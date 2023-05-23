Полусладкое вино, молочный шоколад и еще пять любимых блюд и напитков, которые осуждают эстеты, — объясняем почему

Полусладкое вино

В любой более или менее случайной компании (например, коллег по работе) всегда найдутся те, кто на вечеринке кривит губы или от того, что вино кислое, или от того, что оно сладкое. Полусладкие вина отрицаются ценителями как класс, хотя пользуются по-прежнему стабильным спросом. В чём же проблема?



На самом деле хорошо сделанное сухое вино (большая его часть точно) не будет восприниматься как «кислятина», даже если человек к такому вину не очень-то и привык. Потому что в хорошем вине должен быть баланс кислоты и сладости. Излишний сахар же не позволяет оценить всех тонкостей вкусов и ароматов вина — а именно они составляют основную ценность напитка. Избыточная сладость достигается обычным сахарным сиропом (в более дорогой версии — за счет виноградного сусла), что делает бессмысленным использование для него качественных виноматериалов. В случае употребления вина с едой сладкий напиток еще и просто плохо сочетается с хорошей кухней. Вы же не закусываете конфетами стейк или плов.

