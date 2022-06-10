Уже не «БигМак»: стали известны названия бургеров в сети, которая откроется на месте «Макдоналдса»

Стали известны названия бургеров, которые будут продавать в сети фастфуда, которая заменит «Макдоналдс». Корреспондент НГС заметил новое меню на пока еще не работающей точке на фуд-корте в ТЦ «Галерея Новосибирск».

Торговые знаки американской корпорации постепенно исчезают с работавших заведений, в том числе и в Новосибирске. Они возобновят работу, но не смогут больше использовать известные названия. Заведения сети «Макдоналдс» в Новосибирске (и в целом в России) сегодня не открылись для посетителей.