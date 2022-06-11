200 порций на человека: в Академгородке проходит фестиваль пива — НГС продегустировал сорта

На фестивале было, конечно, некоторое количество более или менее традиционного пива, но большая часть посетителей пришла сюда явно не за ним. Главное достоинство крафтфеста в том, что здесь можно попробовать максимальное количестве необычных, ярких сортов, далеко не каждый из которых человек закажет в баре, даже если он окажется там в пивной карте. И здесь можно ограничиться буквально парой глотков.