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«Многое переосмыслил»: сибиряк погасил долг по алиментам после СВО — он выплатил детям больше миллиона

Ранее жителя Маслянино лишили родительских прав

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Мужчина приезжал в отпуск из зоны СВО

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Житель Новосибирской области погасил долг по алиментам размером больше 1 миллиона рублей после того, как приехал в отпуск со специальной военной операции.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области. 43-летнего жителя Маслянино ранее лишили родительских прав в отношении сына и дочери. Мужчина не выплачивал алименты, а приставам не удавалось найти должника. Когда детям исполнилось 18 лет, пристав сделал перерасчет задолженности. Она составила 1 145 000 рублей.

— Неожиданно в начале декабря должник добровольно явился в отделение судебных приставов по Маслянинскому району. Как оказалось, мужчину мобилизовали в рамках проведения специальной военной операции. По его словам, за время прохождения службы он многое переосмыслил в своей жизни. И вот в декабре, получив отпуск, военнослужащий приехал домой и решил погасить долг перед детьми, — сообщили в ГУ ФССП по региону.

Через несколько дней мужчина полностью погасил долг, исполнительное производство окончено. Мужчина снова отправился в зону СВО.

Ранее НГС писал про мужчину, который выплатил долг по алиментам трем несовершеннолетними дочкам, чтобы не лишиться автомобиля Lexus.

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АлиментыГУ ФССППриставыМасляниноНовосибирская область
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