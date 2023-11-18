Забеременели еще в школе. Три истории молодых мам

Родить до 18 — это всегда испытание: осуждение близких, натянутые отношение с друзьями и молодым человеком. Три героини материала наших тюменских коллег из 72.RU всё это пережили и откровенно рассказали, как еще школьницами рожали и воспитывали детей. Публикуем их анонимные истории.
— Сейчас мне 32, моей дочери скоро исполнится 16 лет. Когда я родила ее, еще сама была ребенком. Материнские чувства проснулись сразу после родов. Роды были очень сложные: больше трех суток меня мучили, и я не могла родить. Акушерки и заведующая очень агрессивно относились. Кричать было нельзя, сказали: «Терпи. Будешь орать — мы к тебе не подойдем». И я молчала, потому что понимала, что мне нужно родить здорового ребенка. Я ходила-бродила по родовой одна, они особо за мной не смотрели. Мне повезло, и на смену заступил врач-мужчина, он-то мне и помог. Я родила здоровую девочку.
С сожителем отношения не особо складывались, он был старше меня почти на 10 лет, и я ушла. Дома меня приняли. Мне помогали родители, но косые взгляды всегда были. Все родственники обсуждали, обвиняли меня и моих родителей. Первые года три было тяжело, потом всё встало на свои места. Бывший не помогал никак. Только последние пять лет платит смешные алименты. Дочь даже не знает, как он выглядит. Сейчас я очень рада, что у меня есть дочь. Потому что именно дочь научила меня жить. Мы взрослели вместе, у нас прекрасные дружеские отношения. Моя любовь к ней особенная!
— Я стала мамой в 17, забеременела еще в 16. Жила с парнем, ребенок был желанный. Родила в срок, особо период беременности не помню, это было уже 10 лет назад. Когда дочке было 9 месяцев, парня посадили на
— Я забеременела в 16 лет. Когда я увидела на тесте 2 полоски, я ощутила страх и радость одновременно. Тут же сообщила о беременности молодому человеку, он был в замешательстве. Какое-то время не знал, что делать. Некоторые родственники на него давили и говорили, чтобы он не портил себе жизнь. На тот момент мужу было