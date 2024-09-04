«Мы не идеальные»: как живет новосибирская семья с 14 детьми — они выкупили три квартиры на площадке и составили график дежурств

В семье Ольги и Сергея Мацепуро 14 детей — все свои Источник: Ольга Мацепуро











Сергей и Ольга Мацепуро поженились в 1996 году. С тех пор у пары появились на свет 14 детей: пять девочек и девять мальчиков. Трое старших сыновей уже живут отдельно, остальные — вместе с родителями. Семья Мацепуро сформировала свои традиции и ценности, которые передаются от старших к младшим. При общении с Ольгой, Сергеем и их детьми складывается впечатление, что эта семья точно знает секрет простого человеческого счастья. Своим главным достижением они считают умение договариваться друг с другом и избегать конфликтов. Мы поговорили с этой удивительной дружной семьей и узнали, как они воспитывают детей, решают споры и отмечают дни рождения.

Трое старших сыновей живут отдельно, остальные 11 детей — вместе с родителями Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











В гостях у Сергея и Ольги Мацепуро мы не застали всех детей — старшие сыновья Дима, Женя и Андрей уже живут отдельно. Остальные дети и родители занимают три квартиры на одной лестничной клетке в обычном панельном доме. В одной из квартир, которую в семье называют «базой», атмосфера очень оживленная. Вместе с Ольгой и Сергеем на просторной кухне собрались 11 их детей от 8 до 22 лет.

Главным в жизни семья Мацепуро считает любовь и взаимопонимание Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Ольга и Сергей поженились фактически заочно. Глава семьи жил и работал в Норильске в МЧС. Об Ольге, которая в то время находилась в Новосибирске, узнал от знакомых и первое впечатление о будущей супруге получил из рассказов. Потом началась переписка.

— Не знали мы друг друга вплоть до того, как поженились. Мы, по сути, даже и не видели друг друга. Я просто о ней услышал, — вспоминает Сергей Мацепуро. — Я в то время нарисовал себе портрет своей будущей жены. И когда мне близкий человек стал говорить о ней, то он мне как раз и описал всё в соответствии с моими представлениями.

— В общем, мы написали заявление в ЗАГС еще до первой встречи. Он заполнил свою половинку в Норильске, заверил, отправил нам по почте, я свою половинку этого заявления заполнила, отнесла в ЗАГС. И когда уже была назначена дата, он прилетел недели за две до регистрации. Мы в аэропорту в первый раз с ним увиделись, — дополняет мужа Ольга Мацепуро.

Вся история семьи Мацепуро началась необычно: решение пожениться Ольга и Сергей приняли заочно, еще до личной встречи Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Супруги вспоминают, что встреча и личное знакомство прошли совершенно естественно. За небольшое время до официального бракосочетания Ольга и Сергей узнавали друг друга, и никаких сомнений ни у кого из будущих родителей 14 детей не было. Регистрация прошла в Новосибирске, а свадьбу отмечали в Норильске, где жили в первые годы. Там же родились все дети.

В Красноярском крае семья прожила 23 года. Когда старшие стали приближаться к выпускным классам, Ольга и Сергей задумались об образовании и выборе вуза. Это определило ориентир на Новосибирск: здесь каждый из детей сможет найти учебное заведение по своим интересам.

— В Норильске учиться негде, один только Горный институт. Мальчикам, может быть, еще можно было найти профессию, девочкам — нет. И чем каждого отправлять, искать ему жилье, оплачивать, мы решили переехать все вместе. Вот мы в 2019 году всей семьей переехали сюда, — рассказывает многодетная мама. — Раньше я здесь работала на Новосибирском заводе полупроводниковых приборов. Когда мы сюда вернулись, я на него же и устроилась.

В Норильске Сергей работал в МЧС, там же родились все 14 детей Источник: Ольга Мацепуро











Сергей около 30 лет проработал в МЧС. Со службы он ушел на пенсию и сейчас работает мастером по обслуживанию оборудования в одном из медицинских центров Новосибирска. Бабушкой и дедушкой Ольга и Сергей пока не стали и с женитьбой старших сыновей не торопят — считают, что всё должно происходить естественным образом и обязательно по любви.

Вспоминая себя в период первых месяцев совместной жизни, супруги говорят, что сразу понимали, что детей в их семье будет много.

— Мы сами из многодетных семей: у него в семье пятеро детей, у нас пятеро. Ну я думала, не меньше пяти и у меня будет, поэтому первых пятерых я родила смело, — рассказывает Ольга Мацепуро. — И остальных тоже, все роды были естественными. Единственное, что врачи рекомендовали выдерживать перерыв в два года. В целом мы этого придерживались, и только трое детей у нас родились друг за другом.

— Как-то изначально было заложено в сознании это. Когда мы поженились, у нас этого вопроса не было. Были переживания, волнения, по крайней у меня: чем ты их будешь кормить, где они будут жить? Я за это переживал, за здоровье жены. А она меня ободряла, — вспоминает Сергей Мацепуро.

На любой отдых семья отправляется в полном составе Источник: Ольга Мацепуро











Пара всегда считала себя обычной семьей, просто большой. Для такого внушительного коллектива особо злободневным был жилищный вопрос. В Норильске семья Мацепуро размещалась на площадях социального жилья. Улучшить условия помогла одна из первых наград — Ольга получила медаль «Материнская слава».

— К ней прилагалась возможность улучшения жилищных условий до нормы. Нам выдали сертификат на определенную сумму, на который мы смогли приобрести вторую квартиру. И так получилось, что мы жили на одной площадке в двух квартирах. Площадь была довольно-таки нормальной. Мы в тесноте себя не ощущали, проход между ними сделали, и получилась одна большая квартира, — рассказывает глава семьи.

В Новосибирск семья Мацепуро переехала по программе переселения. С учетом срока работы в условиях Севера Ольга и Сергей получили еще один сертификат на приобретение жилья. Средств хватило на три квартиры, которые удалось приобрести на одной площадке. Их, правда, объединить не удалось — они расположены так, что не имеют общих стен. Зато у тех детей, кто располагается на отдельных площадях, есть приватность.

— Большая квартира — это наша база, здесь родители и четверо младших. Во второй квартире живет средний состав, пять человек, старшие мальчики — в третьей. Они уже пытаются жить самостоятельно, по крайней мере, трое. Сюда они приходят кушать, здесь мы общаемся, здесь мы проводим время, — описывает семейный уклад Сергей Мацепуро.

Все дети — обычные подростки с классическим набором интересов Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Естественно, что у всех детей есть свои увлечения: музыка, спорт, IT, рисование, техника — спектр интересов современной молодежи в семье представлен в полном объеме. Характеры и темпераменты тоже у всех индивидуальные. Родителя знают подход к каждому ребенку, старшие отвечают за младших братьев и сестер и учатся договариваться.

Есть в семье и свои традиции. Помимо классических — совместного отдыха и так далее — есть и особенная: в день рождения именинник заказывает свое любимое блюдо, и за праздничным столом вся семья ест именно то угощение, которое предпочитает виновник торжества.

— Я всегда делаю так, как дети просят. Сейчас у них осознанное нормальное меню, а вот когда были маленькие, было очень весело. У нас Дима любит вареники с картошкой. Он на свой день рождения заказал, а никто их больше не любит. Ну всем пришлось их кушать, — смеется Ольга. — Вика, когда была маленькой, два годика исполнилось, сказала, что хочет «Доширак» и пиццу — вот такой интересный у нее день рождения был. Но сейчас заказывают в основном курицу в тесте, все любят. Картошку, салат оливье.

В день рождения именинник заказывает свое любимое блюдо Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Еще одна традиция — в том, что каждый член семьи должен подарить имениннику самостоятельный подарок. Любой: сувенир, сделанный своими руками, даже символический. Важно, чтобы в день рождения каждый член семьи получал 15 подарков.

Для выездов на природу семье приходится использовать два автомобиля. Ольга управляет иномаркой Kia, Сергей ездит за рулем восьмиместной «Лады». Оба авто вмещают 13 человек. Старшие сыновья заняты работой и своей личной жизнью и уже не частые гости на семейных мероприятиях.

Александр учится в Аграрном университете и гордится тем, что умеет пеленать младенцев Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











22-летний Александр — четвертый сын и старший из тех, кто сегодня живет с родителями. Учится в аграрном университете. О взаимоотношениях с младшими братьями и сестрами пошутил, что у них — абсолютная монархия. Но после того, как все посмеялись, признался, что в семье совершенно другая система взаимодействия.

— Мы друг друга слушаем, но старшие всё равно на младших оказывают влияние. Допустим, родители где-нибудь ушли куда-нибудь, мы здесь остаемся за ними следить. Мирно живем, взаимовыручка присутствует, — говорит Александр Мацепуро. — Всякий раз было интересно, когда мама нового брата или сестричку приносила домой. За ним ухаживаем, смеси готовим. И теперь я в кругу своих друзей гордо говорю, что я детей пеленать умею. И это уже какой-то задел на будущее, для создания своей семьи.

Аня и Наташа — двойняшки, сейчас им по 18 лет Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Анна и Наталья — двойняшки, сейчас им по 18 лет. Девушки рассказывают о своих братьях и сестрах с юмором, но вполне очевидно, что за юношескими подколами стоят очень теплые отношения.

— Если в школе кого-то обидели, можно всей толпой собраться и «поговорить», — смеясь, говорит Аня о поддержке семьи. — Дома стараемся спокойно решать какие-то конфликты, разъяснить ситуацию. Иногда можем родителей подключить, если сами не справляемся.

— Скучно никогда не бывает. Мы можем, например, собраться всей семьей, поиграть в какую-нибудь настольную игру. Помузицировать мы тоже любим. Или пойти все вместе на улицу, куда-нибудь погулять, — рассказывает о семье Наталья. — У нас все очень интересные, даже не знаю, кого выделить. Пашка у нас озорной, что-то повзрывать ему надо. Маша у нас любит покомандовать. Вика любит надавить на жалость, делать милые глазки, чтобы получить, что хочет. Настя — в Машу, любит покомандовать. Дима и Серёжа у нас просто спокойные.

В семье у всех членов есть свои обязанности, дежурят все по графику Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Семья Мацепуро — это маленький мир, в котором у каждого есть свое место, каждый играет важную роль. Трудности в быту, в жизни в целом принимают все вместе, решения находят также вместе.

— Главное — это любовь и взаимопонимание. Мы стараемся воспитывать наших детей в духе таких ценностей: не обижай, не обманывай. Старайся прощать — все мы люди, мы где-то кого-то обижаем. Мы не идеальные. Не подражайте тому, когда сверстники плохо себя ведут, сами ведите себя хорошо. Пусть они у вас учатся, будьте примером. Стараемся, чтобы было единство, была любовь. Не делай другому того, чего себе не желаешь, — говорят они о своих правилах жизни.

В январе 2024 года Ольге было присвоено звание «Мать-героиня», которое получают женщины, вырастившие не менее 10 детей. Для подачи заявления многодетная мама собрала внушительный пакет документов. Надо сказать, что такое звание визируется президентом, поэтому процесс небыстрый. При этом никакого официоза вокруг присвоения Ольге почетного статуса не было.

— Я написала заявление в соцзащиту, чтобы мне присвоили это звание. Потом в течение года ждала, собрала документы необходимые. А потом чисто случайно сын в интернете увидел, что мне присвоено звание, от него я узнала. Я думаю, в этом году должны позвать на официальное вручение. Может быть, на День матери, — рассказывает Ольга.

У Ольги и Сергея Мацепуро есть награда — орден «Родительская слава» Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











— Еще имеем государственную награду: орден «Родительская слава». По-моему, в 2017 или 2018 году он нам был присвоен. У каждого — свой орден, значки, удостоверение. Мы жили в Норильске, нас приглашали в Красноярск, и губернатор нам их вручал, — показывает награду Сергей.

Вообще, для семьи Мацепуро не свойственно бравировать ни своими званиями, ни вообще тем, что они многодетные. Например, на работе Сергея о том, сколько у него детей, коллеги узнали из сторис в соцсетях, куда глава семьи выложил фотографию со всеми детьми и супругой.

Раздавать советы друзьям и знакомым, которые жалуются на непростую жизнь, Ольга и Сергей Мацепуро тоже не любят. Для них важнее атмосфера внутри их дружного коллектива, чтобы каждый член семьи получил необходимое внимание и заботу, чувствовал себя важным и нужным, любимым и неповторимым.