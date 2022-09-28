«Корейский Чикен»: почему к новой закусочной на Красном проспекте несколько дней стоит очередь и чем там кормят

В минувшую пятницу новосибирцы могли видеть на Красном проспекте длинную очередь. Не меньше 300 человек терпеливо ждали возможность войти в только что открывшееся заведение небольшой московской сети Chicko. Потом ажиотаж чуть спал, но и на следующей неделе в зале было трудно найти свободное место. Обозреватель NGS.RU Стас Соколов смог-таки попробовать новинку и попытался понять причину ее дикой популярности.
За чем стоим
Chicko заняла место бургерной «МясоRoob» на Красном проспекте, 17. Сама сеть основана в Москве, где у нее работает пока всего девять точек, а в Новосибирск ее привели те же самые люди, которым принадлежит «МясоRoob» (даже юрлицо специально под новый проект решили не делать).
Заведение открыла компания «СББ», которой принадлежат права на бренд «МясоRoob». Эта сеть была создана в свое время предпринимателем Дмитрием Лаевским и шеф-поваром Александром Купченко, но потом часть долей в ней выкупили ресторатор Олег Ионко («Аджикинежаль», «У Белуччи круче»), а так же предприниматели Дмитрий Новиков и Яков Вебер (сын Олега Вебера, одного из создателей самого первого в городе ирландского паба, сейчас Олег Вебер занимается преимущественно девелопментом).
Вывеска на новом заведении появилась еще в начале прошлой недели, внутри уже были видны люди в униформе, что, конечно, должно было подогреть ожидания. Впрочем, основная клиентура узнала о новинке не прогуливаясь по центру города, а из довольно активной рекламной компании в соцсетях. Поэтому, когда 23 сентября двери открылись, народ собрался молниеносно, очередь росла буквально на глазах, вытянувшись в итоге метров на 50. Причем это были не стоящие друг за другом одиночки, а эдакая колонна по три-четыре человека. В основном в заведение пытались попасть подростки 15–17 лет, преимущественно девочки.
Подобного ажиотажа не было, пожалуй, даже при открытии Black Star Burger. Рестораторы ревниво намекали, что, дескать, не «проплачена» ли вся эта тусовка. А просто люди, которые впервые услышали название этой сети, интересовались, что там дают бесплатно и в каком количестве.
Ответ, однако, звучит обескураживающе: ничего. Да и само заведение не сказать что очень дешевое — чек за пару блюд и напиток легко может вылететь за 700–800 рублей. Но не всё, знаете ли, можно купить за скидки и халяву. Есть в мире еще место чистой и бескорыстной любви.
Что за Chicko
На первый взгляд Chicko — это просто точки с современной корейской уличной едой, да еще и созданные отнюдь не корейцами. Такого рода проектов в России сейчас как естественных удобрений за баней. Причина успеха именно этой сети там, где находится сейчас примерно всё — в социальных сетях. Аккаунт Chicko_russia в TikTok имеет сейчас почти 600 тысяч подписчиков, а просмотры части видео измеряются в миллионах. Создатель сети Сергей Лебедев смог сделать вокруг интересной, но, в общем, просто еды целую субкультуру, основанную на корейском кей-попе и японском аниме. Активность в социальных медиа поддерживается тематическими мероприятиями и внешним видом работающих здесь молодых людей, часть которых, кажется, попала сюда из какого-то азиатского кино.
— Смотри. Вот это я понимаю настоящий мужчина, а не это всё, — говорит подруге девушка (сразу это понять, впрочем, непросто), указывая на картонное изображение азиатского юноши, выставленное в витрине.
Юноша явно популярен, к нему постоянно подходят поклонники, чтобы сделать фото или запилить видео. Страшно подумать, что бы случилось, явись он тут во плоти.
Девушки, ждущие своего заказа внутри, говорят, что знают про сеть уже больше года.
— Сначала они раскручивались в TikTok, а сейчас в телеграме тоже, — со знанием дела говорит одна из них.
Последнее видео в китайской соцсети действительно датировано концом марта. В телеграме у заведения закрытый (!) канал, для просмотра содержимого которого нужно получить одобрение администратора. Возможно, поэтому там пока только 70 тысяч подписчиков.
Странная еда
В меню Chico не какая-то более или менее традиционная корейская кухня, а скорее такой азиатский интернационал в условиях глобализации. Раздел супов, например, состоит из рамена (Япония), «Том Яма» (Таиланд) и «Кимчи Тиге» (Корея).
Современную вариацию корейских традиционных рисовых клецек («Токпокки») под названием «Рампокки» (с японской лапшой) здесь можно заказать с соусом карбонара. «Юфо бургеры» на поверку оказываются просто бургерами в стиле южно-корейской сети фастфуда Ufo burgers (то есть НЛО-бургеры, они там действительно в форме летающих тарелок). А курятина в кляре называется «Корейским Чикеном». Эта смесь слов разных языков напоминает чем-то речь обитателей Брайтон-Бич: «взвесьте мне полпаунда этого соседжа и порежьте на слайсы». Но слов нет, так целевая аудитория заведения и общается.
Я успел попробовать в общей сложности шесть позиций и, пожалуй, только одну я бы заказал еще раз — «Токпокки». Сами эти клецки, конечно, на любителя — упругие, как резина, и практически безвкусные. Но соус, в котором всё это плавало, был интересным и, в целом, в блюде ощущалось то самое привлекательное своеобразие иной гастрономической культуры, которое так манит нас в любой кулинарной экзотике. «Корейский Чикен» оказался кусками сухого невкусного кляра, в которых нужно было еще найти этого самого цыпленка. В Новосибирске есть перебивающаяся с хлеба на воду сеть Kannam Chicken, где это же по сути блюдо выглядит куда симпатичней.
Корейские роллы — «Кимпаб» — человеку их никогда не пробовавшему очень просто представить, если взять обычные роллы и заменить в них лосося или угря на ветчину, например. К «Кимпабу» дают полстакана бульона, советуя полить рулетики перед тем, чтобы есть. И это разумно, потому что без бульона они какие-то совсем уж малосъедобные. Ни свежести, ни яркого вкуса, просто такое топливо из белков, жиров и углеводов, которое подали покрасивее.
С красотой, однако, получается тоже не всегда. Самое неинстаграмное здешнее блюдо — рыбные блинчики «Омук». В них нет никакой начинки, само «тесто» делается из рыбного филе, яиц и муки. Получившийся блин складывают и нанизывают на шпажку, и кладут в миску с бульоном. По текстуре «Омук» напоминает пышные блины. Только это блины с отчетливым вкусом рыбы. Прямо скажем, это штука на любителя.
Самое странное, конечно, — это «Корн-дог с дошиком». Исторически корн-дог — это американская уличная еда, сосиска, пожаренная в кукурузном кляре. Здесь вместо кукурузы натурально лапша быстрого приготовления. Которая на вкус, как сухой дошик. Соус, которым его поливают, проблемы не решает. Эта штука похожа на какой-то студенческий прикол, который наверняка развлечет компанию под пиво (или просто с голодухи), но зачем это заказывать (а тем более есть) за 345 рублей, не понятно. Хотя наверняка у поклонников Наруто на этот счет есть другое мнение (и они, конечно, имеют на него полное право).
В общем, большинству новосибирцев здешняя еда покажется скорее всего странноватой, но нельзя отрицать, Chicko добавит местному гастрономическому пейзажу ярких красок. Главное, чтобы его не постигла участь «Бургера Черной Звезды», который также запускался с очередями, но не проработал и года.
Впрочем, владельцам сибирского Chicko, если что, не привыкать менять концепции на ходу В свое время они уже заменили весь набор заведений в здании на Красном проспекте, 37, чтобы потом еще несколько раз сменить вывески. Old Irish превратился в Craft bar, чтобы потом влиться в Drovamuka, потом был разделен на два помещения, в одном из которых успели поработать Spark`s и Chepica bar, после чего две площадки объединились под вывеской Hammersmith.