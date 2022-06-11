200 порций на человека: в Академгородке проходит фестиваль пива — НГС продегустировал сорта
Рассказываем про самые интересные вкусы и про само мероприятие
В новосибирский Академгородок свезли больше 200 сортов пива и сидра со всей страны. Здесь проходит традиционный «СибКрафтФест», на который съехалось больше 50 производителей напитков из солода, фруктов и мёда. Обозреватель и фотокорреспондент НГС в числе первых приняли удар пивной стихии на себя, чтобы помочь читателям сориентироваться на празднике (а также понять, стоит ли в принципе туда ходить).
Фестиваль проходит уже девятый год, меняясь и подстраиваясь под обстоятельства. Но, в сущности, основная идея мероприятия неизменна — собрать в Технопарке побольше интересных пивоварен (а также производителей сидра и медовухи), дополнив дегустации подходящей едой и развлечениями.
Формат мероприятия за эти годы более или менее устоялся, фест можно разделить на две части. Всё, что происходит во дворе Технопарка, доступно всем желающим. То есть общаться и слушать музыку можно совершенно бесплатно, а за еду уже придется отдать какое-то количество денег. Никакого алкоголя здесь (внизу) не продают.
Сам пивной фестиваль проходит внутри, и, чтобы попасть туда, придется купить билет. Зато, попав внутрь, посетитель получает персональный бокал и практически неограниченный доступ к образцам. Наливали, правда, понемногу — всё-таки дегустация. Тем, кому 200 образцов было много (а поучаствовать в празднике хотелось), предлагали ограничиться крышками — каждая давала право на полный бокал, но и стоила уже 50 рублей.
Внутри, правда, концепция немного ломалась: тестовые порции были доступны всем обладателям брендированных бокалов. А может быть, и не брендированных тоже. В сущности, основная мотивация для самих участников — это просто познакомить публику со своим творчеством. Глядишь, что-то понравится, народ начнет спрашивать понравившееся в барах.
Организатор фестиваля — ресторанная группа Gusi, и в помощи при организации питания на мероприятии она с каждым годом нуждается всё меньше. Из семи участников фуд-корта ей самой командировано больше половины. Компанию им составили только традиционные уже партнеры Taqueria del centro, бургерная Spot&Choo`s и «Соболев сыр».
Набор участников в этом году получился довольно разношерстным. Помимо пивоварен, чьи названия известны в России любому поклоннику пива чуть сложнее «Жигулевского» (AF Bew, Konix и
Больше всего участников ожидаемо было из Новосибирска. Причем часть названий вряд ли бы сказала много даже начинающим ценителям жанра. Еще по десятку пивоварен приехали из Москвы и Питера. Остальные собрались из разных концов страны — от Краснодара до Новоалтайска.
На фестивале было, конечно, некоторое количество более или менее традиционного пива, но большая часть посетителей пришла сюда явно не за ним. Главное достоинство крафтфеста в том, что здесь можно попробовать максимальное количестве необычных, ярких сортов, далеко не каждый из которых человек закажет в баре, даже если он окажется там в пивной карте. И здесь можно ограничиться буквально парой глотков.
Обойдя большую часть участников первого дня, мы составили список из пяти самых необычных сортов пива, которые можно попробовать на «СибКрафтФесте».
Truffle Forester (пивоварня жизнерадостным названием Plague Brew). В нечасто встречающемся стиле mashroome gose. С яркой, но сбалансированной кислотностью, в которой действительно отчетливо ощущаются и грибы, и трюфель. Это максимально далеко от всего, что человек обычно знает о пиве. Но именно поэтому вы либо выльете остаток после первого глотка, либо попросите добавки.
Good Vibe (питерская пивоварня Zero Point) — безалкогольное пиво, которое ничем свою безалкогольность не выдает. Это умеренно охмеленный эль — с приятной горчинкой, достаточно богатой ароматикой. Насыщенный и мягкий. В общем, если вы в пиве цените вкус, а не алкоголь (или просто алкоголь в данный момент не можете себе позволить), — это вариант, который даже не выглядит компромиссом.
Mission Blue (Big Village) — очень крепкий (8,5% алкоголя) эль с легким охмелением. Невероятно коварный напиток. Потому что ничем не выдает свой высокий алкоголь. И даже горечь в нем очень мягкая, обволакивающая.
URALS Coconut Vanilla Bourbon — имперский стаут такой плотности, что его, кажется, можно подавать в качестве десерта и есть ложечкой. Штука на любителя, но запоминается сразу и надолго.
Tonic Mead (мидрерия «Степь и Ветер» из Оренбурга). Медовуха (или миды, как сейчас принято говорить) с минимальной сладостью, при этом свежая, как легкое белое вино. Довольно необычно (на фоне того, что делается чаще в этом жанре).
Отдельный жанр (который всё никак не утратит актуальности) — это пиво всех цветов и оттенков. Пивоварня Coven даже заказала для него специальную систему розлива, которая позволяет публике оценить это цветовое разнообразие в полной мере.
Кроме пива и еды, посетителям были доступны и другие виды активности (которые всё равно были связаны с напитками). Кроме ставшего уже традиционным «бирпонга» (там, где шариком нужно попасть в стаканы), публике были доступны и более серьезные вызовы. Можно было принять участие в сомнительном фитнес-марафоне, где участникам предстояло бежать по 400 метров после каждой банки пива. В качестве приза обещали, понятное дело, тоже пиво.
На фестивале есть чем заняться даже тем, кто пиво отрицает как класс (хоть алкогольное, хоть безалкогольное). Для них во дворе почти весь день играют разной степени известности музыкальные группы, чьи зажигательные ритмы заставляют публику если не танцевать, то хотя бы пританцовывать.
Лето началось с фестивалей напитков. На прошлой неделе в центре проходил первый фестиваль сидра. Он был поменьше пивного, да и погода была не лучшей, но и туда собрались сотни ценителей.