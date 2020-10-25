В Новосибирске пропали рестораны сети «Своя компания»

Сеть заведений из Екатеринбурга «Своя компания» прекратила свою работу в Новосибирске. На месте этих ресторанов откроются другие, с похожей концепцией.
Новосибирские заведения сети «Своя компания» исчезли с сайта этой сети. Нет их и в базе 2ГИС — по словам представителей сервиса, по заявке управляющей компании заведений
В екатеринбургском офисе «Своей компании» сообщили, что договор коммерческой концессии с местным франчайзи был заключен на
— Все рестораны под брендом «Своя компания» в Новосибирске прекратили свою деятельность с
Совладелец новосибирских заведений Юлия Киселева подтвердила, что договор франшизы расторгнут и собственники новосибирских ресторанов намерены далее развивать этот бизнес под собственным брендом «Рестораны большого города "КИТЧЕН"».
— Шесть лет сотрудничества с торговой маркой «Своя компания» — это хорошее время, но в процессе наблюдения накопился целый список того, что хочется сделать по-своему. В концепции важно остаться понятными для гостя, хотя будут и изменения, — сообщила она.
Сейчас идет демонтаж элементов фирменного стиля прежнего бренда. Рестораны продолжают работать, но старое название уже исчезло из меню и формы персонала. Официальное открытие обновленных заведений намечено на
Сеть «Своя компания» основана в Екатеринбурге. Сейчас ее заведения работают в 11 городах России (большая часть на Урале). В Новосибирске первое заведение открылось в 2012 году, а в 2015 году заработал первый ресторан, открытый здесь по франчайзингу. На пике развития в городе было пять заведений сети — два принадлежали владельцу бренда, три — открыты по франчайзингу. Новосибирские заведения сети стабильно имели высокий рейтинг в сервисе отзывов Flamp, а в 2018 году читатели НГС назвали эту сеть «Рестораном года».
«Своя компания» — последний по счету уральский ресторанный проект, который ушел с новосибирского рынка. Ранее здесь довольно долго работала компания «Юниверфуд» с целым набором брендов (дольше всего продержались сети «Пельменная дюжина» и Juice Master) и сеть кафе-пекарен «Поль Бейкери» (единственная точка в ТЦ «МЕГА» продержалась всего год).
Это не первый случай, когда местные франчайзи сети из другого региона решаются на ребрендинг. Так, в 2018 году владельцы четырех из пяти новосибирских кофеен сети «Правда кофе» приняли решение работать самостоятельно и поменяли вывески на своих заведениях на Siberian Story.