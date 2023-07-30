Бабл-ти и японский моти: вы еще любите популярные десерты? Почитайте об их вреде — предупреждение нутрициолога

Во время жары часто хочется охладиться, а сделать это десертом вдвойне приятнее. В последнее время новосибирцы полюбили не совсем обычные десерты, например напиток бабл-ти или японское пирожное моти. Но как этот перекус сказывается на нашем организме? Мы обратились к нутрициологу Наталье Кониной, чтобы узнать, несут ли вред популярные десерты и о чем нужно подумать, прежде чем его купить.
Наталья Конина — нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1».
Bubble tea
Это напиток на основе чая со сладкими желейными шариками. В составе также чаще всего есть сиропы, крахмал тапиоки и сахар.
— Основа — это чай. Нужно быть осведомленным касательно места сбора чая, условий производства, проверки качества. Также в такие напитки добавляют фруктовые соки, топинг, сахар, молоко, ароматизаторы. То есть, покупая такой напиток, вы получаете много сахара. Что не является полезным для организма. Различные добавки в виде ароматизаторов, консервантов и прочего также не несут пользы. Чем больше сахара, ароматизаторов и усилителей вкусов в напитке, тем больше шансов, что у организма появится зависимость от такого напитка, и вы будете возвращаться за ним снова и снова, — рассказала Наталья Конина.
Мороженое в вафле
О вреде мороженого и охлаждает ли оно в жару — мы писали ранее. Но что будет с организмом, если к мороженому прибавить вафлю, сиропы и топинги?
— Мороженое в вафле с топингами может таить в себе огромное количество неприятных сюрпризов. И, безусловно, перед покупкой стоить также оценить состав. Узнать, из чего состоит само мороженое. Здесь важно исключить трансжиры и выяснить, состоит мороженое из молочных жиров или из заменителей молочного жира. То же самое касается вафли и топинга, — уточнила Наталья.
Употребление трансжиров повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, диабета, нарушения в иммунной и гормональной системах.
— Трансжиры могут скрываться под такими формулировками, как трансизомеры жирных кислот, заменитель масло какао, растительные жиры, эквивалент масла, гидрогенизированные масла, маргарин и т. д. Обратите внимание на то, что найти мороженое с вафлей и топингом без трансжиров практически невозможно. Именно вафли и наполнители изготавливают часто с использованием трансжиров. Чем меньше непонятных вам ингредиентов, тем лучше. Различных ароматизаторов, красителей, подсластителей лучше избегать и выбирать состав с минимальным и понятным перечнем ингредиентов, — рассказала нутрициолог.
— Люди охлаждают себя мороженым и сахаросодержащими напитками. Но это может ухудшить состояние, так как сладости вызывают сначала резкий подъем глюкозы и затем ее падение. В момент падения глюкозы может усилиться слабость и недомогание. Поэтому в жару лучше всего пить воду и составлять рацион таким образом, чтобы уровень глюкозы оставался стабильным, — дополнила Наталья.
Моти
Моти (мочи) — японская сладость в виде круглого пирожного, сделанная из рисового теста, сладкие начинки обычно готовят с использованием сливок, творожного сыра, сгущенного молока и сахара.
— Здесь также важно оценивать состав, потому что он может отличаться в разных местах. Особое внимание стоит уделить начинке. Сливочный крем может содержать трансжиры, если производитель хочет удешевить десерт. Помимо этого, для усиления вкуса могут использоваться различные ароматизаторы, усилители вкуса, что также не несет пользы для организма, — уточнила Наталья.
Что еще важно учитывать
— Все перечисленные десерты содержат большое количество быстрых углеводов. Избыток быстрых углеводов в рационе повышает риски очень многих заболеваний. Самые неприятные — сердечно-сосудистые, диабет, онкология. Многие делают акцент на привычном сахаре и пытаются его избегать. Но мука, соки, сиропы точно так же, как и привычный сахар, повышают глюкозу в крови и при избыточном потреблении ведут к заболеваниям. То есть профилактировать заболевания, заменив белый сахар на сиропы, соки и различные сахарозаменители, — не получится. И это важно понимать всем, кто следит за своим здоровьем, — закончила нутрициолог.
Также диетолог перечислила 5 простых способов избежать скачков сахара в крови.