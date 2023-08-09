Когда папа сказал: «Нет». Как снять запрет на выезд ребенка за границу — инструкция от юриста

Кто может запретить ребенку выезжать из России?

Заявление о несогласии на выезд ребенка (оно фактически представляет собой запрет) может написать только его законный представитель — родитель, усыновитель, опекун или попечитель. По-другому никак. К примеру, если бабушка, тетя или другие родственники не относятся к двум последним категориям, то они не вправе накладывать такие ограничения. Даже если очень захотят.



Такой запрет — это законно?

Всё не так просто. Увы, в законодательстве есть коллизия, говорит Анастасия Павленко. С одной стороны, статья 27 Конституции гарантирует каждому человеку, находящемуся на территории РФ, свободу передвижения, выбора места жительства и пребывания, выезда за пределы страны, а российским гражданам — также право на беспрепятственное возвращение в нее.

