«Котлетошная»: бывшая сотрудница банка открыла в центре заведение с блюдом из детства

В Новосибирске на Красном проспекте заработало заведение с семью вариациями одного блюда — котлет. Кафе открыла бывший банковский специалист по кредитованию.
Заведение под названием «Котлетошная» открылось на первом этаже бизнес-центра «Панорама». Вход в него совпадает с входом работающего уже кафе китайской кухни «Молочай». Это отдельный проект, создатели которого просто использовали избыточные площади соседнего арендатора.
В зале восемь высоких табуретов у стены и два небольших стола на двоих, заказывать и забирать приготовленные блюда нужно самостоятельно. Основным мотивом в интерьере стали фигуры и изображения кошек.
В меню семь видов котлет от 140 рублей (картофельная зраза с грибами) до 255 рублей («крабовая») за штуку. Кроме котлеты в любую порцию входит картофельное пюре или лепешка с салатом. Котлеты лежат на раздаче уже готовыми.
Заведение открыла начинающий предприниматель Ирина Пацко, это для нее первый опыт в ресторанном бизнесе. До этого, по ее словам, она
— Идея была накормить гостей котлетками, о которых они вспоминают с детства. В будущем мы также планируем делать заморозку, чтобы можно было приготовить наши котлеты дома, — рассказала Ирина.
Подход, который используют создатели «Котлетошной», рестораторы называют «заведение моноблюда». Ярким примером такого рода в Новосибирске можно считать «Monty Манты» (главное блюдо — манты). Сейчас у этой сети три точки в городе. Такой принцип позволяет использовать минимальное количество оборудования и быстрее выполнять заказы клиентов, хотя сокращает возможности выбора.
«Котлетошная» — уже второй проект, открытый в этом году, в Новосибирске с котлетами в качестве основного блюда. Первый («Котлета по-новомихайловски») заработал в гастрокорте «ТЦ Река».
Сам БЦ «Панорама» хотя и расположен в самом центре, но отличается самой высокой в городе степенью концентрации предприятий общественного питания. По данным 2ГИС, здесь работает больше десятка заведений, которые в той или иной степени могут быть конкурентами «Котлетошной». Скажем, буквально в двух шагах от входа находится столовая сети «Солнечный день», а также закусочные Gill House, Dodo Pizza и Burger King.
Как показывает пример сети «Солнечный день», простая и понятная еда дает возможность выстроить крупную сеть с большими оборотами.