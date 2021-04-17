В МЕГЕ открыли заведение русской кухни с сыроварней и пельменным баром — чем остался недоволен журналист НГС

Сеть «Добрянка» открыла большую точку на фуд-корте МЕГИ
В торговом центре МЕГА открылась обновленная «Добрянка» — теперь это не только торговые ряды, но и полноправная часть фуд-корта. Заведения под этим названием после пандемии закрылись во всех торговых центрах (остались только два магазина), так что посмотреть, в каком виде вернулся популярный бренд, было вдвойне интересно. Обозреватель НГС Стас Соколов пообедал в новом заведении и остался в смятении.
Откуда она взялась
«Добрянка» появилась в МЕГЕ в декабре 2015 года в виде «ярмарки русской кухни». Подобные зоны тогда в столичных комплексах сети открывал московский проект «ЛавкаЛавка», и ярмарка «Добрянки» стала его местным усеченным аналогом. Поначалу в МЕГЕ говорили, что ярмарка — временный проект, однако необычная торговая зона вызывала интерес покупателей и стала постоянной.
Несмотря на то что в целом старая «Добрянка» должна была работать как магазин, часть покупателей уже тогда начали использовать ее в качестве точки фуд-корта. Брали какие-то готовые блюда, морс, чаи и шли за столик. Это навело владельцев на мысль открыть под этим брендом уже полноценные кафе. Две точки открылись в торговых центрах «Галерея Новосибирск» и «Сан Сити».
Всё это работало довольно успешно до апреля 2020 года, когда торговые центры закрылись из-за пандемических ограничений. Когда ограничения сняли, «Добрянки» не возобновили работу нигде, и возникло ощущение, что проект вовсе свернут. Любители местных пирогов и котлет могли удовлетворить свою страсть к русской кухне только в одноименных супермаркетах.
Что нового на «ярмарке русской кухни»
Обновленная «Добрянка» в МЕГЕ открылась на прошлой неделе. Главным ее внешним отличием стала длинная стойка кухни с раздачей, рассчитанная прежде всего на продажу готовых блюд так, чтобы их можно было съесть на месте. Таким образом, в МЕГЕ на фуд-корте появился еще один крупный оператор.
«Ярмарка русской кухни» начинается с улыбчивого кавказца, который чуть в глубине деловито жарит на сковороде осетинские пироги. Пироги выглядят аппетитно, но где их можно получить, без расспросов не понять. Первыми на линии готовых блюд выложены самые разные котлеты (их тут с десяток), на самом почетном месте красуется изначально швейцарское изобретение «Кордон Блю» — кусок отбитого филе с начинкой из сыра внутри. На этом принципе (плотная мясная «рубашка» с чем-то тягучим внутри) основаны и котлета по-киевски, и пожарские котлеты. Последние, к слову, тоже здесь.
Дальше идет длинная линейка салатов с более или менее привычным набором названий (греческий, винегрет, министерский
Стойка делает изгиб вокруг зоны, где объединены супы, запеканки, блины и оладьи, переходящие в десерты. Набор несколько разочаровывает — здесь нет щей длительного томления, гурьевской каши и еще целого ряда блюд, которые можно было попробовать только в «Добрянке». Зато имеется целая коллекция картофельных запеканок: с мясом, грибами, рыбой и каких-то вообще сложносочиненных.
С другой стороны стойки — там, где торговля и велась изначально — организован шикарный фруктовый бар. Здесь разнообразные киви, манго, питахайю и клубнику могут помыть, порезать и сложить красиво в пластиковых стаканчиках. Цены на экзотические фрукты, правда, такие, что особого ажиотажа не наблюдается.
По соседству привычные пироги, пирожки и дальше — вместительные лари с замороженными пельменями и варениками. Заморозку можно взять с собой, а можно попросить сварить, чтобы съесть на месте. Это, правда, не так просто понять — небольшая табличка с меню размещена где-то сбоку, а телепатические способности у людей развиты неравномерно. С другой стороны расположились привычные для «Добрянки» деликатесы из рыбы и мяса, а также сырная лавка с маленькой сыроварней и камерой для созревания сыров.
Каково это на вкус
Я успел поесть в новой «Добрянке» дважды — утром и в обед. В обоих случаях пришлось подождать, даже сразу после открытия ТЦ на раздаче успело скопиться некоторое количество народу. Тут, конечно, работает и эффект новизны, и сама новая «Добрянка» выглядит ярко. Но очереди могло и не быть, если бы процесс обслуживания был организован как-то более толково. Наливание супа, накладывание салата, взвешивание — всё это занимало дополнительное время. По мне, так проще было бы установить какой-то размер порций и (коли уж хочется соблюсти точность) взвешивать тарелки по ходу движения.
И уж совсем непонятно, почему взвешиванию подлежат некоторые позиции. Так мне на вес продали... творожный бублик. Раз такое дело, то кассир взвесила и сырник тоже. Система эта отчаянно тормозит очередь, поскольку вместо того, чтобы просто быстро внести в программу набор позиций и принять оплату, кассир вынужден совершать массу дополнительных телодвижений.
С завтраком всё вышло неплохо. Запеканка из картофеля с грибами оказалась сложной конструкцией, где слой грибов чередовался с ломтиками картофеля, переходя в слой омлета. Такое в целом легкое и увлекательное сочетанием текстурных и вкусовых переходов блюдо, которое выглядит для меня как идеальный завтрак.
Про сырник такого сказать уже было нельзя. То есть сделали его, может, и неплохо, но холодные сырники — это блюдо совсем другой категории. Честно говоря, если бы вместо блинов здесь пекли бы под заказ сырники, то я лично готов был бы и заплатить за это двойную цену. К тому же по умолчанию к сырникам не положено ничего — ни сметаны, ни варенья, их можно взять отдельно в маленьких емкостях. Выглядит это, честно говоря, каким-то крохоборством. Ну хоть недорого.
На обед были борщ сибирский, котлета пожарская, салат «Нежность» и сладкая творожная запеканка с чаем. Сев за стол, я обнаружил всё, что должно было быть по замыслу горячим, или остывшим (как борщ), или просто холодным. Самое смешное, что пожарская котлета в принципе была неплоха даже в таком (совершенно недостойном этого блюда) виде. Но, конечно, выпадающий из котлеты довольно плотный кусок топленого масла — это явно не то, чему учил поваров «Добрянки» бренд-менеджер сети Максим Сырников (который сам-то готовит действительно вкусно, я проверял).
С салатом всё было хорошо (испортить просто набор томатов, хрустящей зелени и творожного сыра в принципе трудно), даже клубника в нем имела пусть и неяркий, но хотя бы какой-то вкус. А творожная запеканка оказалась и вовсе хороша. Мелкие кусочки груши и дробленый орех превратили привычный творог в какое-то если не царское, то уж точно боярское блюдо. Идею, кстати, можно взять на заметку, по технологии нет ничего сложного, а варьировать этот набор можно бесконечно.
Еще (чуть раньше) я пробовал в этой «Добрянке» пару сыров — горгонзолу и моцареллу. Не спрашивайте меня, что они делают на русской ярмарке, не я их туда определил. Привезли купцы из земель итальянских — устроит вас такой ответ? С горгонзолой было всё более или менее нормально (ну, конечно, если не думать, что перед тобой именно горгонзола, а просто радоваться относительно недорогому сыру с плесенью). А вот моцареллу купцы везли, конечно, зря. Она была безвкусной, совершенно какой-то резиновой. Даже продающийся в «Ашане» под собственной торговой маркой сыр с тем же названием и то вкуснее, ей-богу.
Магазины «Добрянка» при всех возможных частных претензиях — это несомненно новосибирская достопримечательность, ценности которой сами новосибирцы не очень-то понимают (ибо привыкли). А вот гости города, которых знакомые туда приводят, то и дело разражаются в социальных сетях восторгами по поводу здешних валаамских щей, гурьевской каши или просто огромной трехходовой дровяной печи в изразцах. Понятно, что коммерческий проект не может жить за счет одних только традиционных блюд русской кухни, большая часть того, что здесь готовится, более или менее универсальна. Но даже в таком компромиссном варианте «Добрянка» — это новое, интересное заведение в МЕГЕ.
А сравнить здесь есть с чем. С одной стороны на фуд-корте уже скоро как три года работает крупная точка столичной сети «ПловБери» с джентльменским набором из шашлыков, мантов, лагмана (ну и, конечно, плова в нескольких видах). Напротив в прошлом году открылось сдвоенное заведение новосибирского проекта TomYumBar (кафе и стойка для торговли навынос) с паназиатской кухней. Плюс итальянское кафе
«Добрянка» была создана первоначально как супермаркет с расширенным выбором готовых блюд по авторским рецептам исследователя русской кухни Максима Сырникова, ставшего бренд-шефом сети. Инициаторами проекта были владельцы крупного в то время новосибирского ритейлера «Новые торговые системы» (НТС). Сама НТС, впрочем, потом разорилась, все магазины закрылись. Оставшиеся премиальные супермаркеты «Бахетле» и «Добрянка» теперь формально не имеют отношения к бывшим совладельцам НТС.