Сибирячка испекла племяннице кексы со сладкими раздавленными пешеходами: это был подарок на получение прав

Сибирячка Анна Аникина испекла своей племяннице Софье в честь полученных водительских прав девять кексов в виде человечков, попавших в ДТП.
— Обратилась ко мне племянница с просьбой сделать кексы по случаю получения ею водительских прав. И рассказала: когда она их получила, в семье начали шутить, что она передавит всех пешеходов. Ну, соответственно, попросила это каким-то образом воплотить. Вот я и испекла девять шоколадных кексов с шоколадной начинкой, сливочным кремом и декором из кондитерской мастики, окрашенной пищевыми красителями, — сообщила корреспонденту NGS.RU Анна Аникина.
Анна работает в компании 2GIS, но находится в декретном отпуске. Она говорит, что печь любила с самого детства, но профессионально занялась этим весной 2021 года. Тогда и стала изготавливать кондитерские изделия не только родственникам и друзьям, но и под заказ.
— Мне все знакомые говорили, что у меня получается очень вкусно, и почему, мол, я не продвигаю это на широкую аудиторию? Тогда я задумалась, прошла специальные курсы и стала печь под заказ, — рассказала Анна.
Из самых необычных заказов у Анны был торт, изготовленный для свадебного девичника. Тогда заказчица попросила изобразить на изделии «мужское достоинство», а когда увидела результат, попросила налепить главное украшение еще и отдельно для каждой участницы девичника.
Летом 2019 года НГС показал подборку необычных тортов, среди которых были отрезанные руки, торты-надгробия, обнаженная девушка и другие кондитерские шедевры.