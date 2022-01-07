«Пиво со вкусом пива» и еще 60 сортов: репортаж Стаса Соколова с крафтового фестиваля в Академгородке

За годы существования фестиваля у него сложился более или менее постоянный круг любителей. Но каждый год сюда забредают и совершенно случайные люди. Так на этот раз купившая билеты в последний момент (когда они стоили уже 2000 рублей) немолодая пара, пробыв в залах фестиваля всего минут пять, спустилась вниз в состоянии легкого шока (что они ожидали увидеть — другой вопрос). Организаторы, чтобы не создавать почвы для обид и (чего доброго) скандалов, просто отправили их в ресторан GUSI с возможностью заказать всё, чего позволит меню на заплаченную за билеты сумму. Праздник так праздник.