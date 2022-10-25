Можно ли есть на завтрак одни яйца? Отвечают врачи
7 главных вопросов о яйцах и том, как их есть
Кроме вечной загадки о том, что появилось первым — яйцо или курица, яйца породили еще множество вопросов, которые касаются в первую очередь здоровья. Правда ли, что желток вреден, надо ли мыть яйца перед приготовлением, сколько яиц можно съесть за один раз и можно ли есть на завтрак одни яйца? Со всеми этими вопросами нам помогли разобраться врачи.
Нужно ли мыть яйца перед готовкой?
Перед тем как отправить яйца на хранение в холодильник, мыть их не нужно — это только сократит срок их годности. А вот мыть яйца перед приготовлением, говорят врачи, всё-таки нужно. Особенно если на них видны следы кур в виде перьев и прочих неприятностей.
— Я как человек с развитым воображением и четким представлением, откуда яйца берутся, тщательно мою их и перед варкой, и вообще сразу, как беру в руки для готовки, — говорит эндокринолог Зухра Павлова. — Это имеет смысл — сальмонеллы и прочая гадость может гнездиться на скорлупе, а внутрь она не всегда может проникнуть.
Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.
Привычка мыть яйца, говорят врачи, особенно должна появиться у тех, кто опасается сальмонелл. Ведь их носители — курицы. То есть если возбудитель инфекции где и может быть, так это на скорлупе. Если она не повреждена.
— Если скорлупа не повреждена, тогда перед приготовлением не помешает помыть яйца теплой водой с мылом. Если же скорлупа повреждена, то никакое мытье не поможет — инфицированным может оказаться и само яйцо, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.
Впрочем, варить треснутые яйца можно. Но только вкрутую. Тепловая обработка разделается с бактериями на раз-два. А вот готовить из них глазунью оставьте врагу.
Как готовить яйца, чтобы они были максимально полезны?
Самыми полезными яйцами врачи называют сваренные всмятку, «в мешочек» или яйцо пашот. Белок уже денатуризирован, его легче усвоить, и температурное разрушение аминокислот меньше.
— Чуть менее полезны яйца вкрутую и сырые, — говорит Зухра Павлова. — Омлет тоже хорош, если готовить в духовке или под плотно закрытой крышкой на маленьком огне, избегая поджаристой корочки. Яичница в любом виде менее полезна, так как она уже содержит повышенное количество конечных продуктов гликирования, которые являются одним из главных факторов старения.
Сколько варить яйца?
Во время варки яиц происходит, наверное, один из сложнейших химических процессов готовки. А всё из-за серы в составе белка. Сочетаясь с водородом, она образует токсичный сероводород, который по мере нагревания проникает в продукт. В желтке, в свою очередь, содержится железо. Когда оно взаимодействует с сероводородом, появляются сульфиды. Увидеть их очень легко в готовом продукте — они придают желтку серовато-зеленый оттенок. Соответственно, чем дольше варится яйцо, тем их больше, и специалисты не советуют варить яйца дольше десяти минут.
Идеальное время для варки яиц вкрутую (когда яйцо полностью сварено) — девять минут после закипания воды, яйца «в мешочек» (полностью сваренный белок и уже не жидкий, но еще не твердый желток) готовятся три минуты, а для яиц всмятку (белок и желток едва схватились) хватит и полутора минут в кипятке.
— Яйцо всмятку и омлет — самые удобоваримые варианты. Пережаренная яичница даст нам дополнительный объем калорий, которые нам не нужны, и коагулированный белок, а яйцо вкрутую, переваренное больше 10 минут, когда уже почернел ободок у желтка, лучше вообще не есть. Случаев смерти от переваренных яиц в истории медицины, конечно, не зафиксировано, но токсины могут привести к отравлению или удушью, — рассказывает Галина Барташевич.
Можно также вспомнить, что сероводород достаточно ядовит и приводит к самым разным эффектам — от головокружения и головной боли до судорог и отека легких.
Как долго можно хранить вареные яйца?
Яйца, сваренные вкрутую, хранятся в холодильнике до двух недель, всмятку — пару дней.
Сколько яиц можно есть за один раз?
Врачи напоминают, что яйца — продукт калорийный, поэтому больше двух штук за один раз есть не рекомендуют. Калорийность напрямую связана, например, с атеросклерозом. А вот бояться яиц из-за холестерина не стоит — прямой связи между умеренным употреблением яиц и ростом холестерина в крови ученые не находят.
— Долгое время людям с повышенным холестерином советовали исключить продукты, которые могут увеличить его уровень, в том числе и яйца. В желтках и правда много холестерина. Только он пищевой, «хороший» и не всегда повышает уровень холестерина в крови. Главное — знать меру и не есть по десять яиц в день. Одна-две штуки никакого вреда не нанесут, — говорит Галина Барташевич.
Можно ли есть на завтрак одни яйца?
Одного белка и жира, содержащихся в яйцах, будет мало. Поэтому к яичному завтраку врачи советуют добавить сложные углеводы. Это может быть горстка каши, кусочек хлеба, огурец, помидор, капуста. Такой завтрак обеспечит чувство сытости на несколько часов.
Можно ли есть яйца каждый день?
Главное правило правильной еды — разнообразие. Поэтому каждый день есть одну и ту же еду врачи не рекомендуют. Будь это хоть яйца, хоть овсянка, хоть гречка, хоть овощной салат с отварной курицей. У чередования еды есть вполне логичное научное объяснение. Иммунная система человека реагирует на всё, что попадает в организм, вырабатывая те или иные титры иммуноглобулинов (антител). Даже на пищу. Крайнее проявление реакции иммунной системы — это аллергия. Если в организм на протяжении длительного времени попадает одна и та же еда, титры растут, может развиться пищевая непереносимость.