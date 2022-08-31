Сибирячка испекла племяннице кексы со сладкими раздавленными пешеходами: это был подарок на получение прав

Сибирячка Анна Аникина испекла своей племяннице Софье в честь полученных водительских прав девять кексов в виде человечков, попавших в ДТП.



— Обратилась ко мне племянница с просьбой сделать кексы по случаю получения ею водительских прав. И рассказала: когда она их получила, в семье начали шутить, что она передавит всех пешеходов. Ну, соответственно, попросила это каким-то образом воплотить. Вот я и испекла девять шоколадных кексов с шоколадной начинкой, сливочным кремом и декором из кондитерской мастики, окрашенной пищевыми красителями, — сообщила корреспонденту NGS.RU Анна Аникина.