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«Автомобиль и участок в аресте, запрет на выезд». С карты москвички снимают долги за тезку из Новосибирска

Деньги списывают за предпринимательницу, а достучаться до местных приставов не получается

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Елена обратилась в Мещанский районный суд

Елена обратилась в Мещанский районный суд

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Жительница Москвы Елена Смирнова столкнулась с тем, что с нее списывают долг ее тезки из Новосибирска.

Елена рассказала MSK1.RU, что узнала о списании денег случайно. Еще в 2019 году. И до сих пор ничего не может с этим сделать.

— Так как я работаю бухгалтером по заработной плате, мне принесли на работу постановление о взыскании заработной платы. Я посмотрела — и это было на меня. Я сначала сидела и не понимала, что это вообще такое происходит. Потом смотрю: там коммунальные платежи, из города Новосибирска квартира. Так как я с этим никогда не сталкивалась, я сразу же обрадовалась, думаю: сейчас заплачу эти неполные 650 тысяч, и у меня будет квартира в Новосибирске, — говорит Елена.

Она решила узнать, что происходит.

— В Новосибирске проживает мадам с полным совпадением фамилии, имени, отчества и даты рождения, — рассказывает Елена.

С Елены Смирновой с 2019 года по СНИЛСу снимают деньги за долги другой женщины. Все долги висят на портале госуслуг. Москвичка пыталась решить проблему по алгоритму, который ей подсказали московские приставы. Но долги новосибирской тезки периодически продолжают снимать с карты Елены.

— С меня периодически снимают деньги. Я уже писала две жалобы на сайт президента, потому что новосибирские приставы мне не отвечают, трубку они не берут, дозвониться до них невозможно, на письменные обращения они тоже не отвечают. Я ходила к нашим приставам, по прописке. И, естественно, там всё чисто. Мне рассказали алгоритм действий, то есть что мне надо было написать, прикрепить. Я это всё сделала. И делала я это неоднократно на протяжении этих двух с лишним лет, — рассказывает Елена.

Скриншот с «Госуслуг» Елены Смирновой за <nobr class="_">2021 год</nobr>

Скриншот с «Госуслуг» Елены Смирновой за 2021 год

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Елена связалась с адвокатом, и они подали иск в суд.

— Я нашла юриста, и мы подали иск в Мещанский районный суд города Москвы, так как он находится по месту нахождения Федеральной службы судебных приставов. И как только мне пришла повестка на первое заседание, у меня сразу же сняли арест и запрет на выезд, — говорит Елена.

Первое заседание было 4 июля, а на днях Елене пришло новое постановление о долгах.

Слева можно увидеть, что Елене запрещен выезд из России. Справа — последнее постановление на следующий день после судебного заседания

Слева можно увидеть, что Елене запрещен выезд из России. Справа — последнее постановление на следующий день после судебного заседания

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— Новое, свежее, на 104 тысячи, опять же, на коммуналку в городе Новосибирске, — сказала Елена. — Мне этим испортили кредитную историю. Даже была такая ситуация, что у меня лежали деньги на кредит в одном из банков. Я их положила, сегодня утром я посмотрела, что они у меня лежат, завтра днем они должны списаться, — добавила она.

Вот такая картина сейчас у Елены Смирновой на «Госуслугах»

Вот такая картина сейчас у Елены Смирновой на «Госуслугах»

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Заседание перенесли на 30 августа. Елена пока не встречалась с юристом после первого заседания, поэтому причины его переноса пока неизвестны.

— Я знаю, что из Новосибирска приставы не приезжали, а они являются соответчиками. А из Федеральной службы судебных приставов человек приходил.

Таких историй в России действительно немало. Дарья Захарова из Челябинска за пару лет дважды лишилась денег на счетах из-за жительниц Хабаровского края и Новосибирска с теми же ФИО, а потом столкнулась с коллекторами из-за очередного чужого микрозайма. Ей удалось вернуть деньги после публикации 74.RU. На Александра Макарова из Волгограда приставы повесили долги, перепутав его с человеком, у которого даже отчество было другое, а в Тюмени мужчина лишился денег и вовсе из-за того, что приставы перепутали номера квартир.

В 2018 году у пенсионерки из Новосибирской области удержали 3 тысячи рублей с пенсии за долги её полной тёзки из Ярославля. Чиновникам для этого хватило совпадения имени и даты рождения. А за год до этого жителю Новосибирска Алексею Соколову дважды замораживали счёт в банке из-за полного совпадения ФИО и даты рождения с должником из Кемеровской области.

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