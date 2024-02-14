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Тест

Дались вам эти свадьбы!? Что на самом деле дает штамп в паспорте

И чем отличается «гражданский брак» от регистрации в ЗАГСе

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Жениться или не жениться — решать вам, но после этого теста решение точно будет взвешенным

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День Святого Валентина уже много лет остается одной из популярных красивых дат для свадьбы. Если и вы зарегистрировали брак именно в этот день — желаем вам счастья и долгих лет совместной жизни, закрывайте интернет и идите праздновать. А для всех остальных мы подготовили тест, который покажет, знаете ли вы, зачем на самом деле нужен пресловутый штамп в паспорте. Да и нужен ли он вообще? Романтическая часть всем известна, а теперь давайте поговорим о юридической стороне вопроса.

В тесте мы используем словосочетание «гражданский брак», однако это просторечное выражение. В законе нет такого понятия, совместно проживающие мужчина и женщина являются сожителями.

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