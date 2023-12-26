«Многое переосмыслил»: сибиряк погасил долг по алиментам после СВО — он выплатил детям больше миллиона

Житель Новосибирской области погасил долг по алиментам размером больше 1 миллиона рублей после того, как приехал в отпуск со специальной военной операции.
Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области. 43-летнего жителя Маслянино ранее лишили родительских прав в отношении сына и дочери. Мужчина не выплачивал алименты, а приставам не удавалось найти должника. Когда детям исполнилось 18 лет, пристав сделал перерасчет задолженности. Она составила 1 145 000 рублей.
— Неожиданно в начале декабря должник добровольно явился в отделение судебных приставов по Маслянинскому району. Как оказалось, мужчину мобилизовали в рамках проведения специальной военной операции. По его словам, за время прохождения службы он многое переосмыслил в своей жизни. И вот в декабре, получив отпуск, военнослужащий приехал домой и решил погасить долг перед детьми, — сообщили в ГУ ФССП по региону.
Через несколько дней мужчина полностью погасил долг, исполнительное производство окончено. Мужчина снова отправился в зону СВО.
Ранее НГС писал про мужчину, который выплатил долг по алиментам трем несовершеннолетними дочкам, чтобы не лишиться автомобиля Lexus.