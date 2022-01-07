«Пиво со вкусом пива» и еще 60 сортов: репортаж Стаса Соколова с крафтового фестиваля в Академгородке

Не все смогли использовать затяжные выходные для путешествий и занятий активными видами отдыха. Создатели сибирского крафтового фестиваля решили, что нельзя упускать такой шанс, и организовали зимнюю версию мероприятия Craft Magic Night в Академгородке Новосибирска. О том, как это было, — в репортаже обозревателя НГС Стаса Соколова.
Крафтовое пиво успело в России пройти уже несколько стадий развития — от первых экспериментов, всплеска самой настоящей моды, охлаждения массовой публики и одновременно — появления вполне зрелых уже производств со своим подходом и даже философией.
Само это понятие родилось в США как реакция на засилье пивоваренных гигантов. В Европе какое-то время по этому поводу недоуменно пожимали плечами — бельгийские, чешские, немецкие пивоварни с многовековой историей были крафтовыми по определению, просто они варили точно такое же пиво, как и лет сто (двести, триста) назад. «Крафтовики» же взорвали этот устоявшийся вроде бы рынок использованием новых видов хмеля, совмещением разных технологий и введением непривычных ингредиентов. В итоге крафтовое пиво теперь становится модным даже в традиционно винодельческих странах.
Нужно признать, впрочем, что российский крафт всё еще пытается выглядеть в своей стране иностранцем. Так Velka Moravia приехала из Подмосковья, а вовсе даже не из города Брно, «скандинавы» Knightberg варят пиво в Санкт-Петербурге, а «итальянское» Villa Birra прибыло из деревни на востоке от Рязани. Определить территориальную принадлежность по названию можно было только у Oka River. Отечественное происхождение выдавали еще новосибирские GUSI и Brodilka.
Главной площадкой фестиваля по традиции стала столовая Кukuruza (принадлежит тем же собственникам, что пивоварня-ресторан GUSI, Bistro by Gusi и пиццерия Red Rabbit). Все перечисленные заведения стали «фуд-партнерами» мероприятия, к числу которых также добавились бургерная Spot&Choo`s и Taqueria del centro.
Прежние фестивали растягивались на два дня, но здесь организаторы решили сделать ход конем и управиться менее чем за сутки, просто разбив программу на две части (на каждую нужно было покупать отдельный билет). Первая продолжалась с 15:00 до 20:00, а вторая заканчивалась аж в три часа ночи. Что характерно, билеты на первую часть были раскуплены загодя — видно, что любители крафта постарели, обзавелись семьями и уже чуть менее готовы к ночным загулам.
Одной из концептуальных особенностей фестиваля было присутствие представителей пивоварен-участников, что теоретически давало возможность обсудить особенности технологии, характер использованных хмелей и прочие тонкости. Но поскольку эти разговоры замедляли процесс и вообще далеко не все пришедшие жаждали такой информации, то на этот раз разливать образцы для дегустаций просто поставили девушек в форменной одежде «Гусей», повесив названия видов пива сверху на флажках. И, чтобы народ не ломал язык иноземными названиями, каждому образцу дали свой номер. Так что достаточно было сказать: «Мне
Организаторы сдержали обещание, данное в названии мероприятия (magic), — беглое знакомство (на подробное здоровья уже не хватает) из представленных образцов практически ничего не напоминало пиво в том виде, в каком этот напиток известен большей половине человечества. В бокалах плескалось что-то с ароматом мандаринов, со вкусом фруктов и клубники, даже в более или менее традиционном портере обнаруживалась острота перца чили.
Но, поскольку Craft Magic Night штука всё равно коммерческая и забрести сюда могли люди, не подготовленные к такому разгулу креатива, организаторы сжалились и поставили один кран с «пивом со вкусом пива». Наливать его нужно было самостоятельно, но этот — стоящий отдельно кран — пользовался популярностью, которой могли позавидовать иные творчески сваренные образцы.
Сыра, хамона и прочих продуктов местного производства на этот раз не было (да и пивоваров набралось чуть больше 30), так что в залах было заметно свободнее. Места на третьем этаже хватило бы для танцев, но такого развлечения в программе не было, поэтому собравшиеся ограничились пивным пинг-понгом (игра, в которой нужно попасть шариком в бокал с пивом).
Что касается самой еды, то (это тоже почти традиция) спрос явно превышал предложение. Две точки (пицца и тако) работали на втором этаже и еще одна (с набором блюд сразу из трех заведений «Гусей»). Так что, взяв в одну руку питу или буррито, а в другую — бокал с каким-нибудь острым портером, люди отправлялись фланировать по залам в поиске поверхности, на которую можно было водрузить то и другое.
За годы существования фестиваля у него сложился более или менее постоянный круг любителей. Но каждый год сюда забредают и совершенно случайные люди. Так на этот раз купившая билеты в последний момент (когда они стоили уже 2000 рублей) немолодая пара, пробыв в залах фестиваля всего минут пять, спустилась вниз в состоянии легкого шока (что они ожидали увидеть — другой вопрос). Организаторы, чтобы не создавать почвы для обид и (чего доброго) скандалов, просто отправили их в ресторан GUSI с возможностью заказать всё, чего позволит меню на заплаченную за билеты сумму. Праздник так праздник.
Поклонники традиционного лагера и пилснера могут сколько угодно недоумевать (и негодовать) по поводу моды на странные напитки всех цветов радуги, от которых пахнет то бананом, то томатом, то маракуйей. Просто нужно принять как данность, что перед нами новый продукт, отдельные образцы которого нужно сравнивать между собой, а не с традиционным пивом из Мюнхена или Праги. И фестиваль позволяет сделать это с максимальным погружением в предмет. А уж что делать с полученными впечатлениями после — каждый решает для себя сам.
Последние два года любые массовые мероприятия приходится проводить с ограничениями. Посмотреть на то, каким был крафтовый фестиваль в доковидную эпоху, можно в репортаже 2019 года.