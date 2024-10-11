Семья бьется за гробовые с супругой военного — он женился за три дня до гибели

Виталий, по словам родственников и друзей, говорил, что не видит смысла в женитьбе. Однако он расписался практически с незнакомкой за несколько дней до своей гибели Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU











— Они в баре познакомились. Виталя щедрый был. Так уж вышло, что он жил у нее около недели. Звонил мне каждый день. Он бы, на 1000% уверен, рассказал мне о свадьбе с ней! Я ему еще говорил: «Ты хоть не женись!» А он: «Да ты че, с ума, что ли, сошел? Зачем она мне нужна?» — вспоминает Александр, лучший друг Виталия, с которым они общались каждый день 25 лет.

Как же удивились его близкие, когда после смерти Виталия на СВО появилась его 30-летняя супруга — он женился на ней за три дня до гибели. Родные почти уверены: брак фиктивный, а новоиспеченная жена — мошенница. Сама же девушка уверяет: всё было взаимно и по любви.

Всю свою жизнь 47-летний Виталий Пшеничный из Тюмени прожил холостяком. Даже с женщиной, которую «любил больше жизни», до ЗАГСа так и не дошел. Не попал он туда и после смерти возлюбленной, чтобы установить отцовство над сыном-подростком, а оставил его на попечение незнакомцев. Когда подписал контракт и уехал на СВО, уже было не до того. В том, мог ли убежденный холостяк спонтанно жениться на незнакомке и оставить единственного сына без наследства, — разбиралась Дарья Макеева.

Сын получил только отчество

За всю жизнь Виталий любил только одну женщину, говорят его близкие. Вместе с Галиной они прожили больше десяти лет, «он ухаживал за ней перед смертью и хоронил». От возлюбленной у него есть и единственный сын, 17-летний Женя (имя изменено). Когда мальчик появился на свет, от Виталия он получил лишь отчество. В графе отца поставили прочерк.

После смерти Галины в 2021 году подростка усыновили. Сам же отец в это время работал вахтами и не находил время на то, чтоб оформить себя как отца Жени. Что мешало ему — неизвестно. Его друг признается, Виталий любил выпить и нередко между вахтами мог загулять.

— Он когда приезжал, я говорил: «Виталя, поехали, сделаем отцовство, потому что это твое продолжение рода, — у меня у самого три сына. — Поехали». А он: «Сейчас, подожди, со второй вахты приеду и поедем, обязательно сделаем. Надо-надо». И вот это «надо-надо» всё тянулось. А я тоже психую: почему я-то должен переживать? — негодует Александр.

Виталий Пшеничный подписал контракт в 2023 году. По словам его сестры, на фронте он спасал раненных, а также вытаскивал с поле боя тела погибших военных Источник: родственники Виталия Пшеничного











Контракт и СВО

В ноябре 2023 года Виталий решил подписать контракт и уехать на Украину. Причины называют разные. Его сестра Екатерина вспоминает: брат признавался ей, что «ничего не добился, а хочется что-то сделать для сына». Лучший друг и вовсе говорит: «Виталий на жизнь маленько обиделся, потому что жена (имеется в виду Галина, с которой Виталий официально не состоял в браке) умерла, сына усыновили».

За время службы он получил несколько ранений. В зоне СВО, по словам сестры, был санитаром, выносил с поля боя раненных и погибших. Получив очередной осколок от снаряда, Виталий 7 или 10 марта попал в госпиталь в Луганске. Оттуда в 20-х числах его перевели на лечение в Пензу. Однако там он пробыл недолго.

— Из разговора с Виталием я понял, что его выгнали из госпиталя за пьянку. Они пьют там, как глухонемые. Ну, представьте, повоюешь, а потом тебя на вольные хлеба отпускают, — рассуждает друг военного.

В тот вечер Виталий звонил Александру из бара. Говорил, что планирует снять квартиру в Пензе на время, а уже потом разобраться, что делать. В ту же ночь он пропал.

Ночь, улица, бар

На связь с близкими он вышел лишь на следующий день. По их словам, Виталий в полном беспамятстве попросил помощи у незнакомцев, те отвели военного в полицию. Он не помнил ни своего имени, ни прошлой ночи, ни обстоятельств, при которых пропали его документы. Паспорт в полицию, где находился Виталий, принесла девушка, с которой он познакомился накануне.

Виктория в разговоре с журналистом редакции, рассказала: военный сам подошел к ней на улице.

Да, такие вот мы старомодные! Был конец весны, уже прямо холодно. Точную дату не помню. Мы много общались: дома у меня или по городу гуляли. Вместе даже в моей квартире проживали. Он ничего не говорил против брака. Может быть, повзрослел. Мне кажется, он достаточно юный для своего возраста был, поэтому мы с ним и спелись на одной ноте. Виктория знакомая военного

Однако 26 марта Виталий уезжает в часть в Самару. В этот же день, по словам его тети, которая его воспитала, он отправил ей банковскую карту со словами: «Трать деньги, куда тебе нужно».

— Он мне и пин-код сказал, — призналась Валентина Ивановна. — Я 10 апреля проверила баланс. Смотрю, что там три миллиона с чем-то. Трогать их не стала. Виталя говорил, приедет, купит им с Женькой дом.

Гибель и похороны

За военным в Самару едет и Виктория. Девушка проводит с ним еще несколько дней и уже 30 марта (а по словам родственников, 31 марта) она провожает Виталия обратно в зону боевых действий.

Последний раз, по словам женщины, на связь военный выходил 1 апреля. Друг и родственники Виталия говорили с ним за день до этого. После — он пропал.

— Я начала его искать с 14 апреля через всевозможные мессенджеры, через знакомых. Мне предложили посмотреть в списках, но его там не было, — рассказывает сестра Виталия Екатерина. — Уже 23-го [апреля] я позвонила в Викуловский военкомат, и мне сказали, что он погиб. Днем этого же дня тете принесли похоронку.

Оказалось, что боец умер в день своего рождения, 2 апреля. Он погиб от осколочных ранений и большой кровопотери. Похоронили Виталия в родной деревне Петрова почти спустя месяц, 28 апреля.

Справа налево можно отследить, как источался баланс карты Источник: родственники Виталия Пшеничного

Когда родственники вспомнили про банковскую карту, которую он отправил своей тете, они обнаружили, что три с лишним миллиона рублей, которые были на счету еще 10 апреля, пропали всего за три дня. Там осталось чуть больше 100 тысяч. Оставшуюся сумму сняли близкие, чтобы оплатить похороны, а карту заблокировали. Уже в мае тетя Виталия написала заявление в полицию. В этот же день, по ее словам, ей позвонила некая женщина, которая искала ее погибшего племянника. Как рассказала Валентина Ивановна, в разговоре незнакомка сказала, что они с ним «хотели пожениться».

Тогда этим словам никто из близких Виталия не придал значения. Вес они обрели лишь после того, когда родственники погибшего и опекуны его сына попытались установить отцовство, чтобы мальчик получил выплаты за гибель отца.

Выяснилось, что 29 марта человек, который «не видел смысла в штампе в паспорте» женился на той, с кем был знаком всего пару недель.

— Он сам мне предложение сделал, у нас такая классическая история, — рассказывает Виктория журналисту редакции, не уточняя «подробностей семейной жизни». — В ЗАГС [в Самаре] мы ходили несколько раз, потому что там какие-то справки были нужны с его стороны. Ездили в часть, брали справки, потом повторно в ЗАГС.

Виталия похоронили в родном селе Источник: родственники Виталия Пшеничного











Наследники

О том, получила ли она «гробовые» за гибель мужа, а также, снимала ли со счета Виталия три миллиона рублей, Виктория не говорит. А лишь отвечает, что «этот вопрос не касается» других людей.

Сестра Виталия Екатерина уверена: ее брат, который был убежденным холостяком и за 17 лет не женился на матери своего сына, не мог расписаться с малознакомой женщиной.

Брак фиктивный, потому что нам даже в военкомате сказали: «Мы знаем, что это аферистка, но доказать ничего не можем, потому что у нее хороший юрист». Екатерина сестра погибшего военного

Она уточняет, когда отдавала паспорт брата в архив, никаких новых штампов в нем не появилось. Как Виталий мог жениться и даже не сказать родным и лучшему другу, близкие не имеют представления.

В разговоре с журналистом семейный юрист уточняет, чтобы зарегистрировать брак одним днем, достаточно лишь иметь справку о том, что ты — участник СВО. В таких случаях ждать очереди не нужно. А ставить или не ставить печать в паспорте — выбор каждого. Кто-то и вовсе от этого отказывается.

Сын погибшего Женя, оставшийся сиротой и воспитывавшийся чужими людьми при живом отце и родственниках, может не получить в наследство ничего. Ведь прежде чем претендовать на что-то, мальчику нужно доказать, что он — родной сын Виталия.

— У нас были планы, — вспоминает Виктория. — Мы собирались свадьбу в Тюменской области торжественно проводить. На море хотели вместе съездить. А еще он хотел, чтобы я ребенка общего рожала.

— В том будущем, которое Виталий планировал, было место для его сына? Говорил он, что вы все вместе будете жить?

— Точно и не помню таких разговоров. Потому что он говорил, что Женя уже большой, у него девушка есть, ему 17 лет.

— Вы же знаете, что он может претендовать на половину денег отца?

— Хорошо, я очень рада этому. Это нормально, — произносит девушка, и вежливо попрощавшись, кладет трубку.