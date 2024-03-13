«Не шикуем, но тратим всё до копейки»: рассказываем, на что хватает денег семье учителей с двумя детьми

Анастасия Жердина Журналист

Ежемесячный доход семьи с двумя детьми колеблется от 100 до 120 тысяч рублей Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Рост доходов жителей нашей страны, к сожалению, уступает темпам роста расходов. Многие признаются, что им приходится экономить и отказываться от доступных еще вчера продуктов, услуг и вещей. Увидеть, как меняется жизнь россиян, легче всего на конкретных примерах. Наши коллеги из 72.RU рассказывают про бюджет семьи с двумя детьми, в которой оба родителя работают учителями в обычных школах в Тюмени. Далее — от первого лица.



Ежемесячный доход нашей семьи колеблется от 100 до 120 тысяч рублей. Это две учительские зарплаты. Разница в 20 тысяч зависит от непредсказуемого размера стимулирующей выплаты. В один месяц эта премиальная составляющая в зарплате может быть больше, в другой — меньше, и по сути ты никогда не знаешь, сколько получишь в этот раз.



Основные обязательные траты — это ипотека 14 500 рублей в месяц плюс коммуналка. Зимой последняя обходится в 6–7 тысяч рублей в месяц, а летом получается в разы дешевле. Мы живем в частном доме, который пока невозможно подключить к центральному водоснабжению, канализации и газу. Основное, за что мы платим, — это свет. Летом, когда отапливать дом не нужно, электричества наматывается примерно на полторы тысячи рублей.



Вода для бытовых нужд у нас бесплатная. Мы берем ее из собственной скважины на участке. Септик откачиваем примерно раз в три месяца — это еще 2600 рублей.



Основные продукты и бытовую химию стараемся брать сразу на месяц. Вот буквально на днях я ездила на очередной такой закуп и оставила в гипермаркете «Лента» более 10 тысяч рублей. Никаких деликатесов в нашей продуктовой корзине нет. Говядину мы никогда не ели и сейчас не едим — берем курицу и свинину. Раньше брали рыбу, но сейчас она подорожала, и мне проще взять на эти деньги килограмм мяса. Получается, что 10 тысяч рублей, оставленные в «Ленте», — это мясо, крупы и бытовая химия на месяц. Дополнительно каждый день берем в магазине два пакета молока, хлеб и еще что-нибудь по мелочи. На это уходит примерно три тысячи в неделю.



Детский сад младшего ребенка обходится в 2500 рублей в месяц, и еще 3000 платим за занятия старшего в художественной школе.



Поскольку мы живем за городом и работаем с мужем в разных частях города, у нас две машины. Каждый из нас тратит на бензин по полторы тысячи в неделю. И на этом, пожалуй, всё. Отдыхать нам особо некогда, поэтому статьи расходов на развлечения в нашем семейном бюджете нет. Несколько раз в год мы, конечно, бываем в кафе или в ресторане, но обычно такие походы случаются по праздникам, например в день рождения.



Одежду стараемся брать только по мере необходимости. В этом плане нам повезло, что у нас однополые дети. Младший в основном донашивает за старшим, и это заметно экономит бюджет.



Отпуск на море — для нашей семьи пока непозволительная роскошь. Вместо этого раз в год летом мы ездим на пару дней в одну из соседних областей на сплав — дешево и сердито.



Откладывать или копить деньги с двумя учительскими зарплатами у нас не получается: тратим всё до копейки. Но на самом деле это неудивительно, если учесть, что мы сейчас доделываем свой дом. Все свободные деньги мгновенно улетают в стройку.

