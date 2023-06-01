freedom
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 7/10
usd 80.99
eur 86.50
Тема дняЛюбительница суши обиделась на курьера
Все новости
Все новости

«Заказ подали через окно машины»: любительница суши обиделась на курьера, который перестал заходить на закрытую территорию

По словам женщины, раньше курьер беспрепятственно доставлял заказ прямо в офис

167

Гневный отзыв сибирячка оставила на сайте «Фламп»

Поделиться

В Новосибирской области в городе Обь девушка пожаловалась на доставку суши «Суши Восток» из-за курьера, который отказывается приносить заказ к двери. Гневный отзыв сибирячка оставила на сайте «Фламп».

Судя по комментарию, раньше сотрудники доставки привозили заказы к двери компании, которая находится на территории закрытого промышленного предприятия, но теперь заказы привозят лишь до поста охраны.

— Есть в компании девушка-курьер в городе Обь, с ней был неприятный инцидент. При заезде к нам на территорию производственного предприятия она не убедилась, что ей открыли откатные ворота, начала движение, и ворота въехали ей в машину в крыло. Если случилась такая ситуация, нужно было сразу сообщить в соответствующие органы. После этого эта девушка отказывается принципиально заезжать на территорию и подниматься в офис. Мало того, последний раз вообще проявила неуважение: подъехав, не соизволила выйти из машины, подав заказ через окно, — написала отзыв на «Флампе» посетительница под ником bukina-e.

Корреспондент НГС связался с руководителем доставки суши «Суши Восток». Как пояснила женщина, из-за того что предприятие закрытое, курьеры не имеют права проходить на территорию.

— Территория этого предприятия закрыта, там есть пункт охраны. Курьерам в принципе доступа туда быть не должно. Пускать или не пускать курьера — это всегда на усмотрение предприятия. Мы в свою очередь всегда вовремя привозим все заказы, — рассказала НГС руководитель компании, которая представилась Инной.

Ранее жительница Новосибирска заявила, что ее с 3-летним сыном выгнали из пиццерии Papa John's из-за морса и роллов, принесенных с собой. В пиццерии грубость сотрудников отрицают и уверяют, что посетители ушли сами.

По теме

СушиДоставкаНовосибирская область
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter