«3-летний ребенок потянулся за морсом»: сибирячка обиделась на пиццерию Papa John's из-за запрета есть свою еду

Жительница Новосибирска заявила, что ее с
«Нас выгнали»
Отзыв о сети пиццерий женщина оставила на сервисе «Фламп», в сообщении говорится, что сибирячка была в заведении днем 23 апреля по адресу улица Новосибирская, 25а. Она решила пообедать там вместе с семьей, с собой они принесли морс и суши, а также сделали заказ.
Принесенный с собой морс женщина поставила на стол в заведении, тогда, по ее словам, подошел сотрудник и заявил, что со своим в пиццерии находиться нельзя.
— Я пошла мыть руки, мой
«Их никто не выгонял»
В заведении Papa John's журналисту НГС подтвердили, что такая ситуация произошла, при этом отметили, что семью из заведения не выгоняли.
— Женщину вежливо попросили, сказали, что у нас находиться со своей продукцией запрещено. На это мужчина ответил: «Что вы мне сделаете?».
После замечания мужчина, по словам сотрудника, пошел покупать роллы и принес их в пиццерию. На это ему второй раз сделали замечание.
— Он говорит: «Вызывайте полицию, мне все равно». Диалог произошел в таком формате, с нашей стороны никто никогда не оскорблял. Их никто не выгонял, они ушли сами.
Нарушены ли права потребителя — комментарий юриста
Ранее журналист НГС узнала у Анастасии Павленко, практикующего юриста и директора юридической компании, что запрет есть принесенную еду в заведении является ущемлением гражданских прав потребителей.
— Но в то же время закон возлагает обязанность на заведения общепита соблюдать ряд санитарных норм и правил. Если человек приходит со своей едой, то кафе не может проверить, соответствует ли еда необходимым требованиям закона. Соответственно, организации устанавливают ограничения.
Анастасия Павленко отметила, что если человек, права которого ограничили, пойдет в суд, то суд займет сторону гражданина. При этом, если организация пустит человека с едой, то в случае выявления несоответствия продуктов нормам СанПиНа предприятию грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.
Недавно НГС писал о том, что жительнице города предложили оплатить счет за разбитую посуду в баре в центре города. Она танцевала и случайно задела поднос.