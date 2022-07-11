«Автомобиль и участок в аресте, запрет на выезд». С карты москвички снимают долги за тезку из Новосибирска

Жительница Москвы Елена Смирнова столкнулась с тем, что с нее списывают долг ее тезки из Новосибирска.



Елена рассказала MSK1.RU, что узнала о списании денег случайно. Еще в 2 019 год у. И до сих пор ничего не может с этим сделать.