«Увидел и сознание терять начал»: молодой отец приехал с СВО и ужаснулся состоянию дочки — малышку избивали

Источник: Кристина Полевая / 29.RU

В Архангельской области двухлетней девочке удалили кусок черепа — сожитель ее матери не выдержал плача и бросил ребенка в сторону шкафа. Девочка ударилась головой об угол и больше месяца лежит в больнице. Сейчас родной отец пытается лишить родительских прав ее мать — 21-летнюю студентку техникума. Подробности семейной трагедии — в видео выше.



Даниил Ильин и его экс-супруга были вместе пять лет. Семья распалась, когда Даниил отправился на работу в Арктику: он военный. Оттуда молодой отец ушел на СВО. Когда вернулся, то ужаснулся: спустя год он впервые увидел дочь искалеченной в реанимации.

— Что с ребенком делалось на протяжении этого года, я не представляю, потому что она запугана. У дочери стоит заторможенное развитие, будто ей не занимались. Она даже на горшок ходить не умеет, а ей два года. Фразу не может полноценно составлять, мы сейчас начали изучать части тела, лица и как-то развиваться, — объясняет отец малышки.



После тяжелой травмы двухлетнюю девочку ждут реабилитация и операция по установке титановой пластины для коррекции поврежденных фрагментов черепа. Врачи и отец отмечают положительную динамику по развитию и состоянию здоровья малышки.

— У нас шрамчики заживают на голове, пролежни заживают. Ребенок активизировался: с ней можно полноценно поиграть, то есть она бегает, прыгает, мы можем мячик покидать. Мы пытаемся выучить новые звуки, слова, — поясняет Даниил Ильин.



Боец СВО и молодой отец намерен лишить родительских прав бывшую супругу. Наши коллеги из 29.RU попытались связаться с матерью ребенка, но телефон недоступен, а по нескольким адресам, где она должна проживать, никто не открыл.