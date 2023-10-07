Алтайские фрукты и «европейский» сыр: корреспондент НГС прошелся по ярмарке на Маркса — что и за сколько там продают

На площади Маркса 7 октября развернулась традиционная сезонная продовольственная ярмарка. В этом году на неё съехались больше 150 продавцов овощей, фруктов, дикоросов и прочих продуктов. Есть что посмотреть и тем, кто хочет приобрести что-то для дачи или обновить зимний гардероб. Корреспондент НГС прошелся по рядам, чтобы читатели смогли сориентироваться, стоит ли им отправляться в центр Левобережья, пока ярмарка не закончилась.
Под торговлю выделен проезд между торговыми центрами «Сан-Сити» и «Калейдоскоп». На этот раз продавцы заполнили не только всё пространство по обочине, но и выстроились в ряд по середине дороги. Всего свои товары на ярмарку привезли больше 150 фермеров и просто предпринимателей. Так что выбрать будет из чего.
Традиционно активным спросом пользуются здесь обычные овощи нового урожая. Главная причина, по словам покупателей — соотношение цены и качества. Эти картошку, морковь, капусту не везли издалека, так что они кажутся публике как минимум более свежими. На территорию ярмарки периодически заезжают легковые автомобили, чтоб загрузить купленные мешки с картофелем или перцами.
Продавец из Доволенского расхваливает свои тыквы и кабачки. И то и другое продается на вес по 25 рублей за килограмм. Пока не дойдут руки приготовить, тыкву можно использовать просто для оригинального украшения интерьера. А так она хороша и в тушеном, и в жареном виде, и в качестве начинки для пирогов. Ещё можно сделать из неё сладкое пюре и носить с собой, чтобы добавлять в латте. Говорят, это самый модный напиток года.
Участие в ярмарке для торговцев бесплатное, достаточно подать вовремя заявку. Но вот санитарные документы придётся предоставить, даже если речь идёт о простой картошке.
Болгарский перец стоит здесь от 50 рублей за килограмм. Это немногим дороже, в принципе, чем в уличных палатках, но здесь его можно купить сразу целый мешок. Не нужно будет ехать на Хилокский рынок. Ну и состояние перцев, в целом, получше.
Есть на ярмарке и продукты, которые в обычных магазинах придётся поискать. Например, корень сельдерея — его используют и в качестве приправы для бульонов и соусов, и как самостоятельное блюдо. Достаточно сварить или запечь его и можно сделать пюре, похожее на картофельное, но с более ярким, неожиданным (если вы не пробовали) вкусом. Стебли сельдерея тоже есть, но почему-то их продает уже другой торговец. Они стоят 150 и 250 рублей в зависимости от размера. Их тоже можно использовать и в салаты, и в супы.
На ярмарке можно купить сибирских фруктов. В основном это яблоки, но есть и груши со сливами по 250 рублей за маленькое ведерко. Учитывая нынешние цены в супермаркетах, это даже уже и не дорого. Правда, алтайское происхождение фруктов приходится принимать на веру.
Традиционно много на ярмарке дикоросов. Это и сушеные грибы (в основном белые, но попадаются и другие виды), и ягода, и кедровый орех. Клюква и брусника стоят везде одинаково — по 300 рублей за литр.
Угол ближе к проспекту Маркса занимают «цветочники». Здесь можно купить и уже цветущие растения, и семена и рассаду, плюс средства по уходу за всем этим хозяйством.
Любителей сыра ждёт довольно богатый выбор от привычных Пошехонского и Советского, до «европейских» качотты и моцареллы. Важное преимущество ярмарки — незнакомый продукт можно попробовать. Где-то такая возможность предлагается сразу, но, в принципе, если спросить продавца, и он увидит в вас заинтересованного покупателя, то не откажет почти никто.
Большая часть продавцов колбас и сыров приехали из области. Трудно сказать, насколько их товар уникален, но точно в «Пятерочке» или «Магните» вы такого не найдёте. Настоящий фермерский продукт.
Есть на ярмарке и фермерская птица со слегка опалённой кожей. Стоит курятина тут дороже раза в два, чем в супермаркетах, но попробуйте её хотя бы раз, чтобы понять разницу. Кроме кур здесь можно встретить и деликатесную перепелку.
Есть на ярмарке товары производство которых можно наблюдать собственными глазами. Конечно маслодавильный аппарат здесь скорее для привлечения внимания (все виды масел уже есть в расфасованном виде). Но если попросить и подождать, то могут выдавить чего-то специально для вас.
Ярмарка на Маркса работает до 16:00, но каждый продавец сам решает, сколько ему здесь сидеть. Продав товар люди, как правило, тут же собираются и уезжают..
Для проведения ярмарки 7 октября временно изменены маршруты ряда автобусов. Как они пройдут сегодня можно посмотреть в материале НГС.