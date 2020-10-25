Получите полбу! 4 крупы, о которых никто не знает (а зря)

Часто современных нутрициологов и food-коучей ругают за то, что они рекомендуют вводить в рацион продукты, к которым большинство людей просто не привыкло. Они боятся незнакомых названий и не понимают, с чем это вообще едят. Крайняя степень отрицания — воспринимать новые продукты как очередной бессмысленный тренд. Вместе с тем скудный и однообразный рацион — одна из основных причин проблем со здоровьем. Поэтому, чтобы организм получал все необходимые нутриенты, нужно дать ему такую возможность за счет различных источников.
СЮЖЕТ
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Киноа
— Киноа богато макро- и микронутриентами. Среди круп киноа наряду с гречкой — рекордсмен по содержанию белка, — говорит нутрициолог Алёна Ли. — Благодаря уникальному балансу незаменимых аминокислот киноа обладает высокими питательными свойствами. Кроме того, каша из киноа очень вкусная. Если приготовить ее на ореховом молоке и добавить ягоды, получится сытный и полезный завтрак. Также киноа используют в качестве основы для салатов и поке.
Справедливо спросить: и что, от киноа нет никакого вреда? Есть, но преимущественно это связано, как обычно, с индивидуальной непереносимостью. Также в списке противопоказаний — язвенные обострения, гастрит, панкреатит и другие проблемы с ЖКТ.
— Иногда киноа может спровоцировать образование камней, но это произойдет только в том случае, если плохо промывать крупу и есть ее в большом количестве. В современных условиях это странно представить, — говорит диетолог Ольга Кузнецова. — Также в очень редких случаях возможна аллергия. Связано это с сапонинами, которые входят в состав киноа. Это вещество защищает крупу от вредителей и придает киноа горьковатый привкус, но в то же время содержит токсины, которые могут вызвать раздражение ЖКТ. По большому счету эту проблему можно решить, если перед приготовлением замочить крупу на полчаса и как следует промыть.
Амарант
Тропический амарант пришел к нам из Южной Америки. Его используют в косметологии, медицине и, конечно же, в кулинарии. Из семян амаранта делают масло, супы, каши и чаи. Ценят их за высокое содержание белка, фитохимический состав и бесконечно полезное влияние на организм.
— Так же, как и киноа, амарант обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Кашу из амаранта стоит добавить в свой рацион хотя бы для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Кроме того, киноа и амарант не содержат глютен и являются прекрасной альтернативой всеми любимым овсянке, манке, пшеничной и ячневой каше, — говорит Алёна Ли.
Амарант также богат калием, кальцием, магнием и кремнием, а содержание клетчатки достигает 14%. Благодаря метионину амарант улучшает работу органов пищеварения, нормализует липидный обмен и метаболизм.
Ложка дегтя — все та же индивидуальная непереносимость. Поэтому, если решили попробовать амарант в первый раз и переживаете, что у вас может быть аллергия, начинайте с небольшой порции. Из очевидных противопоказаний — панкреатит, холецистит, мочекаменная и желчекаменная болезни в анамнезе.
Полба
Почетное место на полках магазинов в последнее время заняла полба и продукты из нее. По сути, полба — это разновидность пшеницы. Она неприхотлива и устойчива к грибковым заболеваниям, но со временем ее вытеснила более капризная и урожайная твердая пшеница.
— Считается, что в полбе меньше глютена, но ее никак нельзя назвать полноценной альтернативой привычной нам пшенице. При целиакии, чувствительности к глютену и аллергии на глютен полба и продукты из нее будут так же противопоказаны, как и продукты из обычной твердой пшеницы, — говорит Алёна Ли.
Вместе с тем, по сравнению с той же пшеницей, полба отличается высоким содержанием белка, углеводов, жиров и клетчатки. А тех, кто следит за фигурой, порадует энергетическая ценность полбы: 115–117 ккал в 100 граммах каши. И это при том, что полба считается высокобелковым продуктом, а гликемический индекс цельнозерновой полбы составляет 45 единиц — это низкий показатель, продукты с ГИ ниже 50 рекомендуют больным сахарным диабетом.
— Такую кашу можно включить в рацион, если вы хотите похудеть или не хотите выйти за рамки своей физической формы, — говорит Ольга Кузнецова. — Кроме того, клетчатка в составе полбы помогает улучшению перистальтики кишечника, но эта крупа не рекомендуется пациентам с расстройством пищеварения.
Кускус
Еще одна пшеничная крупа — кускус, из которой готовят одноименное блюдо. Изначально кускус делали из проса. В современных реалиях более распространен вариант из манной крупы и муки, которую в свою очередь получают из твердой пшеницы.
— Кускус готовят с мясом, рыбой, овощами и специями. Он является одним из основных источников питания в восточных странах: Алжире, Тунисе, Ливии и Марокко. На этом, пожалуй, его очарование заканчивается. С точки зрения пользы для организма, к категории здоровых продуктов я бы кускус не относила. Хотя производители убеждают в обратном и каких только чудесных свойств этой крупе не приписывают, — говорит Алёна Ли.
С другой стороны, кускус из твердых сортов пшеницы богат витамином В5, который положительно влияет на жизненный тонус, и селеном.
— В одной порции этой крупы содержится 60% рекомендуемой дозы селена. Это мощный антиоксидант, он снижает воспаления и риск сердечно-сосудистых заболеваний, повышает иммунитет и нормализует уровень холестерина, — объясняет врач-диетолог Ирина Торопыгина.
В любом случае при выборе продуктов для своего рациона учитывайте индивидуальные особенности организма, наличие симптомов и заболеваний, а также обращайте внимание на состав, происхождение, способ производства и приготовления тех или иных продуктов. Кстати, не лишним будет узнать, что скрывается в вашей любимой каше, известной каждому с детства.
Если с крупами разобрались, давайте посмотрим, что там с другими продуктами. Проверьте, что вы знаете о полезных и вредных свойствах еды.