах, это даже уже и не дорого. Правда, алтайское происхождение фруктов приходится принимать на веру.

Сушеные белые грибы

Сушеные белые грибы

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Традиционно много на ярмарке дикоросов. Это и сушеные грибы (в основном белые, но попадаются и другие виды), и ягода, и кедровый орех. Клюква и брусника стоят везде одинаково — по 300 рублей за литр.

На ярмарке большой выбор цветов

На ярмарке большой выбор цветов

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Угол ближе к проспекту Маркса занимают «цветочники». Здесь можно купить и уже цветущие растения, и семена и рассаду, плюс средства по уходу за всем этим хозяйством.

Сыр на ярмарке можно пробовать

Сыр на ярмарке можно пробовать

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Любителей сыра ждёт довольно богатый выбор от привычных Пошехонского и Советского, до «европейских» качотты и моцареллы. Важное преимущество ярмарки — незнакомый продукт можно попробовать. Где-то такая возможность предлагается сразу, но, в принципе, если спросить продавца, и он увидит в вас заинтересованного покупателя, то не откажет почти никто.

Кровяная домашняя колбаса (в правом нижнем углу) из Колывани стоит 450 рублей за килограмм

Кровяная домашняя колбаса (в правом нижнем углу) из Колывани стоит 450 рублей за килограмм

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Большая часть продавцов колбас и сыров приехали из области. Трудно сказать, насколько их товар уникален, но точно в «Пятерочке» или «Магните» вы такого не найдёте. Настоящий фермерский продукт.

Домашняя птица на ярмарке

Домашняя птица на ярмарке

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Есть на ярмарке и фермерская птица со слегка опалённой кожей. Стоит курятина тут дороже раза в два, чем в супермаркетах, но попробуйте её хотя бы раз, чтобы понять разницу. Кроме кур здесь можно встретить и деликатесную перепелку.

Масло из выбранных вами семян могут выдавить прямо перед покупателем

Масло из выбранных вами семян могут выдавить прямо перед покупателем

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Есть на ярмарке товары производство которых можно наблюдать собственными глазами. Конечно маслодавильный аппарат здесь скорее для привлечения внимания (все виды масел уже есть в расфасованном виде). Но если попросить и подождать, то могут выдавить чего-то специально для вас.

Автолавка из Верх-Ирмени

Автолавка из Верх-Ирмени

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Ярмарка на Маркса работает до 16:00, но каждый продавец сам решает, сколько ему здесь сидеть. Продав товар люди, как правило, тут же собираются и уезжают..

Для проведения ярмарки 7 октября временно изменены маршруты ряда автобусов. Как они пройдут сегодня можно посмотреть в материале НГС.

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