Объясняем на картинках: какая рыба самая полезная, какая самая вредная и кому ее вообще нельзя

При этом врачи рекомендуют отдавать предпочтение морской рыбе. Ее ловят далеко от берега, что гарантирует экологическую чистоту. Самыми полезными специалисты называют лососевых. Особенно дикий лосось, который может похвастаться внушительным содержанием омега-3, кальция и витамина D. А вот в речной вреда больше.

Какая рыба самая вредная

— Если употреблять в пищу рыбу семейства карповых (лещ, подлещик и всё остальное), легко можно получить описторхоз, который не выварить, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Элементарно при приготовлении ухи из такой рыбы придется три-четыре раза менять воду, чтобы рыба прошла термическую обработку. А жарить ее нужно не меньше 20 минут, но тогда у вас останутся одни угли.

