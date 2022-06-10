Уже не «БигМак»: стали известны названия бургеров в сети, которая откроется на месте «Макдоналдса»
Точки нового фастфуда должны заработать уже на следующей неделе
Стали известны названия бургеров, которые будут продавать в сети фастфуда, которая заменит «Макдоналдс». Корреспондент НГС заметил новое меню на пока еще не работающей точке на фуд-корте в ТЦ «Галерея Новосибирск».
Торговые знаки американской корпорации постепенно исчезают с работавших заведений, в том числе и в Новосибирске. Они возобновят работу, но не смогут больше использовать известные названия. Заведения сети «Макдоналдс» в Новосибирске (и в целом в России) сегодня не открылись для посетителей.
В ТРЦ «Галерея Новосибирск» на фуд-корте точка «Макдоналдса» также была закрыта, хотя вывеска пока остается на месте. Зато внутри уже идут работы по смене оформления. И на световых панно появились блюда сети с новыми названиями.
Как и обещали в американской корпорации, новая сеть не будет использовать наименований блюд, зарегистрированных как торговые марки. Для «Макдоналдса» это: «БигМак», «Биг Тейсти», «Филе-о-Фиш», «Макнаггетс» и
Среди названий бургеров новой сети, которая заменит «Макдоналдс», будет «Гранд» — бургер с одной котлетой, сыром, соусом и ломтиками маринованных огурцов, его цена составит 171 рубль. Тот же бургер, но с двумя котлетами будет называться «Двойной Гранд» (279 рублей), а при добавлении в просто «Гранд» помидоров и салата он будет превращаться в «Гранд Де Люкс» (199 рублей). «Макчикен Премьер», очевидно, сменит название на просто «Чикен Премьер», а «Филе-о-Фиш» — на «Фишбургер».
Предварительное знакомство с готовым меню будущей сети создает впечатление, что, по сути, в ней не изменится ничего, кроме ряда названий. Цены также останутся практически теми же. Так, ближайший наиболее похожий на «Гранд» бургер «Макдоналдса» под названием «Роял» стоил вчера в новосибирских заведениях 173 рубля, а «Двойной Роял» — 299 рублей.
Сменилось название и приложения «Макдоналдса» для смартфонов. Теперь оно называется «Мой Бургер». В компании, впрочем, уже заявили, что это название временное и оно поменяется после того, как будет обнародован новый бренд сети.