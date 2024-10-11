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Семья бьется за гробовые с супругой военного — он женился за три дня до гибели

Его молодая жена объявилась сразу после гибели, а единственный ребенок остался без наследства

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Виталий, по словам родственников и друзей, говорил, что не видит смысла в женитьбе. Однако он расписался практически с незнакомкой за несколько дней до своей гибели

— Они в баре познакомились. Виталя щедрый был. Так уж вышло, что он жил у нее около недели. Звонил мне каждый день. Он бы, на 1000% уверен, рассказал мне о свадьбе с ней! Я ему еще говорил: «Ты хоть не женись!» А он: «Да ты че, с ума, что ли, сошел? Зачем она мне нужна?» — вспоминает Александр, лучший друг Виталия, с которым они общались каждый день 25 лет.

Как же удивились его близкие, когда после смерти Виталия на СВО появилась его 30-летняя супруга — он женился на ней за три дня до гибели. Родные почти уверены: брак фиктивный, а новоиспеченная жена — мошенница. Сама же девушка уверяет: всё было взаимно и по любви.

Всю свою жизнь 47-летний Виталий Пшеничный из Тюмени прожил холостяком. Даже с женщиной, которую «любил больше жизни», до ЗАГСа так и не дошел. Не попал он туда и после смерти возлюбленной, чтобы установить отцовство над сыном-подростком, а оставил его на попечение незнакомцев. Когда подписал контракт и уехал на СВО, уже было не до того. В том, мог ли убежденный холостяк спонтанно жениться на незнакомке и оставить единственного сына без наследства, — разбиралась Дарья Макеева.

Сын получил только отчество

За всю жизнь Виталий любил только одну женщину, говорят его близкие. Вместе с Галиной они прожили больше десяти лет, «он ухаживал за ней перед смертью и хоронил». От возлюбленной у него есть и единственный сын, 17-летний Женя (имя изменено). Когда мальчик появился на свет, от Виталия он получил лишь отчество. В графе отца поставили прочерк.

После смерти Галины в 2021 году подростка усыновили. Сам же отец в это время работал вахтами и не находил время на то, чтоб оформить себя как отца Жени. Что мешало ему — неизвестно. Его друг признается, Виталий любил выпить и нередко между вахтами мог загулять.

— Он когда приезжал, я говорил: «Виталя, поехали, сделаем отцовство, потому что это твое продолжение рода, — у меня у самого три сына. — Поехали». А он: «Сейчас, подожди, со второй вахты приеду и поедем, обязательно сделаем. Надо-надо». И вот это «надо-надо» всё тянулось. А я тоже психую: почему я-то должен переживать? — негодует Александр.

Виталий Пшеничный подписал контракт в 2023 году. По словам его сестры, на фронте он спасал раненных, а также вытаскивал с поле боя тела погибших военных

Контракт и СВО

В ноябре 2023 года Виталий решил подписать контракт и уехать на Украину. Причины называют разные. Его сестра Екатерина вспоминает: брат признавался ей, что «ничего не добился, а хочется что-то сделать для сына». Лучший друг и вовсе говорит: «Виталий на жизнь маленько обиделся, потому что жена (имеется в виду Галина, с которой Виталий официально не состоял в браке) умерла, сына усыновили».

За время службы он получил несколько ранений. В зоне СВО, по словам сестры, был санитаром, выносил с поля боя раненных и погибших. Получив очередной осколок от снаряда, Виталий 7 или 10 марта попал в госпиталь в Луганске. Оттуда в 20-х числах его перевели на лечение в Пензу. Однако там он пробыл недолго.

— Из разговора с Виталием я понял, что его выгнали из госпиталя за пьянку. Они пьют там, как глухонемые. Ну, представьте, повоюешь, а потом тебя на вольные хлеба отпускают, — рассуждает друг военного.

В тот вечер Виталий звонил Александру из бара. Говорил, что планирует снять квартиру в Пензе на время, а уже потом разобраться, что делать. В ту же ночь он пропал.

Ночь, улица, бар

На связь с близкими он вышел лишь на следующий день. По их словам, Виталий в полном беспамятстве попросил помощи у незнакомцев, те отвели военного в полицию. Он не помнил ни своего имени, ни прошлой ночи, ни обстоятельств, при которых пропали его документы. Паспорт в полицию, где находился Виталий, принесла девушка, с которой он познакомился накануне.

Виктория в разговоре с журналистом редакции, рассказала: военный сам подошел к ней на улице.

Да, такие вот мы старомодные! Был конец весны, уже прямо холодно. Точную дату не помню. Мы много общались: дома у меня или по городу гуляли. Вместе даже в моей квартире проживали. Он ничего не говорил против брака. Может быть, повзрослел. Мне кажется, он достаточно юный для своего возраста был, поэтому мы с ним и спелись на одной ноте.

Однако 26 марта Виталий уезжает в часть в Самару. В этот же день, по словам его тети, которая его воспитала, он отправил ей банковскую карту со словами: «Трать деньги, куда тебе нужно».

— Он мне и пин-код сказал, — призналась Валентина Ивановна. — Я 10 апреля проверила баланс. Смотрю, что там три миллиона с чем-то. Трогать их не стала. Виталя говорил, приедет, купит им с Женькой дом.

Гибель и похороны

За военным в Самару едет и Виктория. Девушка проводит с ним еще несколько дней и уже 30 марта (а по словам родственников, 31 марта) она провожает Виталия обратно в зону боевых действий.

Последний раз, по словам женщины, на связь военный выходил 1 апреля. Друг и родственники Виталия говорили с ним за день до этого. После — он пропал.

— Я начала его искать с 14 апреля через всевозможные мессенджеры, через знакомых. Мне предложили посмотреть в списках, но его там не было, — рассказывает сестра Виталия Екатерина. — Уже 23-го [апреля] я позвонила в Викуловский военкомат, и мне сказали, что он погиб. Днем этого же дня тете принесли похоронку.

Оказалось, что боец умер в день своего рождения, 2 апреля. Он погиб от осколочных ранений и большой кровопотери. Похоронили Виталия в родной деревне Петрова почти спустя месяц, 28 апреля.

Справа налево можно отследить, как источался баланс карты

Когда родственники вспомнили про банковскую карту, которую он отправил своей тете, они обнаружили, что три с лишним миллиона рублей, которые были на счету еще 10 апреля, пропали всего за три дня. Там осталось чуть больше 100 тысяч. Оставшуюся сумму сняли близкие, чтобы оплатить похороны, а карту заблокировали. Уже в мае тетя Виталия написала заявление в полицию. В этот же день, по ее словам, ей позвонила некая женщина, которая искала ее погибшего племянника. Как рассказала Валентина Ивановна, в разговоре незнакомка сказала, что они с ним «хотели пожениться».

Тогда этим словам никто из близких Виталия не придал значения. Вес они обрели лишь после того, когда родственники погибшего и опекуны его сына попытались установить отцовство, чтобы мальчик получил выплаты за гибель отца.

Выяснилось, что 29 марта человек, который «не видел смысла в штампе в паспорте» женился на той, с кем был знаком всего пару недель.

— Он сам мне предложение сделал, у нас такая классическая история, — рассказывает Виктория журналисту редакции, не уточняя «подробностей семейной жизни». — В ЗАГС [в Самаре] мы ходили несколько раз, потому что там какие-то справки были нужны с его стороны. Ездили в часть, брали справки, потом повторно в ЗАГС.

Виталия похоронили в родном селе

Наследники

О том, получила ли она «гробовые» за гибель мужа, а также, снимала ли со счета Виталия три миллиона рублей, Виктория не говорит. А лишь отвечает, что «этот вопрос не касается» других людей.

Сестра Виталия Екатерина уверена: ее брат, который был убежденным холостяком и за 17 лет не женился на матери своего сына, не мог расписаться с малознакомой женщиной.

Брак фиктивный, потому что нам даже в военкомате сказали: «Мы знаем, что это аферистка, но доказать ничего не можем, потому что у нее хороший юрист».

Она уточняет, когда отдавала паспорт брата в архив, никаких новых штампов в нем не появилось. Как Виталий мог жениться и даже не сказать родным и лучшему другу, близкие не имеют представления.

В разговоре с журналистом семейный юрист уточняет, чтобы зарегистрировать брак одним днем, достаточно лишь иметь справку о том, что ты — участник СВО. В таких случаях ждать очереди не нужно. А ставить или не ставить печать в паспорте — выбор каждого. Кто-то и вовсе от этого отказывается.

Сын погибшего Женя, оставшийся сиротой и воспитывавшийся чужими людьми при живом отце и родственниках, может не получить в наследство ничего. Ведь прежде чем претендовать на что-то, мальчику нужно доказать, что он — родной сын Виталия.

— У нас были планы, — вспоминает Виктория. — Мы собирались свадьбу в Тюменской области торжественно проводить. На море хотели вместе съездить. А еще он хотел, чтобы я ребенка общего рожала.

В том будущем, которое Виталий планировал, было место для его сына? Говорил он, что вы все вместе будете жить?

— Точно и не помню таких разговоров. Потому что он говорил, что Женя уже большой, у него девушка есть, ему 17 лет.

Вы же знаете, что он может претендовать на половину денег отца?

— Хорошо, я очень рада этому. Это нормально, — произносит девушка, и вежливо попрощавшись, кладет трубку.

Летом мы рассказывали вам историю другого военного. Ярослав Липавский погиб всего через месяц после своего 18-летия. За пару месяцев до него он решил подписать контракт. Ярослав оказался там среди штурмовиков спустя пару недель после отправки.

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