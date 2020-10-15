По всей стране закрываются точки разливного пива — в Новосибирске их количество существенно выросло

Число пивных магазинов в Новосибирске за год выросло на 13,5%
Компания 2ГИС впервые зафиксировала устойчивый тренд на закрытие точек по продаже разливных напитков по городам России. В среднем сокращение их количества в городах миллионниках составило 15%. Но при этом рост отмечен только в двух городах, и Новосибирск здесь — лидер.
Специалисты 2ГИС сравнили количество магазинов разливного пива в 15 крупнейших городах России по сравнению с октябрем 2019 года. Всего, по данным геосервиса, в этих мегаполисах «разливаек» стало меньше на 1577 точек (падение на 15%). По информации 2ГИС, такое сокращение наблюдается впервые за пять лет, с 2015 года количество магазинов разливного пива в крупнейших городах страны росло из года в год на 10–20%.
Активней всего магазины разливного пива закрываются в Екатеринбурге (падение почти на 70%), Перми (44%) и Нижнем Новгороде (24%). В Москве этот формат тоже сжался почти на четверть.
Не сдаются только два города — Волгоград и Новосибирск, в них отмечен рост количества «разливаек», причем Новосибирск вышел в явные лидеры, здесь рост составил 13,5%, в Волгограде — 6,6%.
Всего в Новосибирске сейчас 1335 таких точек. Для сравнения: в Екатеринбурге, который ближе всего к Новосибирску по количеству населения и уровню жизни, их всего 328.
«Разливайки» закрываются на фоне готовящегося запрета на работу торговых точек такого типа в жилых домах. А в 2ГИС в качестве возможных причин таких изменений называют закрытие в прошлом году точек розлива в сети «Красное и Белое» (крупные сети реагируют на подобные изменения быстрее). В городах, где она присутствует давно, количество торговых точек «КиБ» может исчисляться сотнями (в Екатеринбурге, например, их 309). В Новосибирск же эта сеть пришла только в прошлом году и сразу открывала магазины без «разливаек».
Другой причиной могло стать более широкое (по сравнению с другими городами) распространение в Новосибирске и Волгограде формата небольших продовольственных магазинов «у дома» со специализированными отделами. По данным 2ГИС, в этих городах на них приходится порядка 17% точек продаж разливного пива.
Количество «разливаек» в Новосибирске растет уже не первый год. В 2018 году этот формат магазинов также прибавил 14%. После этого с рынка ушла крупная сеть «Правильное Пиво», принадлежавшая группе компаний «Новые торговые системы». В 2018 году у нее было больше 20 точек, которые к октябрю прошлого года все были закрыты, что привело к незначительному снижению общего количества пивных заведений этого рода. Однако за год эта освобожденная ниша была заполнена.