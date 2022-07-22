Мать двоих детей страдает из-за цифрового двойника — полная тезка развелась с ее мужем и навесила кучу долгов
Во всех электронных базах данных две женщины числятся как один человек
Цифровизация всех сфер жизни в России постоянно показывает Анастасии Павловой из Санкт-Петербурга, что она не одна во вселенной. И так 12 лет подряд. Вообще с подобной проблемой сталкиваются многие. Например, с москвички Елены Смирновой постоянно списывают долги за полную тезку из Новосибирска. А екатеринбурженке Елене Усовой как-то прислали QR-код о вакцинации, которую прошла ее однофамилица. Но настолько лихо закрученный сюжет, кажется, случился впервые. Наша героиня иногда даже видит в банковском приложении карту своей тезки — со всеми деньгами, что у той есть на счете.
За последние 12 лет Анастасии Павловой приписывали чужих троих детей, угрожали коллекторы, миграционная служба запрещала ей выезд из страны, судебные приставы арестовывали ее счета... А когда муж попытался с ней развестись, то развели его с «двойником». С каждой проблемой приходится разбираться годами. Полная тезка Анастасии Павловой, которая также живет в Санкт-Петербурге, только в другом районе, и рада помочь, но система всякий раз «откатывается» к более ранним уровням этой игры. И снова считает двух женщин одним человеком.
Случай первый. «Зачем вы сдаете экзамены? У вас уже есть права»
Первый звоночек раздался в 2009 году. Анастасии было 23, она получала водительские права и сидела со своей группой в очереди, чтобы сфотографироваться на документ. К девушке подошел удивленный инспектор и сказал: «А зачем вы сдаете экзамены? У вас ведь уже есть водительские права».
На разбирательства тогда ушло три часа. На всякий случай затормозили оформление прав всей группе. В процессе Анастасия узнала, что за ней числится автомобиль «Вольво», которого она в глаза никогда не видела.
— Я стала искать свою тезку в «ВК», — вспоминает девушка. — И 7 сентября 2009 года написала ей первое сообщение: привет, меня тоже зовут Анастасия Павлова, и у нас день рождения в один день. Рассказала, что собираюсь получать права и что ее машина почему-то оказалась записана на меня. Настя ответила мне только в конце ноября. Тогда ситуация разрешилась. Но это было только начало.
Чужие дети, сорвавшиеся сделки и один ИНН на двоих
В 2012 году Анастасия пришла в женскую консультацию, чтобы встать на учет по случаю второй беременности. Женщина в регистратуре открыла ее медицинскую карточку и сказала: «Ого! В 26 лет уже четвертого ребенка заводите». Мол, молодец. «Почему четвертого? Второго», — опешила Анастасия. Но в медкарте черным по белому было написано, что у Павловой Анастасии Владимировны, 19.09.1985 года рождения, уже имеется трое детей.
А в 2014 году начался сущий кошмар. Оказалось, что цифровые системы в самых разных ведомствах не различают двух Павловых несмотря на то, что номера паспортов у них разные.
— Мне нужно было довольно срочно решить вопрос с оформлением недвижимости, — говорит Анастасия. — Но мне не смогли провести сделку, потому что в системе значилось, что мой паспорт недействителен. Оказалось, что паспорт меняла тезка. А недействительным он стал почему-то у меня.
Потом выяснилось, что у двух Анастасий один ИНН на двоих. Получали они его еще в 2002 году, с разницей в месяц. И база данных налоговой сочла их одним человеком, которому достаточно одного индивидуального номера налогоплательщика на всю оставшуюся жизнь.
Начали разбираться с налогами, в том числе с транспортным. Выяснилось, что автомобиль «Ниссан» первой Анастасии оформлен на Анастасию вторую. А уведомление о транспортном налоге на эту машину приходит обеим, и обе его исправно платят годами.
— Я бегала по всем инстанциям и доказывала, что я не жираф, — говорит Анастасия. — И просила нас внести в базы реестра двойников во всех ведомствах.
«С карточки исчезли буквально последние деньги»
Когда казалось, что двум Анастасиям наконец удалось разделиться в глазах официальных служб, начались новые напасти. В 2016 году первая Анастасия решила сменить свой старенький «Ниссан» и взять кредит на покупку нового автомобиля.
— Я не понимала, почему все банки мне отказывают, — говорит женщина. — Тогда я заказала выписку из центрального бюро кредитных историй. Там был полный бардак! На мне висели многочисленные — и совершенно не мои — кредиты. А кредитных бюро очень много в стране. И мне надо было в каждое написать и подтвердить свою личность. Я ходила на Главпочтамт как на работу и отправляла повсюду телеграммы. Вроде бы мне удалось распутать этот клубок. Но не прошло и года, как всё запуталось снова. Дело в том, что у моей тезки Насти действительно много кредитов, в том числе довольно крупных потребительских. Она их постепенно гасит. Но мне в итоге пришлось отказаться от покупки новой машины. А еще мне названивали коллекторы — какие-то странные дядьки с весьма неприятными высказываниями в мой адрес. Я всё это выслушивала, потом звонила Насте, и мы разбирались еще и с этим.
А потом, открыв свой кабинет на «Госуслугах», Анастасия обнаружила у себя 80 тысяч рублей задолженности по налогам.
— Моих налогов там было на 4,5 тысячи рублей — транспортный, за автомобиль, — говорит Анастасия. — Начала разбираться. А там два разных районных налоговых отделения указаны. Оказалось, что в налоговой мы с тезкой числимся как один человек. Эта история с налогами меня выбивает из колеи до сих пор, потому что из-за этих задолженностей банк по запросу судебных приставов то и дело арестовывает мои карты или списывает с меня не мои долги.
Анастасия — самозанятая, работает психологом-консультантом. Однажды такое списание долга в размере 10 тысяч рублей пришлось на довольно сложный финансовый период в ее жизни. В одночасье с карточки исчезли буквально последние деньги, на которые женщина с двумя детьми очень рассчитывала.
Из-за большой задолженности по налогам миграционная служба наложила запрет на выезд из страны для Анастасии второй. Но она и не собиралась никуда ехать. А вот у Анастасии первой были на руках путевки в Испанию. О проблеме она узнала за несколько дней до вылета.
— Побежала в службу судебных приставов, там мне оформили бумагу, подтверждающую, что я и моя тезка разные люди и что у меня долгов по налогам и запрета на выезд нет, — говорит первая Анастасия. — Помогло и то, что у Насти на тот момент не было загранпаспорта и хотя бы в базе загранпаспортов числилась только я одна.
Кроме проблем, цифровое двойничество приносит и свои — довольно сомнительные для законопослушного гражданина — бонусы.
— Периодически в моем банковском интернет-приложении появлялась Настина карта с ее деньгами, — говорит Анастасия первая. — К тому времени мы уже были с Настей на связи, и я понимала, откуда «шальные деньги», и о том, чтобы их потратить, не было и речи. Я звонила в банк, ругалась, и эту проблему, в конце концов, решили.
«Мужа развели с моей тезкой»
В 2019 году в семье первой Анастасии случился разлад. Подали на развод. Но не тут-то было.
— Мужа развели с моей тезкой, — говорит Анастасия. — В каком-то смысле мне это было на руку, потому что я в тот момент разводиться не хотела. Так что тезка тогда мне, можно сказать, пригодилась. Чтобы разобраться в этой ситуации, нам с мужем пришлось повторно оформлять свидетельство о браке.
Когда началась вакцинация от новой коронавирусной инфекции, Анастасия с удивлением обнаружила в своем кабинете на «Госуслугах» подарочек: сертификат о сделанной прививке и QR-код. Оказалось, это вакцинировалась вторая Анастасия. А все подтверждающие этот поступок документы достались другому человеку.
Летом 2022 года психолог Анастасия Павлова решила переехать в Москву. Игра вышла на новый уровень сложности.
— Моя дочь пойдет учиться в платный колледж. Чтобы вносить оплату помесячно, надо фактически просить у банка рассрочку, — говорит она. — А на мне висит не моя черная кредитная история. Банк в рассрочке отказывает, и получается, что мне надо выложить разом 300 тысяч за обучение дочери за год вперед. Я снова начала разбираться с кредитной историей. И снова оказалось, что за мной числится не мой ИНН. И еще с меня опять сняли пять тысяч рублей долга по решению судебного пристава. Не моего долга!
Круг замкнулся. Около недели назад две Анастасии Павловых наконец встретились лично. И отправились к тому самому судебному приставу, которая списала 5 тысяч рублей не с той Анастасии.
— Видя такие улыбки, мне взвыть хочется, — говорит Анастасия Павлова. — Это не смешно! Это горе, оно выматывает меня практически всю мою сознательную жизнь. Я спросила пристава: кто ответственен за то, что вы снимаете деньги с моей карты? «Это не я, это банк». Естественно, выйдя от пристава, я позвонила в банк. Там сказали: «Это не мы, это налоговая!» Звоню в налоговую. А там говорят: записывайтесь на прием к главному судебному приставу, просите, чтобы вас внесли в базу реестра двойников. У каждого ведомства есть своя подобная база. Так что мы уже не впервые просим внести нас в эти списки.
Но перед визитом к главному судебному приставу Анастасии второй предстоит разобраться с ИНН. В том, что ей выдали в налоговой при последней попытке разделиться с «двойником», снова указана налоговая Центрального района — по месту жительства совершенно другой Анастасии Павловой.
— Мне не помогают даже мои навыки практикующего психолога, я на днях просто расплакалась от ощущения полной безнадежности. Что бы я ни делала на протяжении всех этих лет, я не могу на эту ситуацию повлиять. Цифровой двойник может заявить о пропаже вашего, зарегистрированного на него автомобиля, восстановить документы и продать машину третьему лицу, например.
История второй тезки
Павловой первая Анастасия стала по мужу. Казалось бы, самый простой вариант в этой ситуации — вернуть девичью фамилию. Но Анастасия опасается, что, если в ее истории добавится еще одна пачка документов о смене фамилии, это только усугубит дело.
Вторая Анастасия Павлова с 18 лет служит социальным работником. Женщина уверена, что из-за цифрового двойничества страдает в первую очередь ее тезка. Даже развод с чужим мужем на Анастасии второй никак не отразился — со своим мужем она живет в гражданском браке и случившийся развод даже не заметила. Историю с QR-кодом и путаницей с транспортным налогом тоже восприняла легко.
— Выходит, моя тезка лет 15 ходила с моим ИНН. Около пяти лет мне начисляли налог за ее автомобиль. Но достается в основном ей, — говорит соцработник Анастасия Павлова. — Несколько лет назад у нее были проблемы с выездом за границу из-за того, что ей начислился мой налог. Я тогда как раз купила автомобиль, налог пришел довольно большой, а денег его оплатить в тот момент не было. Я думаю, всё началось с ИНН — я его получила в 2002 году, когда устраивалась на первую в своей жизни работу на «Почту России». А спустя месяц тезке выдали этот же ИНН. И нас начали везде путать.
Как избавиться от цифрового двойника?
В Главном управлении ФСПП по Санкт-Петербургу сообщили, что проблему двойников-должников должен решить вступивший в силу 20 июня 2022 года федеральный закон
— Но, понятно, речь идет о вновь поступивших исполнительных документах, — говорят в пресс-службе ведомства. — В рамках исполнительных производств, возбужденных до вступления в силу изменений в закон, к сожалению, такие ситуации еще могут происходить. В таком случае необходимо воспользоваться электронным сервисом «Я — двойник» на сайте ФССП России. Также можно обратиться в районный отдел судебных приставов с заявлением и подтверждающими личность документами.
После того как судебный пристав получит все необходимые для правильной идентификации должника документы, он примет меры, чтобы вернуть пострадавшему двойнику ошибочно списанные средства.
— Нам еще повезло, что в одном городе живем, — говорит Анастасия — сами догадайтесь какая. — Так-то может еще третья Павлова Настя в каком-нибудь другом регионе найдется.