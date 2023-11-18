Забеременели еще в школе. Три истории молодых мам

— Я забеременела в 16 лет. Когда я увидела на тесте 2 полоски, я ощутила страх и радость одновременно. Тут же сообщила о беременности молодому человеку, он был в замешательстве. Какое-то время не знал, что делать. Некоторые родственники на него давили и говорили, чтобы он не портил себе жизнь. На тот момент мужу было 19 лет . Из-за того что мне не было 18 лет, к нам приходила полиция после каждого моего визита в больницу, приходилось неоднократно писать заявление, что я к молодому человеку не имею претензий. Писала, что было всё по обоюдному согласию. Осуждения со стороны окружающих не было, беременность протекала хорошо. С молодым человеком мы поженились. Сейчас сыну уже 7 лет, в этом году пошел в первый класс. 8 лет мы с мужем вместе. У нас 2 года назад родилась еще дочка. Нисколько не жалеем, что так рано стали родителями. После появления сына появился стимул работать, расти. На данный момент мы многого добились сами, без чьей-либо помощи.