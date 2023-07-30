Бабл-ти и японский моти: вы еще любите популярные десерты? Почитайте об их вреде — предупреждение нутрициолога

— Основа — это чай. Нужно быть осведомленным касательно места сбора чая, условий производства, проверки качества. Также в такие напитки добавляют фруктовые соки, топинг, сахар, молоко, ароматизаторы. То есть, покупая такой напиток, вы получаете много сахара. Что не является полезным для организма. Различные добавки в виде ароматизаторов, консервантов и прочего также не несут пользы. Чем больше сахара, ароматизаторов и усилителей вкусов в напитке, тем больше шансов, что у организма появится зависимость от такого напитка, и вы будете возвращаться за ним снова и снова, — рассказала Наталья Конина.

