В МЕГЕ открыли заведение русской кухни с сыроварней и пельменным баром — чем остался недоволен журналист НГС

Магазины «Добрянка» при всех возможных частных претензиях — это несомненно новосибирская достопримечательность, ценности которой сами новосибирцы не очень-то понимают (ибо привыкли). А вот гости города, которых знакомые туда приводят, то и дело разражаются в социальных сетях восторгами по поводу здешних валаамских щей, гурьевской каши или просто огромной трехходовой дровяной печи в изразцах. Понятно, что коммерческий проект не может жить за счет одних только традиционных блюд русской кухни, большая часть того, что здесь готовится, более или менее универсальна. Но даже в таком компромиссном варианте «Добрянка» — это новое, интересное заведение в МЕГЕ.

А сравнить здесь есть с чем. С одной стороны на фуд-корте уже скоро как три года работает крупная точка столичной сети «ПловБери» с джентльменским набором из шашлыков, мантов, лагмана (ну и, конечно, плова в нескольких видах). Напротив в прошлом году открылось сдвоенное заведение новосибирского проекта TomYumBar (кафе и стойка для торговли навынос) с паназиатской кухней. Плюс итальянское кафе Il Patio , среднеазиатско-кавказский ресторан «Аджикинежаль», бургерная МясоRoob. И это не считая обязательной программы в виде точек американского фастфуда. Так что побороться за клиентов заведению есть с кем. И стоит как-то, наверное, начинать делать это более интенсивно. Идея-то хорошая.

«Добрянка» была создана первоначально как супермаркет с расширенным выбором готовых блюд по авторским рецептам исследователя русской кухни Максима Сырникова, ставшего бренд-шефом сети. Инициаторами проекта были владельцы крупного в то время новосибирского ритейлера «Новые торговые системы» (НТС). Сама НТС, впрочем, потом разорилась, все магазины закрылись. Оставшиеся премиальные супермаркеты «Бахетле» и «Добрянка» теперь формально не имеют отношения к бывшим совладельцам НТС.