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«3-летний ребенок потянулся за морсом»: сибирячка обиделась на пиццерию Papa John's из-за запрета есть свою еду

Она заявила, что ее семью выгнали из заведения, но сотрудники кафе уверяют, что посетители ушли сами

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Посетительница осталась недовольна правилами, установленными в кафе

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Жительница Новосибирска заявила, что ее с 3-летним сыном выгнали из пиццерии Papa John's из-за морса и роллов, принесенных с собой. В пиццерии грубость сотрудников отрицают и уверяют, что посетители ушли сами.

«Нас выгнали»

Отзыв о сети пиццерий женщина оставила на сервисе «Фламп», в сообщении говорится, что сибирячка была в заведении днем 23 апреля по адресу улица Новосибирская, 25а. Она решила пообедать там вместе с семьей, с собой они принесли морс и суши, а также сделали заказ.

Принесенный с собой морс женщина поставила на стол в заведении, тогда, по ее словам, подошел сотрудник и заявил, что со своим в пиццерии находиться нельзя.

— Я пошла мыть руки, мой 3-летний ребенок потянулся за морсом, потому что хотел пить. Парень опять сделал мне замечание. Ребенку сложно ждать 10 минут. А вообще мы хотели у вас посидеть — поесть вашу пиццу, попить ваш морс и поесть принесенные с собой ролы, которых у вас нет в ассортименте. Но этого нельзя было сделать! Для обычного фастфуда какие-то абсурдные правила, при условии, что мы не шумели и хотели посидеть минут 5–10 с двумя маленькими детьми. Нас выгнали, — отмечает женщина.

«Их никто не выгонял»

В заведении Papa John's журналисту НГС подтвердили, что такая ситуация произошла, при этом отметили, что семью из заведения не выгоняли.

— Женщину вежливо попросили, сказали, что у нас находиться со своей продукцией запрещено. На это мужчина ответил: «Что вы мне сделаете?».

После замечания мужчина, по словам сотрудника, пошел покупать роллы и принес их в пиццерию. На это ему второй раз сделали замечание.

— Он говорит: «Вызывайте полицию, мне все равно». Диалог произошел в таком формате, с нашей стороны никто никогда не оскорблял. Их никто не выгонял, они ушли сами.

Нарушены ли права потребителя — комментарий юриста

Ранее журналист НГС узнала у Анастасии Павленко, практикующего юриста и директора юридической компании, что запрет есть принесенную еду в заведении является ущемлением гражданских прав потребителей.

— Но в то же время закон возлагает обязанность на заведения общепита соблюдать ряд санитарных норм и правил. Если человек приходит со своей едой, то кафе не может проверить, соответствует ли еда необходимым требованиям закона. Соответственно, организации устанавливают ограничения.

Анастасия Павленко отметила, что если человек, права которого ограничили, пойдет в суд, то суд займет сторону гражданина. При этом, если организация пустит человека с едой, то в случае выявления несоответствия продуктов нормам СанПиНа предприятию грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Недавно НГС писал о том, что жительнице города предложили оплатить счет за разбитую посуду в баре в центре города. Она танцевала и случайно задела поднос.

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