В KFC признали, что ограничили продажу острых крылышек в части точек в Новосибирске — объяснение компании

В Новосибирске в некоторых точках KFC убрали острые крылышки из продажи через кассы самообслуживания. Например, приобрести их через терминалы невозможно в ТРЦ «Сибирский молл».
— В некоторых ресторанах KFC в Новосибирске из-за повышенного спроса острые крылья были убраны из меню касс самообслуживания для регулирования объемов. Скоро любимый нашими гостями продукт вновь будет доступен для заказа и оплаты через киоски, — ответили на запрос редакции НГС в пресс-службе «Юнирест», компании, которая занимается ресторанами.
В Новосибирск возвращается ресторан сети быстрого питания «Ростикс». Ранее стало известно о том, что американский холдинг Yum! Brands, которому принадлежит сеть KFC, начал продажу бизнеса в России.