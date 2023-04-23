Сибирячка заявила, что с нее требовали оплатить счет за бой посуды в баре — она задела поднос, который держал официант

В Новосибирске местная жительница сообщила о том, что ей предложили оплатить счет за разбитую посуду в баре в центре города. Как сообщила сибирячка в своем отзыве на сайте «Фламп», инцидент произошел в баре на улице Ленина. Сибирячка задела поднос с посудой, который держала официантка.
По словам жительницы Новосибирска, она пришла в заведение
— Я ее не видела, услышала только грохот разбившейся посуды, повернулась, извинилась, спросила у девушки, всё ли в порядке, убедилась, что все окей. И пошла танцевать дальше, — сообщила сибирячка. — После этого другая официантка приносит мне счет на 1800 рублей с формулировкой: «Вы толкнули нашего официанта и нанесли ей травмы, оплачивайте счет за разбитую посуду или мы вызовем полицию».
Автор отзыва не поняла, какие травмы были у официантки. В результате инцидента счет за разбитую посуду посетительница оплачивать не стала. Корреспондент НГС обратился в заведение с просьбой сообщить, действительно ли произошла такая ситуация. В баре отказались комментировать инцидент.
В середине марта в Новосибирске местная жительница раскритиковала ресторан «Горячий цех» за лояльное отношение к животным в заведении. Посетительницу возмутила владелица собаки, которая кормила ее на диване.