«Я какая-то фартовая». Как красотка из Екатеринбурга родила и воспитала королевскую двойню

Оксана Пахомова рассказала о своем материнском опыте Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Оксана Пахомова — из Екатеринбурга, финалистка конкурса «Мисс SUP». И, как выяснилось, она — не только красотка, но и мама королевской двойни. E1.RU встретился с ней, чтобы узнать, каково это — воспитывать двух детей одного возраста, но разного пола.

Сыну и дочери Оксаны по 12 лет, и они совершенно не похожи друг на друга, поэтому незнакомый человек и не подумает, что Миша и Таня — брат и сестра. Разные характеры и непростая история. А теперь с самого начала.

«Я даже предположить такого не могла»

Оксана узнала о беременности незадолго до росписи в загсе: роскошную свадьбу супруги не планировали, но собирались в отпуск за границу. Тогда никто и не подозревал, что у пары будет двойня.

— О беременности я узнала в августе 2011 года. Взяла тест, пришла в поликлинику. Меня спрашивают: «Что случилось?», а я говорю: «Ну я беременна». А мне: «Поздравляем, идите и вставайте на учет», — вспоминает Оксана. — За день до свадьбы я пошла на УЗИ, и там сказали: «Да, у вас двойняшки!»



Накатились слезы, настолько это было неожиданно! Конечно, я хотела двоих детей, но чтобы сразу? Даже предположить такого не могла. Оксана Пахомова, мама королевской двойни

Я вышла, сразу же позвонила супругу. Говорю: «Ты сидишь?», он отвечает: «Да, в машине, на работе». Я сказала: так и так. Он опешил. Мне тогда было неважно, мальчик или девочка, главное, чтобы дети были здоровы, — говорит Оксана.

Оксана работает юристом, дочь занимается творчеством, а сын — спортсмен Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Оксана с мужем решили никому не говорить о беременности, в том числе на свадьбе. Чуть позже пара улетела в путешествие по Европе, а по возвращении началась канитель с больницами. Будущую маму поставили на учет в перинатальный центр. Врачам казалось, что что-то не так, но что именно — долго понять не могли.

— Врачи не могли определить, близнецы или двойняшки. Примерно на 20-й неделе беременности сказали: будут мальчик и девочка. Я уже тогда нашла и прочитала, что это королевская двойня, — продолжила Оксана.

Честно, я догадывалась, что так и будет. Дело в том, что мне везет, я какая-то фартовая. И обычно, если я чего-то хочу, так оно и происходит. Оксана Пахомова, мама королевской двойни

Оксана считает себя счастливицей. Еще во время беременности она догадывалась, что у нее будут сын и дочь Источник: Оксана Пахомова











Неожиданные роды

Срок родов у Оксаны стоял на конец апреля — начало мая 2012 года, но перед 8 Марта будущую маму положили на сохранение. Вскоре врачи решили, что нужно срочно кесарево сечение.

Дети родились на 32-й неделе беременности, то есть в семь месяцев.

— Миша получился крупным ребенком для двойни и такого срока, он весил 2320 граммов, а Таня была маленькая — 1730 граммов. Ее сразу же унесли, а с сыном всё вышло иначе, — рассказывает Оксана. — После операции я лежала в палате, ко мне пришли за согласием на прививку БЦЖ. Я спрашиваю: «А где ребенок?»

Тогда мне сказали: «Ну случилось так, что легкие закрылись. Пришлось его экстренно реанимировать». Его подключили к ИВЛ. Оксана Пахомова, мама королевской двойни

У малышей непростая судьба. Таня и Миша после рождения находились в реанимации из-за маленького веса Источник: Оксана Пахомова











Пять дней Оксана провела в роддоме, а потом ее с детьми на машине скорой помощи перевели в соседнюю больницу. Только на 12-й день Миша смог дышать сам. Всё это время он находился в кувезе, а вот его крохотную сестру к этому моменту уже вернули маме.

— Я помню, что никого, кроме супруга, не хотела видеть. Это первая беременность, ребенок в реанимации, а тебе ничего не говорят. Только одно: «Ждите», — с грустью вспоминает мама двойняшек.

Оксана с новорожденной Таней лежала в отдельной палате, кормила дочь грудным молоком каждые три часа, а потом бежала к сыну в реанимацию. Чтобы мальчик был на грудном вскармливании, мама сцеживалась, но еду ему давали через зонд.

Сейчас оба ребенка здоровы! Удивительно, но они совсем не похожи друг на друга Источник: Оксана Пахомова











Через месяц маму с королевской двойней наконец-то выписали из больницы, но на протяжении еще семи месяцев малышами нужно было усердно заниматься — возить по больницам и реабилитационным центрам, делать массаж.

— Всё, что необходимо, всё, что нам говорили, мы делали, чтобы дети максимально восстановились. К семи месяцам никакого следа от того, что ребята родились раньше срока, не осталось. Они догнали сверстников. Благодаря врачам нас всё обошло стороной, и на сегодняшний день это полноценные, здоровые дети, которые учатся, занимаются спортом и творчеством, — говорит Оксана.

Долгое время брат с сестрой были неразлучны, но сейчас у каждого свои интересы Источник: Оксана Пахомова











С кем сложнее: с мальчиком или девочкой?

Оксана уверена, что женщинам с детьми-погодками гораздо тяжелее, чем с двойней. Таня и Миша всегда играли друг с другом, несмотря на разные характеры и увлечения. Например, брат занимается хоккеем, а его сестра — танцами, игрой на укулеле и рисованием.

Даже внешне ребята не похожи: Миша — блондин с зелеными глазами, а Таня — смуглая кареглазая брюнетка.

— Они очень разные. Даже и не скажешь, что брат и сестра. Миша — улыбашка, на всех фотографиях смеется, — увлеченно рассказывает Оксана. — Таня всегда серьезная, будто старше своего возраста. Когда они начали разговаривать, у них был свой, непонятный язык. Старые видео пересматриваем — ничего не разобрать!

В силу разнополости они могут и любить, а могут и очень не любить друг друга. Но вот эта связь между ними есть до сих пор. Оксана Пахомова, мама королевской двойни

Вся семья ведет активный образ жизни и увлекается спортом Источник: Оксана Пахомова











Оксана признается, что до восьми лет ей было проще с сыном, ведь у них есть общее увлечение — спорт. Именно Миша заинтересовал маму хоккеем, а до этого они вместе катались на роликах, скейтах, лыжах и велосипедах.

Найти общий язык с дочерью, особенно когда она повзрослела, было сложнее, но Оксана справилась.

— Возраст дает свое. Когда сыну исполнилось 8–9 лет, он начал меняться, и мне иногда его сложно понять, как человека другого пола, — честно говорит Оксана. — А с дочерью — наоборот, хотя мы с ней очень разные. Она — творческая, домашняя девочка, рукоделием занималась, а это совсем не мое. Вот мое — всё, что со спортом связано, с движением. Но сейчас мне легче понять дочку, ее поступки. И у нас одно увлечение — танцы.

Несмотря на разные увлечения, у Оксаны дружная семья Источник: Оксана Пахомова











Мама королевской двойни поставила перед собой задачу — постепенно отпускать детей во взрослое плавание. Ей трудно привыкнуть к тому, что Мише и Тане уже по 12 лет и у каждого свои интересы и желания. Раньше семья каждые выходные проводила вместе, а теперь «трудные» подростки чаще хотят заняться своими делами.



— Наверное, с подростками всё-таки сложнее, чем с малышами, — отмечает Оксана. — Самое сложное для меня — это соблюдение баланса с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Так как с самого рождения и до сегодняшнего дня у двойняшек есть постоянная конкуренция за внимание родителей, игрушки, равные возможности, впечатления. Для всестороннего и индивидуального развития детей требуется немало сил и смекалки.

Никаких льгот у матери двойняшек нет — такая семья не считается многодетной. Повезло, что папа ребят работает в МЧС, благодаря чему малыши без проблем попали в детский сад, а потом — и в школу.

Оксана убеждена: дети — это счастье, а ей повезло вдвойне!