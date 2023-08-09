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Инструкция

Когда папа сказал: «Нет». Как снять запрет на выезд ребенка за границу — инструкция от юриста

Если не узнать о запрете вовремя, поездка может не состояться

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Юрист рассказала, что делать, если один из родителей наложил запрет на выезд ребенка за границу

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Жительница Новосибирска, чей сын мечтает поехать на море в теплую страну, рассказала НГС, что не может отвезти его в путешествие из-за бывшего мужа: он уже во второй раз наложил запрет на выезд ребенка за границу. На каких основаниях родитель может устанавливать такое ограничение, что об этом говорит закон и как в таких случаях вести себя второму родителю, подробно разъяснила владелица юридической фирмы «Ваш защитник» Анастасия Павленко.

Кто может запретить ребенку выезжать из России?

Заявление о несогласии на выезд ребенка (оно фактически представляет собой запрет) может написать только его законный представитель — родитель, усыновитель, опекун или попечитель. По-другому никак. К примеру, если бабушка, тетя или другие родственники не относятся к двум последним категориям, то они не вправе накладывать такие ограничения. Даже если очень захотят.

Такой запрет — это законно?

Всё не так просто. Увы, в законодательстве есть коллизия, говорит Анастасия Павленко. С одной стороны, статья 27 Конституции гарантирует каждому человеку, находящемуся на территории РФ, свободу передвижения, выбора места жительства и пребывания, выезда за пределы страны, а российским гражданам — также право на беспрепятственное возвращение в нее.

— Свобода передвижения — это безусловное право гражданина, которое не может быть никем и ничем ограничено. Только решением суда, — отмечает юрист.

Но, с другой стороны, статья 21 федерального закона № 114-ФЗ регламентирует: законный представитель ребенка может заявить, что не согласен на его выезд из России, и плюсом к этому установить срок действия запрета.

Зачем писать заявление о несогласии на выезд ребенка?

Зачастую это реакция одного из родителей, вызванная его напряженными отношениями с экс-супругом (супругой). Так может выражаться страх больше не увидеть своего ребенка, утверждает Анастасия.

— Бывают случаи, когда мама говорит папе: «Вместе с новым мужчиной я увезу ребенка в другую страну, и ты его больше никогда не увидишь». От таких слов у второго родителя, естественно, включается страх потерять дочь или сына — он и пишет заявление, запрещающее выезд несовершеннолетнего за границу. В таких ситуациях отец, как правило, не думает о благополучии ребенка — его волнуют личные амбиции и то, как навредить бывшей жене. Но следует помнить, что прежде всего от этого страдают дети.

Как узнать, что наложен запрет?

Анастасия Павленко объясняет, что для этого второму родителю следует обратиться в отделение полиции по вопросам миграции (бывшее отделение УФМС. — Прим. ред.). Туда же, кстати, подается заявление о несогласии на выезд ребенка за границу.

Лучше заранее выяснять, есть запрет или нет. Иногда, рассказывает юрист, мама или папа могут узнать о наложенном ограничении поздно — к примеру, в аэропорту, уже во время прохождения таможенного контроля. Тогда поездку придется отложить.

А как снять запрет на выезд?

Один родитель может попытаться мирно договориться со вторым — тем, который наложил запрет, и тот заберет свое заявление об ограничении на выезд. Если урегулировать вопрос переговорами не удалось, то решать его придется через суд.

— Вот, допустим, папа наложил запрет — он может приехать в то же отделение и самостоятельно снять его. Маме же, если она не смогла договориться со своим бывшим супругом, остается лишь обращаться в суд. По-другому никак, — говорит Павленко.

Снять запрет на выезд ребенка из России можно через суд

Снять запрет на выезд ребенка из России можно через суд

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Какие документы подают в суд?

В первую очередь нужен документ из отделения полиции по вопросам миграции, подтверждающий, что один из родителей действительно оформил запрет. Его прилагают к исковому заявлению в суд.

— Иск — по месту проживания ответчика, который наложил ограничение. Мы просим суд разрешить ребенку выезд за пределы РФ — при этом нужно обязательно указать, куда, зачем (цель) и на сколько поедет ребенок, — объясняет Анастасия Павленко.

В июле 2022 года НГС писал о том, что мать двоих детей страдает из-за цифрового двойника — полная тезка развелась с ее мужем и навесила кучу долгов.

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