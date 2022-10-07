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Чем кормят военных: дегустируем сухпаек Российской армии

Рассказываем и показываем, что находится в индивидуальном рационе питания

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Специальные индивидуальные рационы питания — ИРП — в народе называют сухпайками. Питаются ими не только военные, а еще рыболовы, туристы, охотники.

Купить такие наборы можно, например, в военторге. Правда, последние несколько недель для этого надо постараться. Но редакция MSK1.RU смогла отыскать сухпаек и попробовать его.


Ранее MSK1.RU публиковал репортаж из коворкинг-центра в Москве, в котором открылся призывной пункт. А также почитайте дневник россиянина, уехавшего в Казахстан. Он рассказывает про первые дни жизни вдали от дома. Мы продолжаем собирать всё, что известно о частичной мобилизации в России в онлайн-хронике.

АрмияВоенныеДегустацияЕдаСухой паекИРПЧастичная мобилизация
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