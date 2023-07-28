Сибирячка из Новосибирска отказывалась вернуть долг бывшему мужу — у нее попытались забрать Mercedes

В Октябрьском районе Новосибирска приставы пригрозили арестовать премиальный автомобиль Mercedes-Benz GLE 2021 года, чтобы сибирячка погасила задолженность перед бывшим мужем.
— В добровольном порядке выплачивать долг женщина не спешила. Должнице заблокировали счета, вынесли запрет на регистрационные действия в отношении имущества, а также запретили выезд за пределы РФ. Несмотря на это, женщина продолжила уклоняться от исполнения судебного решения, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России Новосибирской области.
Ситуация поменялась, когда пристав-исполнитель потребовала предоставить Mercedes-Benz в трехдневный срок, чтобы провести опись и арест. К концу срока сибирячка пришла с квитанцией об оплате.
Жительница Новосибирска несколько лет пытается добиться продажи автомобиля своего бывшего мужа. В 2021 году Mercedes арестовали за долги по алиментам и передали женщине на ответственное хранение.