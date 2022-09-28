«Корейский Чикен»: почему к новой закусочной на Красном проспекте несколько дней стоит очередь и чем там кормят

Подобного ажиотажа не было, пожалуй, даже при открытии Black Star Burger. Рестораторы ревниво намекали, что, дескать, не «проплачена» ли вся эта тусовка. А просто люди, которые впервые услышали название этой сети, интересовались, что там дают бесплатно и в каком количестве.



Ответ, однако, звучит обескураживающе: ничего. Да и само заведение не сказать что очень дешевое — чек за пару блюд и напиток легко может вылететь за 700–800 рублей. Но не всё, знаете ли, можно купить за скидки и халяву. Есть в мире еще место чистой и бескорыстной любви.