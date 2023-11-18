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Истории

Забеременели еще в школе. Три истории молодых мам

У одной героини этого материала посадили в тюрьму парня, другие прошли через унижение и осуждение

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Наши героини прошли тяжелые испытания. Пожалели ли они об этом?

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Родить до 18 — это всегда испытание: осуждение близких, натянутые отношение с друзьями и молодым человеком. Три героини материала наших тюменских коллег из 72.RU всё это пережили и откровенно рассказали, как еще школьницами рожали и воспитывали детей. Публикуем их анонимные истории.

— Сейчас мне 32, моей дочери скоро исполнится 16 лет. Когда я родила ее, еще сама была ребенком. Материнские чувства проснулись сразу после родов. Роды были очень сложные: больше трех суток меня мучили, и я не могла родить. Акушерки и заведующая очень агрессивно относились. Кричать было нельзя, сказали: «Терпи. Будешь орать — мы к тебе не подойдем». И я молчала, потому что понимала, что мне нужно родить здорового ребенка. Я ходила-бродила по родовой одна, они особо за мной не смотрели. Мне повезло, и на смену заступил врач-мужчина, он-то мне и помог. Я родила здоровую девочку.

С сожителем отношения не особо складывались, он был старше меня почти на 10 лет, и я ушла. Дома меня приняли. Мне помогали родители, но косые взгляды всегда были. Все родственники обсуждали, обвиняли меня и моих родителей. Первые года три было тяжело, потом всё встало на свои места. Бывший не помогал никак. Только последние пять лет платит смешные алименты. Дочь даже не знает, как он выглядит. Сейчас я очень рада, что у меня есть дочь. Потому что именно дочь научила меня жить. Мы взрослели вместе, у нас прекрасные дружеские отношения. Моя любовь к ней особенная!

— Я стала мамой в 17, забеременела еще в 16. Жила с парнем, ребенок был желанный. Родила в срок, особо период беременности не помню, это было уже 10 лет назад. Когда дочке было 9 месяцев, парня посадили на 9 лет. Тогда начались испытания. Помогали на тот момент мои родители, родственники, а также получала пособия. На тот момент платили вроде 3800 рублей с копейками. Жила в студенческой общаге, так как являлась студенткой. На сегодняшний день дочери уже 9 лет, учится в третьем классе. Я не жалею, что родила так рано, ведь дети — это прекрасно. Мне сейчас 26, и у меня трое детей, а также в животике подрастает четвертый!

— Я забеременела в 16 лет. Когда я увидела на тесте 2 полоски, я ощутила страх и радость одновременно. Тут же сообщила о беременности молодому человеку, он был в замешательстве. Какое-то время не знал, что делать. Некоторые родственники на него давили и говорили, чтобы он не портил себе жизнь. На тот момент мужу было 19 лет. Из-за того что мне не было 18 лет, к нам приходила полиция после каждого моего визита в больницу, приходилось неоднократно писать заявление, что я к молодому человеку не имею претензий. Писала, что было всё по обоюдному согласию. Осуждения со стороны окружающих не было, беременность протекала хорошо. С молодым человеком мы поженились. Сейчас сыну уже 7 лет, в этом году пошел в первый класс. 8 лет мы с мужем вместе. У нас 2 года назад родилась еще дочка. Нисколько не жалеем, что так рано стали родителями. После появления сына появился стимул работать, расти. На данный момент мы многого добились сами, без чьей-либо помощи.

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