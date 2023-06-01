«Заказ подали через окно машины»: любительница суши обиделась на курьера, который перестал заходить на закрытую территорию

— Есть в компании девушка-курьер в городе Обь, с ней был неприятный инцидент. При заезде к нам на территорию производственного предприятия она не убедилась, что ей открыли откатные ворота, начала движение, и ворота въехали ей в машину в крыло. Если случилась такая ситуация, нужно было сразу сообщить в соответствующие органы. После этого эта девушка отказывается принципиально заезжать на территорию и подниматься в офис. Мало того, последний раз вообще проявила неуважение: подъехав, не соизволила выйти из машины, подав заказ через окно, — написала отзыв на «Флампе» посетительница под ником bukina-e.

