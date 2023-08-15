«Котлетошная»: бывшая сотрудница банка открыла в центре заведение с блюдом из детства

В меню семь видов котлет от 140 рублей (картофельная зраза с грибами) до 255 рублей («крабовая») за штуку. Кроме котлеты в любую порцию входит картофельное пюре или лепешка с салатом. Котлеты лежат на раздаче уже готовыми.



Заведение открыла начинающий предприниматель Ирина Пацко, это для нее первый опыт в ресторанном бизнесе. До этого, по ее словам, она 15 лет проработала в банковской сфере, в том числе занималась рассмотрением заявок на кредитование бизнеса.

— Идея была накормить гостей котлетками, о которых они вспоминают с детства. В будущем мы также планируем делать заморозку, чтобы можно было приготовить наши котлеты дома, — рассказала Ирина.