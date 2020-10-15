По всей стране закрываются точки разливного пива — в Новосибирске их количество существенно выросло

Компания 2ГИС впервые зафиксировала устойчивый тренд на закрытие точек по продаже разливных напитков по городам России. В среднем сокращение их количества в городах миллионниках составило 15%. Но при этом рост отмечен только в двух городах, и Новосибирск здесь — лидер.



Специалисты 2ГИС сравнили количество магазинов разливного пива в 15 крупнейших городах России по сравнению с октябрем 2019 года. Всего, по данным геосервиса, в этих мегаполисах «разливаек» стало меньше на 1577 точек (падение на 15%). По информации 2ГИС, такое сокращение наблюдается впервые за пять лет, с 2015 года количество магазинов разливного пива в крупнейших городах страны росло из года в год на 10–20%.

