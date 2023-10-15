«Я месяц скрывала от мужа, что забеременела вторым»: родившая в 16 лет на камеру молодая мама рассказала о жизни после шоу

— Женя, почему ты отказывался?



Евгений. Да как-то я не особо люблю такое... Но они сказали, что «можем и без тебя», «вместо тебя там актера поставим», и как бы пришлось согласиться.



— Ксения, ты не жалеешь о родах в 16 лет?



Ксения. Нет, ни капельки. Это изменило меня в первую очередь. Я раньше была такой развязной девочкой, и я не знаю, что бы сейчас со мной было, если бы у меня не было детей. Сейчас у меня есть дети, и я живу для них, ради них стараюсь.