Алтайские фрукты и «европейский» сыр: корреспондент НГС прошелся по ярмарке на Маркса — что и за сколько там продают

Есть на ярмарке и продукты, которые в обычных магазинах придётся поискать. Например, корень сельдерея — его используют и в качестве приправы для бульонов и соусов, и как самостоятельное блюдо. Достаточно сварить или запечь его и можно сделать пюре, похожее на картофельное, но с более ярким, неожиданным (если вы не пробовали) вкусом. Стебли сельдерея тоже есть, но почему-то их продает уже другой торговец. Они стоят 150 и 250 рублей в зависимости от размера. Их тоже можно использовать и в салаты, и в супы.