СЕЙЧАС +11°С
Пробки 2/10
usd 81.49
eur 89.35
Тема дняСбил девочку на самокате — подробности
Все новости
Все новости

Сибирячка заявила, что с нее требовали оплатить счет за бой посуды в баре — она задела поднос, который держал официант

Инцидент произошел в баре на улице Ленина

157

Сибирячке предложили оплатить счет на 1800 рублей за разбитую посуду

Поделиться

В Новосибирске местная жительница сообщила о том, что ей предложили оплатить счет за разбитую посуду в баре в центре города. Как сообщила сибирячка в своем отзыве на сайте «Фламп», инцидент произошел в баре на улице Ленина. Сибирячка задела поднос с посудой, который держала официантка.

По словам жительницы Новосибирска, она пришла в заведение 21 апреля и во время танцев случайно задела рукой поднос, который держала официантка. Сотрудница бара, по словам посетительницы, была за ее спиной.

— Я ее не видела, услышала только грохот разбившейся посуды, повернулась, извинилась, спросила у девушки, всё ли в порядке, убедилась, что все окей. И пошла танцевать дальше, — сообщила сибирячка. — После этого другая официантка приносит мне счет на 1800 рублей с формулировкой: «Вы толкнули нашего официанта и нанесли ей травмы, оплачивайте счет за разбитую посуду или мы вызовем полицию».

Автор отзыва не поняла, какие травмы были у официантки. В результате инцидента счет за разбитую посуду посетительница оплачивать не стала. Корреспондент НГС обратился в заведение с просьбой сообщить, действительно ли произошла такая ситуация. В баре отказались комментировать инцидент.

В середине марта в Новосибирске местная жительница раскритиковала ресторан «Горячий цех» за лояльное отношение к животным в заведении. Посетительницу возмутила владелица собаки, которая кормила ее на диване.

По теме

БарОбщепитУлица ЛенинаКонфликт
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter