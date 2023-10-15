«Я месяц скрывала от мужа, что забеременела вторым»: родившая в 16 лет на камеру молодая мама рассказала о жизни после шоу

Красноярка Ксения Батуева, снявшаяся в шоу «Беременна в 16», показала нашим коллегам из NGS24.RU, чем живет ее семья сейчас. Недавно Ксения родила второго ребенка, теперь у них есть и девочка, и мальчик. Также она окончила техникум и получила специальность трактористки. Ее муж Евгений работает простым рабочим и занимается благотворительностью — очищает деревню от мусора, собирая бутылки и сдавая их на переработку. Репортер NGS24.RU Галина Сергиенко побывала в гостях у Батуевых и записала интервью с ними.
Ксения и Евгений поучаствовали в шоу на телеканале «Ю» в 2019 году. На тот момент девушке было 16 лет, а парню 24 года. После 9-го класса Ксюша поступила в колледж на трактористку. В это время и начались ее первые серьезные отношения с Женей. Отношения развивались стремительно, и Ксения переехала в деревню к своему спутнику. А вскоре узнала о беременности. На свет появилась Светлана. Пара вместе и по сей день. А девять месяцев назад у влюбленных родился сын Ярослав, и жизнь семьи сильно изменилась.
— Расскажите, как шоу повлияло на вашу жизнь?
Ксения. В первую очередь, я думаю, это популярность. Живем отлично, лучше, чем показано было. Популярность в соцсетях дает заработок. Меня [авторы телепередачи] нашли через группу беременности и написали. Я долго сомневалась, думала, что меня обманывают. А потом, когда они начали с родителями созваниваться и так далее, уже тогда поверили. Женя долго не хотел сниматься, его заставили.
— Женя, почему ты отказывался?
Евгений. Да как-то я не особо люблю такое... Но они сказали, что «можем и без тебя», «вместо тебя там актера поставим», и как бы пришлось согласиться.
— Ксения, ты не жалеешь о родах в 16 лет?
Ксения. Нет, ни капельки. Это изменило меня в первую очередь. Я раньше была такой развязной девочкой, и я не знаю, что бы сейчас со мной было, если бы у меня не было детей. Сейчас у меня есть дети, и я живу для них, ради них стараюсь.
— Как вы решились на второго малыша?
Ксения. Это всё спонтанно произошло, так же как и с первым. И решили просто оставить, почему нет. Думаю, двоих пока достаточно. Третьего в ближайшие лет десять точно не планируем. Этих бы поставить на ноги, вырастить, хочется дать детям всё самое лучшее. Я сначала испугалась, но потом мама сказала: «Чего ты расстроилась? Чего ты плачешь?» Я месяц скрывала от мужа, что забеременела Ярославом. Думала сначала, как сказать, сюрпризом это сделать. Поначалу проскальзывали мысли: «А может, не надо?», «А может, не справлюсь?», всё равно страшновато, мне 20 лет только. Но тем не менее решилась, рассказала мужу, он обрадовался. Муж говорил, что чувствовал, что мальчик будет. Мы когда на УЗИ ходили узнавать пол, нам в конвертик положили [результат], и муж сразу сказал: «Это мальчик, мальчик, даже сомневаться не надо».
— Справляетесь с двумя?
Ксения. Мне мама помогает. То есть я могу Свету собрать, к ней увезти. Перед родами вторыми Света месяц была у мамы, потому что я могла в любой момент родить. Женя мог быть на смене, и мне пришлось бы еще и Свету завозить маме, поэтому мама ее сразу забрала. В итоге Ярослав не хотел рождаться, меня потом еще и в роддом положили. Не хотел выходить. Со Светой мне как сказали дату, так и начались схватки, а с Ярославом мне пришлось операцию делать.
Евгений. Еще у Ярослава двойное обвитие пуповины вокруг шеи было. Если бы он начал естественно рождаться, он бы мог задушиться.
Ксения. Вообще в 16 лет, если честно говорить, я не боялась рожать, потому что это всё произошло как-то сумбурно, быстро, я даже не поняла особо, что произошло. А вот с Ярославом пока неделю в роддоме лежала, ждала, готовилась к этой операции, тяжелее было намного. Но второй раз не страшно тоже, но сложнее. И легче второй раз было восстанавливаться.
— Каково быть родителями в столь юном возрасте?
Евгений. Мне нравится, я люблю детишек своих. Они пробуждают такую истинную любовь, я не знаю, просто хочется обнимать их от всей души. Не причиняя им боли, конечно, но очень сильно обнять-обнять. Такие они лапочки, конечно. Крошки. Очень люблю их и очень рад, давно хотел сына, и вот благодарю его, что он родился.
— А были странные желания во время беременности?
Ксения. С Ярославом да, мы искали мел. Я хотела белый, а у нас только цветной продавался. Хотела нюхать мокрый подъезд, вот чего-то такого хотелось — [запаха] сырого бетона, но это под конец беременности. Я потом, еще родила когда, мне месяц еще этого хотелось. По подъездам не ходили, конечно, но мел покупали, пробовала белый, цветной не заходил. Его не глотать, а просто пожевать хотелось, поскрипеть.
— Сильно видна разница при воспитании мальчика и девочки?
Евгений. Первую серьезную разницу между девочкой и мальчиком мы почувствовали, когда Ярославу сняли памперс, и он пустил струйку. Девочки-то струйки не пускают. А тут мы памперс сняли — и фонтан такой был! Это в первую неделю. Он сразу отметил приход в семью.
— Читали книги для беременных?
Ксения. Не... Я на форумах сидела, не книги читала, а уже опытных мамочек слушала. Как они рассказывают о воспитании, с какими проблемами они сталкивались и как решили, записывала. Взяла как-то лайфхак от них, со Светой избавлялась от колик грелкой. На животик ей клала тепленькую грелку, и всё проходило.
— У вас есть образование?
Ксения. Когда забеременела первый раз, я училась в техникуме на тракториста. И во вторую беременность доучивалась уже, экзамены сдавала беременная Ярославом. Я мечтала стать парикмахером на самом деле, но переехали в деревню, а здесь нет никакого техникума, кроме автотранспортного. И были тут еще кондитеры, но какой из меня кондитер? И вот решила пойти на тракториста. Было классно, что я одна девочка в группе, все бонусы мне, легко далась учеба. У меня права, диплом — всё есть. У нас вождение было по несколько раз в месяц, на первом курсе с преподавателем, на втором и третьем я одна каталась, ну или с одноклубниками. Там много категорий, почти все, кроме Б. Я первый курс окончила и ушла в декрет, два года просидела и пошла снова, потом опять забеременела и уже, получается, с Ярославом сдавала.
— Где работаете сейчас?
Ксения. Я дома с детьми сижу.
Евгений. Я простым рабочим... Еще я на энтузиазме решил деревню почистить, начал принимать вторичное сырье, чтоб маленько почище было. Шпане копеечку платил, увозил это всё в город и сдавал. Там прибыли как бы не было особо, то есть я 4500 бутылок увез, и чистыми у меня вышло 500 рублей. Это не ради денег было, а ради занятия. Как-то я думал просто, чем заняться, перебирал там разные варианты и подумал, почему бы не попробовать. Ну и нормально пошло, шпана таскала, приносила бутылки. Почистили деревню.
— А в детский сад планируете малышей отдавать?
Ксения. Сейчас муж пойдет на права учиться в ближайший месяц, приобретем машину и тогда уже пойдем. Я уже ездила этим летом, узнавала, какие документы нужны, куда их подавать, чтобы прописка была здесь именно, сейчас документы все делаем и можем подавать. Сказали, Свету могут в следующем мае взять. А Ярослава, естественно, уже по возрасту, как время подойдет. Там тоже ближе к трем годам. Тут деревня, и особой очереди нет.
— Хотели бы переехать в город?
Ксения. Переезд — нет. Но мы хотели бы дом новый построить.
Евгений. Рядом [хотим] сделать пристройку основательную к дому, и когда она уже будет сделана, этот дом мы хотим разобрать и на его месте новый возвести. Много дел. И септик, канализационную систему надо делать, и в новом доме отопительную систему. А в город я не хочу, Ксюша тоже не хочет, тут тихо, спокойно. В город мы можем собраться отдохнуть съездить. Я жил в городе лет пять, снимал квартиру. Мне не понравилось, обратно в деревню переехал. Как-то нечего там делать, с работы пришел — и в телевизор. А тут много занятий, куда можно приложить руку. Занятие всегда найдется.
— Огородом занимаетесь?
Евгений. Нет, в огороде картошку, морковку не хочу сажать, а хочу плодово-ягодными саженцами засадить свободную территорию. Там первые уже посажены. Черешня, вишня, яблоня, слива, смородина, малина. Хотим сделать такой вот садик на заднем дворе. Мы как-то посадили картошку, в августе подкапывал посмотреть, какая она, — хорошая крупная картошка была. Подумал, ей месяц еще расти и вообще хорошо будет. В итоге в сентябре вышли копать, лунку раскапываем, ботву выдергиваем, а картошки нет. Потом смотрим, там норы в лунках. То есть картошку кроты, суслики, не знаю кто, утащили. Мы вдоль и поперек прокопали, посмотрели, плюнули и домой пошли. Да и вспахать чтобы, надо трактор нанять, это три тысячи, плюс всё лето полоть, окучивать... А так — на три тысячи [рублей] мы картошки покупаем, и этого достаточно.
— А скот есть у вас? Или хотите завести?
Евгений. Я хотел гусей взять и мелкий скот. Чтобы они газон щипали, чтоб не косить самому, а выпустил в огород — они травку пощипали, газон сделали, и всё как бы. Весной взять на сезон, а осенью — на мясо. Такую мелкую живность в ближайшем будущем хотим.
Ранее мы писали про другую участницу шоу и про то, как живет школьница, родившая в 16 лет на камеру. Наташа Попова совмещает материнство и учебу.