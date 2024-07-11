Новосибирец заплатил 800 тысяч рублей долга ради продажи квартиры — это не спасло его от обязательных работ

В Новосибирске 50-летний мужчина был вынужден выплатить задолженность по алиментам в 804 тысячи рублей, чтобы снять запрет на регистрационные действия с недвижимостью и успешно продать свою квартиру, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
Приставы возбудили исполнительное производство по взысканию алиментов на содержание дочери мужчины. Должник избегал контактов с судебными приставами, не являлся по повесткам и официально нигде не работал. В результате у него не было имущества, которое можно было бы арестовать для погашения долга. Недавно судебные приставы получили его контактный номер телефона и пригласили на прием.
— На приеме мужчина сообщил, что продает квартиру и уже есть покупатель. Но на недвижимость стоит запрет на регистрационные действия. Гражданин беспокоится, что сделка может сорваться. Судебный пристав-исполнитель пояснила о порядке оплаты задолженности и сроках снятия запретов и ограничений, — уточнили в ведомстве.
В отношении должника составили административный протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание детей. Суд назначил ему 20 часов обязательных работ.
На следующий день новосибирец оплатил долг и смог продать квартиру. Несмотря на оплату задолженности, мужчина обязан продолжать выплачивать алименты до совершеннолетия ребенка и отбыть назначенные обязательные работы.
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