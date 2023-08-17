Как деревенский завод соревнуется с крупными брендами — он делает сыры для ценителей и молоко для ХК «Сибирь»

На баннере название предприятия: «Сузунский кооператив Возрождение» и латинская аббревиатура от этого названия — SKV. По дороге на приличной для такого качества проезжей части скорости примерно раз в двадцать минут проносятся машины местных жителей. На площади тусуются подростки.



Председатель кооператива Арсен Восканян меньше всего походит на фермера из глубинки. Манеры и живость разговора скорее наводят на мысль, что перед вами какой-нибудь достаточно молодой топ-менеджер крупной компании. Тем не менее он уже семь лет занимается организацией переработки молока. Образование Арсена в принципе имеет отношение к еде, но от фермерства довольно далеко — это кризис-менеджмент в ресторанном бизнесе. Сам он говорит, что оказался в Сибири шесть лет назад отчасти случайно, заинтересовался молочным производством и как-то застрял.