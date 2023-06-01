«Заказ подали через окно машины»: любительница суши обиделась на курьера, который перестал заходить на закрытую территорию

В Новосибирской области в городе Обь девушка пожаловалась на доставку суши «Суши Восток» из-за курьера, который отказывается приносить заказ к двери. Гневный отзыв сибирячка оставила на сайте «Фламп».
Судя по комментарию, раньше сотрудники доставки привозили заказы к двери компании, которая находится на территории закрытого промышленного предприятия, но теперь заказы привозят лишь до поста охраны.
— Есть в компании девушка-курьер в городе Обь, с ней был неприятный инцидент. При заезде к нам на территорию производственного предприятия она не убедилась, что ей открыли откатные ворота, начала движение, и ворота въехали ей в машину в крыло. Если случилась такая ситуация, нужно было сразу сообщить в соответствующие органы. После этого эта девушка отказывается принципиально заезжать на территорию и подниматься в офис. Мало того, последний раз вообще проявила неуважение: подъехав, не соизволила выйти из машины, подав заказ через окно, — написала отзыв на «Флампе» посетительница под ником bukina-e.
Корреспондент НГС связался с руководителем доставки суши «Суши Восток». Как пояснила женщина, из-за того что предприятие закрытое, курьеры не имеют права проходить на территорию.
— Территория этого предприятия закрыта, там есть пункт охраны. Курьерам в принципе доступа туда быть не должно. Пускать или не пускать курьера — это всегда на усмотрение предприятия. Мы в свою очередь всегда вовремя привозим все заказы, — рассказала НГС руководитель компании, которая представилась Инной.
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