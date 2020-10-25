В Новосибирске пропали рестораны сети «Своя компания»

Сеть заведений из Екатеринбурга «Своя компания» прекратила свою работу в Новосибирске. На месте этих ресторанов откроются другие, с похожей концепцией.



Новосибирские заведения сети «Своя компания» исчезли с сайта этой сети. Нет их и в базе 2ГИС — по словам представителей сервиса, по заявке управляющей компании заведений 21 октября название было заменено на «Рестораны большого города». Сейчас, по данным 2ГИС, в Новосибирске работает четыре таких заведения.