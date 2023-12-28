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Новый год — 2024 в Новосибирске

Новогодний подарок: сколько человек родились в Новосибирской области 31 декабря — статистика за 5 лет

Самый низкий показатель зарегистрировали в прошлом году

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Пик рождаемости под Новый год зафиксировали в 2020 году

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Стало известно, сколько человек родились в Новосибирской области 31 декабря в период за 5 лет. Об этом НГС сообщили в управлении по делам ЗАГС региона.

Всего, по данным управления, с 2018 года по 2022 год родились 146 девочки и 143 мальчика в последний день года. Пик рождаемости пришелся на 2020 год, тогда на свет появились 41 девочка и 37 мальчиков. Девочек рождалось больше 31 декабря, но в 2019 году мальчиков родилось на 7 человек больше, чем девочек.

Меньше всего человек обоих полов появились на свет в 2022 году, тогда родились 19 девочек и 16 мальчиков — это самый низкий показатель по рождаемости в последний день года за 5 лет.

Недавно новосибирцы рассказали волшебные истории, которые произошли с ними под Новый год.

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