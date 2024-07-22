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Семья «Увидел и сознание терять начал»: молодой отец приехал с СВО и ужаснулся состоянию дочки — малышку избивали

«Увидел и сознание терять начал»: молодой отец приехал с СВО и ужаснулся состоянию дочки — малышку избивали

Военный год не видел дочь. Сейчас он пытается лишить родительских прав экс-супругу

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29 комментариев

В Архангельской области двухлетней девочке удалили кусок черепа — сожитель ее матери не выдержал плача и бросил ребенка в сторону шкафа. Девочка ударилась головой об угол и больше месяца лежит в больнице. Сейчас родной отец пытается лишить родительских прав ее мать — 21-летнюю студентку техникума. Подробности семейной трагедии — в видео выше.

Даниил Ильин и его экс-супруга были вместе пять лет. Семья распалась, когда Даниил отправился на работу в Арктику: он военный. Оттуда молодой отец ушел на СВО. Когда вернулся, то ужаснулся: спустя год он впервые увидел дочь искалеченной в реанимации.

— Что с ребенком делалось на протяжении этого года, я не представляю, потому что она запугана. У дочери стоит заторможенное развитие, будто ей не занимались. Она даже на горшок ходить не умеет, а ей два года. Фразу не может полноценно составлять, мы сейчас начали изучать части тела, лица и как-то развиваться, — объясняет отец малышки.

После тяжелой травмы двухлетнюю девочку ждут реабилитация и операция по установке титановой пластины для коррекции поврежденных фрагментов черепа. Врачи и отец отмечают положительную динамику по развитию и состоянию здоровья малышки.

— У нас шрамчики заживают на голове, пролежни заживают. Ребенок активизировался: с ней можно полноценно поиграть, то есть она бегает, прыгает, мы можем мячик покидать. Мы пытаемся выучить новые звуки, слова, — поясняет Даниил Ильин.

Боец СВО и молодой отец намерен лишить родительских прав бывшую супругу. Наши коллеги из 29.RU попытались связаться с матерью ребенка, но телефон недоступен, а по нескольким адресам, где она должна проживать, никто не открыл.

По факту жестокого обращения Следственный комитет возбудил уголовное дело. Обвиняемый сожитель матери малышки находится под стражей. Ему грозит 10 лет колонии.

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Жестокое обращение с детьми Родительские права Родители делят ребенка Опека Возбудили уголовное дело
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Комментарии
29
Гость
22 июля 2024, 18:51
Мать вместе с сожителем под уголовку. У меня слов нет.
иккенхисацу
22 июля 2024, 19:13
Где они этих шкур находят
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