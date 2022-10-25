Можно ли есть на завтрак одни яйца? Отвечают врачи

Кроме вечной загадки о том, что появилось первым — яйцо или курица, яйца породили еще множество вопросов, которые касаются в первую очередь здоровья. Правда ли, что желток вреден, надо ли мыть яйца перед приготовлением, сколько яиц можно съесть за один раз и можно ли есть на завтрак одни яйца? Со всеми этими вопросами нам помогли разобраться врачи.



Нужно ли мыть яйца перед готовкой?

Перед тем как отправить яйца на хранение в холодильник, мыть их не нужно — это только сократит срок их годности. А вот мыть яйца перед приготовлением, говорят врачи, всё-таки нужно. Особенно если на них видны следы кур в виде перьев и прочих неприятностей.

