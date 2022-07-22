Мать двоих детей страдает из-за цифрового двойника — полная тезка развелась с ее мужем и навесила кучу долгов

— Я не понимала, почему все банки мне отказывают, — говорит женщина. — Тогда я заказала выписку из центрального бюро кредитных историй. Там был полный бардак! На мне висели многочисленные — и совершенно не мои — кредиты. А кредитных бюро очень много в стране. И мне надо было в каждое написать и подтвердить свою личность. Я ходила на Главпочтамт как на работу и отправляла повсюду телеграммы. Вроде бы мне удалось распутать этот клубок. Но не прошло и года, как всё запуталось снова. Дело в том, что у моей тезки Насти действительно много кредитов, в том числе довольно крупных потребительских. Она их постепенно гасит. Но мне в итоге пришлось отказаться от покупки новой машины. А еще мне названивали коллекторы — какие-то странные дядьки с весьма неприятными высказываниями в мой адрес. Я всё это выслушивала, потом звонила Насте, и мы разбирались еще и с этим.



А потом, открыв свой кабинет на «Госуслугах», Анастасия обнаружила у себя 80 тысяч рублей задолженности по налогам.

— Моих налогов там было на 4,5 тысячи рублей — транспортный, за автомобиль, — говорит Анастасия. — Начала разбираться. А там два разных районных налоговых отделения указаны. Оказалось, что в налоговой мы с тезкой числимся как один человек. Эта история с налогами меня выбивает из колеи до сих пор, потому что из-за этих задолженностей банк по запросу судебных приставов то и дело арестовывает мои карты или списывает с меня не мои долги.