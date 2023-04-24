«3-летний ребенок потянулся за морсом»: сибирячка обиделась на пиццерию Papa John's из-за запрета есть свою еду

Принесенный с собой морс женщина поставила на стол в заведении, тогда, по ее словам, подошел сотрудник и заявил, что со своим в пиццерии находиться нельзя.

— Я пошла мыть руки, мой 3-летний ребенок потянулся за морсом, потому что хотел пить. Парень опять сделал мне замечание. Ребенку сложно ждать 10 минут. А вообще мы хотели у вас посидеть — поесть вашу пиццу, попить ваш морс и поесть принесенные с собой ролы, которых у вас нет в ассортименте. Но этого нельзя было сделать! Для обычного фастфуда какие-то абсурдные правила, при условии, что мы не шумели и хотели посидеть минут 5–10 с двумя маленькими детьми. Нас выгнали, — отмечает женщина.