Получите полбу! 4 крупы, о которых никто не знает (а зря)

Хотите внести продуктового разнообразия, но не знаете, с чего начать? Сейчас добавим в вашу продуктовую корзину 4 крупы , которые можно попробовать, если вы еще этого не сделали.



Киноа



— Киноа богато макро- и микронутриентами. Среди круп киноа наряду с гречкой — рекордсмен по содержанию белка, — говорит нутрициолог Алёна Ли. — Благодаря уникальному балансу незаменимых аминокислот киноа обладает высокими питательными свойствами. Кроме того, каша из киноа очень вкусная. Если приготовить ее на ореховом молоке и добавить ягоды, получится сытный и полезный завтрак. Также киноа используют в качестве основы для салатов и поке.

