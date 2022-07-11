«Автомобиль и участок в аресте, запрет на выезд». С карты москвички снимают долги за тезку из Новосибирска
Деньги списывают за предпринимательницу, а достучаться до местных приставов не получается
Жительница Москвы Елена Смирнова столкнулась с тем, что с нее списывают долг ее тезки из Новосибирска.
Елена рассказала MSK1.RU, что узнала о списании денег случайно. Еще в 2
— Так как я работаю бухгалтером по заработной плате, мне принесли на работу постановление о взыскании заработной платы. Я посмотрела — и это было на меня. Я сначала сидела и не понимала, что это вообще такое происходит. Потом смотрю: там коммунальные платежи, из города Новосибирска квартира. Так как я с этим никогда не сталкивалась, я сразу же обрадовалась, думаю: сейчас заплачу эти неполные
Она решила узнать, что происходит.
— В Новосибирске проживает мадам с полным совпадением фамилии, имени, отчества и даты рождения, — рассказывает Елена.
С Елены Смирновой с 2019 года по СНИЛСу снимают деньги за долги другой женщины. Все долги висят на портале госуслуг. Москвичка пыталась решить проблему по алгоритму, который ей подсказали московские приставы. Но долги новосибирской тезки периодически продолжают снимать с карты Елены.
— С меня периодически снимают деньги. Я уже писала две жалобы на сайт президента, потому что новосибирские приставы мне не отвечают, трубку они не берут, дозвониться до них невозможно, на письменные обращения они тоже не отвечают. Я ходила к нашим приставам, по прописке. И, естественно, там всё чисто. Мне рассказали алгоритм действий, то есть что мне надо было написать, прикрепить. Я это всё сделала. И делала я это неоднократно на протяжении этих двух с лишним лет, — рассказывает Елена.
Елена связалась с адвокатом, и они подали иск в суд.
— Я нашла юриста, и мы подали иск в Мещанский районный суд города Москвы, так как он находится по месту нахождения Федеральной службы судебных приставов. И как только мне пришла повестка на первое заседание, у меня сразу же сняли арест и запрет на выезд, — говорит Елена.
Первое заседание было
— Новое, свежее, на
Заседание перенесли на
— Я знаю, что из Новосибирска приставы не приезжали, а они являются соответчиками. А из Федеральной службы судебных приставов человек приходил.
Таких историй в России действительно немало. Дарья Захарова из Челябинска за пару лет дважды лишилась денег на счетах из-за жительниц Хабаровского края и Новосибирска с теми же ФИО, а потом столкнулась с коллекторами из-за очередного чужого микрозайма. Ей удалось вернуть деньги после публикации 74.RU. На Александра Макарова из Волгограда приставы повесили долги, перепутав его с человеком, у которого даже отчество было другое, а в Тюмени мужчина лишился денег и вовсе из-за того, что приставы перепутали номера квартир.
В 2018 году у пенсионерки из Новосибирской области удержали 3 тысячи рублей с пенсии за долги её полной тёзки из Ярославля. Чиновникам для этого хватило совпадения имени и даты рождения. А за год до этого жителю Новосибирска Алексею Соколову дважды замораживали счёт в банке из-за полного совпадения ФИО и даты рождения с должником из Кемеровской области.